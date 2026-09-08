পুজোয় 'পার্টনার ভাড়া'র বিজ্ঞাপন ! সাইবার অপরাধের নয়া ফাঁদ মহানগরে

পুজোয় 'পার্টনার ভাড়া'র বিজ্ঞাপন ! সাইবার অপরাধের নয়া ফাঁদ মহানগরে
ঝকঝকে বিজ্ঞাপনে পুজোর কদিন 'স্মরণীয়' করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এসবই কি আসলে সাইবার প্রতারণা ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পাপড়ি চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ।
Published : September 8, 2026 at 4:11 PM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: এই পুজোয় সিঙ্গল ? প্যান্ডেল হপিং করবেন কিন্তু কোনও সঙ্গী নেই ? সেই চিন্তার দিন শেষ হতে চলেছে এবার ! মনের মতো সঙ্গী খুঁজে যতক্ষণ ইচ্ছে ঠাকুর দেখুন। যেখানে ইচ্ছে যান। তবে তার জন্য কিছু খরচ করতে হবে। সোজা কথায় সঙ্গী ভাড়া পাবেন। এমনটাই দাবি করে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে একটি পোস্ট। দুর্গা পুজোয় 'পার্টনার ভাড়া' বিজ্ঞাপন নিয়ে অবশ্য সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷ এটি আদতে প্রতারণার ফাঁদ হতে পারে বলে মনে করছেন তাঁরা ৷
পুজোর আর 50 দিনও বাকি নেই । পুজোয় সেজেগুজে প্যান্ডেল হপিং মাস্ট। বন্ধু-বান্ধবী বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখার মজাই আলাদা। তার সঙ্গে দেদার পেটপুজোও। তবে যাঁদের তেমন 'বিশেষ' কেউ নেই তাঁরা কী করবেন ? সঙ্গীহীন যাঁরা তাঁদের কথা ভেবেই দুর্গাপূজোয় 'পার্টনার ভাড়া'র লোভনীয় বিজ্ঞাপন ঘুরছে সোশাল মিডিয়ায়। বিজ্ঞাপনের আকর্ষক প্যাকেজ এবং লেখা, এই ধরনের মানুষকে প্রভাবিত করবে সেটাই স্বাভাবিক। তবে উৎসাহিত হওয়ার আগে এমন বিজ্ঞাপন সাইবার প্রতারণা বা অন্য কোনও প্রতারণার ফাঁদ কি না, তা যাচাই করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
বিজ্ঞাপনে কী বলা হয়েছে ?
পোস্টে লেখা হয়েছে, পুজোয় ঘোরার জন্য পার্টনার বুক করতে পারেন। ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া মিটিয়ে পুজোর মণ্ডপে ঘোরা বা আড্ডা দেওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে। সঙ্গী হিসেবে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদেরও বেছে নেওয়া যাবে। বিভিন্ন প্যাকেজের খরচ আলাদা আলাদা ।
দু'ঘণ্টার প্যাকেজের মূল্য 799 টাকা। এতে থাকছে প্যান্ডেল হপিং, গল্প-আড্ডা, সেলফি বা ভিডিয়ো তোলা এবং ঠান্ডা বা গরম পানীয় খাওয়ার সুযোগ। চার ঘণ্টার প্যাকেজের মূল্য 1399 টাকা। এই প্যাকেজে যোগ হচ্ছে এক বেলার খাওয়া-দাওয়া এবং রিল বানানোর সুবিধা। আট ঘণ্টার একটা গোটা দিনের প্যাকেজ মূল্য হল 2299 টাকা। পুরো দিন সঙ্গে থাকা দু'বেলার খাওয়া-দাওয়া, প্যান্ডেল ঘোরার সুযোগ। এখানেই শেষ নয় বিজ্ঞাপনে যেমন বলা হয়েছে, সঙ্গী আপনার কথা শুনবেন, ভিড়ের মাঝে হাত ধরে হাঁটবেন এবং মন খারাপের সময় সঙ্গ দেবেন।
বিজ্ঞাপনে আরও দাবি করা হয়েছে যে, সঙ্গী হিসেবে যাঁরা আসবেন তাঁরা একশো শতাংশ বিশ্বস্ত । পাশাপাশি পুরো ব্যাপারটাই গোপনীয় ও নিরাপদ। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হল, বিজ্ঞাপনের শেষের দিকে লেখা আছে- আগে থেকে বুকিং করতে হবে । অগ্রিম টাকা দেওয়াও আবশ্যক।
সাইবার বিশেষজ্ঞ সন্দীপ সেনগুপ্ত বলেন, "পুজোয় ঘোরার সঙ্গী চাই—এটা নিয়েও স্ক্যাম হচ্ছে। এরকম প্রচুর বিজ্ঞাপন বিভিন্ন সোশাল মিডিয়ায় দেখা যাচ্ছে। এই সমস্ত বিজ্ঞাপনে কেউ যদি সাড়া দিয়ে সেখানে ফোন করেন তাহলে তিনি সরাসরি প্রতারণার ফাঁদে পা দেবেন ।"
সেখানে কী কী হতে পারে ? সন্দীপ বলেন, "সেই ফোন কলটায় ইন্টারন্যাশনাল বিলিং হয়ে যেতে পারে। মানে দেখা গেল প্রতি সেকেন্ডের জন্য অনেক টাকা দিতে হচ্ছে । অথবা ধরুন, ফোনের ওদিক থেকে বলা হৃল, একটা অ্যাপ ইনস্টল করুন । সেই অ্যাপের মাধ্যমে বুকিং করতে হবে । কেউ সেটা করলেন । আর তখন অ্যাপের সাহায্যে মোবাইলটা হ্যাক করে খুব সহজেই ওই নম্বরের সঙ্গে যুক্ত অ্যাকাউন্টে হানা দেওয়া যেতে পারে । একবার সেটা হয়ে গেলে টাকা-পয়সা বার করে নিতে আর কতক্ষণ !"
তিনি আরও বলেন, " ফোন করার পর ভিডিয়ো চ্যাটিংয়ের মাধ্যমেও প্রতারণা হতে পারে । ভিডিয়ো চ্যাট চলার সময় কোনও একটি অংশের এমএমএস ক্লিপ তুলে নেওয়া যায় । সেখান থেকে ভিডিয়ো রেকর্ডিং করে নেওয়া কোনও সমস্যার বিষয় নয় । আর সেই রেকর্ডিং দেখিয়ে সংশ্লিষ্টকে ব্ল্যাকমেল করাই যায় । এই ফাঁদে পা দিলে কিন্তু প্রচুর টাকা খেসারত দিতে হতে পারে।"
তাঁর কথায়, "ওই বিজ্ঞাপন থেকে ব্ল্যাকমেল হতে পারে । মোবাইল হ্যাক হয়ে যেতে পারে । মোবাইলের মধ্যে ম্যালওয়্যারও ঢুকে যেতে পারে । কোনও অজানা লিঙ্কে ক্লিক করে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা বেরিয়ে যেতে পারে এবং অনেক রকম গণ্ডগোল হতে পারে।"
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ এক আধিকারিক বলেন, "যদিও এই ঘটনা নিয়ে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি, তবে এই রকম কোনও প্রতরণা হলে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করা প্রয়োজন।"
মনোবিদরা কী বলছেন ? কেন বলছেন ?
মনোবিদ প্রিয়া রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, একা হয়ে পড়ার কারণে এই ধরনের বিজ্ঞাপনে আগ্রহ দেখান । একা হয়ে পড়ার বিষয়টি নানা বয়সে নানা রকমের হতে পারে। আজকের নিউক্লিয়ার ফ্যামিলির যুগে একটি শিশুও কিন্তু একা। অর্থাৎ নানা বয়সের একা হয়ে পড়ার বিষয়টি আলাদা আলাদা । শুধু এটা নয় অনেকে আবার মনে করেন একটা মনের মানুষ না থাকলে জীবনটা ব্যর্থ । প্রেমিক বা প্রেমিকা ছাড়া জীবনের কোনও মানে নেই । বিশেষ করে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে হাসি মুখে যুগলদের ছবি দেখা যায়। এই ছবিগুলি দেখতে নিঃসন্দেহে ভালো লাগে। মনে হয় একেই বোধহয় বলে হ্যাপি কাপল । মানে হ্যাপি হতে গেলে কাপল হওয়া জরুরি । এই বোধ থেকে অনেকে এমন বিজ্ঞাপনে সাড়া দিতে পারেন । তবে যিনি প্রেমে ব্যর্থ হয়েছেন বা সম্প্রতি কোনও একটি সম্পর্ক শেষ হয়েছে তিনি ফাঁদে পা দেবেন না । কারণ, প্রেম তাঁর কাছে তখন কোনও খুশি বা আনন্দের বিষয় নয় । প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে যাঁদের কোনও পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই তাঁরাই টার্গেট হয়ে পড়ছেন।
প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে চাই সচেতনতা
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ টুর অপারেটসের চেয়ারম্যান দেবজিৎ দত্ত বলেন, "বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সোশাল মিডিয়া একটা খোলা মাঠের মতো ৷ সবাই এখানে নিজেদের মতো চলাফেরা করতে পারেন। কে কী পোস্ট করবেন তার উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই ৷ সে ক্ষেত্রে যাঁরা দেখছেন তাঁদের সচেতন হতে হবে। তাই এই ধরনের বিজ্ঞাপন দেখে যদি কেউ এগিয়ে যান সেটা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু পর্যটন শিল্পের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আমার মনে হয় এই ধরনের কোনও পরিষেবা বা বা অন্য যে কোনও পরিষেবা নেওয়ার আগে যিনি সার্ভিস দিচ্ছেন তাঁর পরিচিতি বা লাইসেন্স রয়েছে কি না সেটা খতিয়ে তবেই এগোনো উচিত।"
হলিডেস পর্যটন সংস্থার কর্ণধার আলি মোস্তফা জানান, তিনিও এই ধরনের পোস্ট দেখেছেন। তাঁর স্পষ্ট দাবি, এই ধরনের বিজ্ঞাপনের কোনও ধরনের ফাঁদ বা স্ক্যাম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তিনি বলেন, "এই ধরনের ফাঁদে একেবারেই পড়া উচিত হবে না। তার চেয়ে বরং বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে পুজোয় ঘুরুন । পুজোর আনন্দ উপভোগ করুন। ফাঁদে পা দিয়ে ফেললে উটকো ঝামেলার মধ্যে পড়ে যেতে পারেন ৷"
অগ্রিম টাকা নেওয়ার শর্তটিই বড়সড় বিপদের কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কোনও ভুয়ো অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়ে বুকিংয়ের পর যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়া বা ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করার মতো Online Fraud ঘটার আশঙ্কাও থেকেই যাচ্ছে। পূজোর আমেজকে হাতিয়ার করে আবেগকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে । তাতে কোনও অজানা নম্বরে অগ্রিম টাকা না পাঠানো এবং নিজের ব্যক্তিগত সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এই ধরণের বিজ্ঞাপন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।