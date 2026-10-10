ধেনুয়ায় একদিনের দুর্গাপুজো, আগমনীতেই বাজে বিদায়ের সুর

ধেনুয়ায় একদিনের দুর্গাপুজো, আগমনীতেই বাজে বিদায়ের সুর
One Day Durga Puja: 'আগমনী দুর্গা' পুজোর শুরুতেই আনন্দ শেষ হয়ে যায় ধেনুয়া গ্রামের বাসিন্দাদের ৷ এখানে আবাহন আর বিসর্জনের মাঝে ব্যবধান মাত্র কয়েক ঘণ্টার।
Published : October 10, 2026 at 1:59 PM IST
আসানসোল, 10 অক্টোবর: যখন মহালয়ার ভোরে মহিষাসুরমর্দিনীর সুরে দেবীপক্ষকে বরণ করার প্রস্তুতি, গঙ্গার ঘাটে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ। কাশের দোলা আর শিউলির সুবাসে দুর্গাপুজোর আগমনী বার্তা, ঠিক তখনই আসানসোলের হীরাপুরের ধেনুয়া গ্রামের কালীকৃষ্ণ আশ্রমে শুরু হয় আগমনী দুর্গার আরাধনা। তবে এখানকার পুজোর রীতিই ব্যতিক্রমী। চারদিন ধরে নয়, মাত্র একদিনেই সম্পন্ন হয় দুর্গাপুজোর যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান।
একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী। পুজোর সূচনা যেদিন, সেদিনই ঘট বিসর্জনের পর্বও। তাই পুরো বিশ্ব যখন দুর্গোৎসবের অপেক্ষায়, তখন ধেনুয়ায় দেবীর আগমনের সঙ্গেই যেন শোনা যায় বিদায়ের ঢাক।
কীভাবে শুরু হয়েছিল এই ব্যতিক্রমী পুজো ?
দামোদর নদের তীরে আসানসোলের হীরাপুরে 1937 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কালীকৃষ্ণ আশ্রম। সন্ন্যাসী কালীকৃষ্ণ সরস্বতী এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও তাঁর সময়ে এই ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজো শুরু হয়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 1979 সালে কালীকৃষ্ণ মহারাজের শিষ্য তেজানন্দ বহ্মচারী এই বিশেষ আগমনী দুর্গাপুজোর প্রচলন করেন।
কথিত আছে, দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েই এই পুজো শুরু করেছিলেন তিনি। তারপর থেকে বছরের পর বছর ধেনুয়ার এই কালীকৃষ্ণ আশ্রমে একই রীতি মেনে চলে আসছে এই আগমনী পুজো। পিতৃপক্ষের শেষ দিন, অর্থাৎ মহালয়াতেই এখানে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। দেবীপক্ষের সূচনা হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় সমস্ত পুজোর পর্ব। পশ্চিমবঙ্গে এমন রীতির পুজো বিরল বলেই স্থানীয়দের দাবি।
একদিনেই সম্পন্ন হয় পুজোর সমস্ত আচার
কালীকৃষ্ণ আশ্রমের সেবাইতদের বক্তব্য, "দুর্গাপুজোর প্রচলিত রীতিনীতি মেনেই এখানে একদিনের আগমনী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পার্থক্য শুধু সময়ের। মহালয়ার অমাবস্যাতেই সম্পন্ন করা হয় সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিপুজো, নবমী ও দশমীর যাবতীয় আচার। পুজো শেষে বিসর্জন দেওয়া হয় ঘট ও নবপত্রিকা। মহালয়ার সকালে আশ্রমে গিয়ে দেখা গেল দুর্গাপুজোর নিয়ম মেনেই প্রথমে নবপত্রিকাকে আশ্রম চত্বরের পুকুরে স্নান করানো হয়। এরপর মন্দিরে প্রতিমার সামনে স্থাপন করা হয় নবপত্রিকা। শুরু হয় পুজোর পর্ব। ষষ্ঠীর আচার থেকে সপ্তমী, অষ্টমী, সন্ধিক্ষণ, নবমী হয়ে দশমীর পুজো সবই সম্পন্ন হল একইদিনে। পুজো শেষে বিসর্জন দেওয়া হয় নবপত্রিকা ও ঘট। তবে, স্থানীয় বাসিন্দাদের ইচ্ছেয় প্রতিমাটুকু রেখে দেওয়া হয় মন্দিরেই। দুর্গাপুজোর একাদশীর দিন প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। অবশ্য প্রতিমা থাকলেও আর কোনও পুজো হয় না।"
দেবীর রূপও এখানে ব্যতিক্রমী
শুধু পুজোর সময়কাল নয়, ধেনুয়ার আগমনী দুর্গার প্রতিমাতেও রয়েছে বিশেষত্ব। এখানে দেবী দুর্গার সঙ্গে থাকেন না তাঁর পরিবার। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ, কাউকেই দেখা যায় না। থাকেন না মহিষাসুরও। বদলে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়াকে দেখা যায় তাঁর পাশে। যেহেতু মহিষাসুর নেই, আর তাই প্রচলিত দুর্গাপ্রতিমার মতো অসুরদলনী উগ্র রূপে নয়, এখানে দেবী যেন শান্ত, স্নিগ্ধ ও হাস্যময়ী। তাঁর মুখাবয়বে ফুটে ওঠে প্রশান্তির ছাপ ৷ দেবীর এই ভিন্ন রূপ এবং একদিনে পুজো সম্পন্ন করার প্রথা, সবে মিলে ধেনুয়ার কালীকৃষ্ণ আশ্রমের পুজো হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র।
মহালয়ায় ভিড়, ভোগের আয়োজনও বিশাল
মহালয়ার সকাল থেকেই ধেনুয়া গ্রামের কালীকৃষ্ণ আশ্রমে ভক্তদের আনাগোনা শুরু হয়। স্থানীয় গ্রামগুলির পাশাপাশি আসানসোল শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু মানুষ আসেন পুজোয় অংশ নিতে। দামোদর পেরিয়ে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষও আসেন দেবীর দর্শনে।
দিনভর চলে পুজো ও ভক্তদের সমাগম। দুপুরে আশ্রম চত্বরে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের জন্য খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়। দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের উপস্থিতিতে মহালয়ার দিন আশ্রম প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর ৷
বেলা গড়াতেই নামে বিষাদ
কিন্তু বেলা যত গড়ায়, ততই যেন বদলে যায় পরিবেশ। অন্যত্র যখন দেবীকে বরণ করার প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন ধেনুয়ায় শেষ হয়ে আসে পুজোর আয়োজন। বিকেল নামতেই আনন্দের আবহে মিশে যায় বিদায়ের বিষাদ। যে দিনে দেবীর আগমনের বার্তা শোনা যায়, সেই দিনেই তাঁকে বিদায় জানানোর প্রস্তুতি।
বিশ্বজুড়ে যখন দুর্গোৎসবের অপেক্ষা, তখন হীরাপুরের ধেনুয়া গ্রামে দুর্গাপুজো প্রায় শেষ। এখানে আবাহন আর বিসর্জনের মাঝে ব্যবধান মাত্র কয়েক ঘণ্টার। দেবীর আগমনেই যেন বেজে ওঠে বিদায়ের ঢাক। কালীকৃষ্ণ আশ্রমের এই ব্যতিক্রমী আগমনী পুজো তাই শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বাংলার দুর্গোৎসবের মানচিত্রে এক অনন্য ঐতিহ্য ৷