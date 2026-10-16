পঞ্চমীর রাতে পুলিশি তৎপরতায় গ্রেফতার 28, ট্রাফিক আইনের কোপে 334

পঞ্চমীর রাতে পুলিশি তৎপরতায় গ্রেফতার 28, ট্রাফিক আইনের কোপে 334
28 arrested on Panchami night: নিয়ম না-মেনে বাইক কিংবা গাড়ি চালিয়ে শহরের রাস্তায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷
Published : October 16, 2026 at 12:06 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: পুজোর আলোয় চারদিক এখন আলোকিত ৷ উৎসবের আনন্দের মধ্যেই শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শহরজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন । নিয়ম না-মেনে বাইক কিংবা গাড়ি চালিয়ে শহরের রাস্তায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করায় ইতিমধ্যেই 334টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ বিভিন্ন ডিভিশনে তল্লাশি ও টহলদারি চালিয়ে 28 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পুলিশের তরফে দাবি, আগামী দিনগুলোতেও যান চলাচল মসৃণ করতে এবং শহরকে সুরক্ষিত রাখতে সক্রিয় থাকবে তারা ৷
গতকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, পঞ্চমীর সারাদিন ও রাতে ট্রাফিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় একাধিক অভিযান হয় । পুলিশের প্রকাশিত সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পঞ্চমীর দিনে শহরের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । পঞ্চমীর দিনে বিভিন্ন ডিভিশনে তল্লাশি ও টহলদারি চালিয়ে মোট 28 জন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।
এর পাশাপাশি, বেআইনি মদ ও দেশি মদও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ এই সব পানীয় বিক্রির বিরুদ্ধে চালানো অভিযানে মোট 3.6 লিটার বেআইনি দেশি মদ (ID Liquor) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । শহরের পথে বেড়েছে ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতাও ৷ উৎসবের রাতে সাধারণ মানুষ যাতে নিরাপদে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াতে পারেন, সে জন্য ট্রাফিক বিভাগ বিশেষ নজরদারি ও নাকা চেকিং চালায় । চালকদের অনিয়ম ও ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়ে মোট 334টি ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ।
ট্রাফিক পুলিশ বিভাগ থেকে পাওয়া বিস্তারিত হিসাব অনুযায়ী, লালবাজার সূত্রের খবর সবচেয়ে বেশি আইন লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে হেলমেট না পরে বাইক চালানোর ক্ষেত্রে, যেখানে 92 জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । এর পরেই রয়েছে বেপরোয়া গাড়ি চালানো ৷ রাস্তায় বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানোর অপরাধে 65 জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে । মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি বা বাইক চালানোর অপরাধে 61 জন চালককে ধরা হয়েছে।
ট্রিপল রাইডিং বা এক বাইকে তিন জন ওঠার ক্ষেত্রেও হয়েছে জরিমানা ৷ চালক ছাড়া অতিরিক্ত দু'জন বসিয়ে বাইক চালানোর জন্য 35টি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । অন্যান্য বিভিন্ন ট্রাফিক সংক্রান্ত অনিয়মের জন্য 81 জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে । পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পুজো চলাকালীন শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিতে এবং অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এই বিশেষ নজরদারি ও নাকা চেকিং পরবর্তী দিনগুলোতেও একইভাবে বজায় থাকবে ।
পুজোর দিনগুলোতে ট্রাফিক আইন মেনে চলার জন্য নাগরিকদের প্রতি পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের আধিকারিক বলেন, "পুজোতে ভালোভাবে ট্রাফিক পরিচালনা করা এবং শহরকে সুরক্ষিত রাখা কলকাতা পুলিশের সব থেকে বড় কাজ ৷"