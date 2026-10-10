অন্য দুর্গা: সংসার সামলে শাশুড়ি-বউমা মিলে গড়ে চলেছেন মাটির প্রতিমা

অন্য দুর্গা: সংসার সামলে শাশুড়ি-বউমা মিলে গড়ে চলেছেন মাটির প্রতিমা
Durga Puja 2026: মাটির প্রতিমা তৈরি করতে করতেই মালদার ব্রজবালা-রীতারানি হয়ে উঠেছেন জীবন্ত দুর্গা ৷ খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারত-এর পার্থ দাস ৷
Published : October 10, 2026 at 5:23 PM IST
মালদা, 10 অক্টোবর: কথায় আছে, যিনি রাঁধেন, তিনি চুলও বাঁধেন ৷ অনেকে আবার রান্নার সঙ্গে মাটির প্রতিমাও তৈরি করেন৷ সংসারের কাজ সামাল দিয়ে তাঁরা এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান ৷ একদিকে পরিবারের কিছুটা আর্থিক সংস্থান, অন্যদিকে নিজেদের শিল্পসত্তা বজায় রাখা, এই দুইয়ের মিশেলে তাঁরা কাজ করে চলেন ৷ এঁদেরকে অনেকেই চেনে না ৷ কারণ, এঁদের উপর প্রচারের আলো পড়ে না ৷ তাঁরা কাজ করে যান নিঃশব্দে, নীরবে ৷ এভাবে কাজ করতে করতেই তাঁরা হয়ে উঠেছেন জীবন্ত দুর্গা ৷ এমনই দুই অন্য দুর্গার খোঁজ নিল ইটিভি ভারত ৷
পুরাতন মালদা পুরসভার 2 নম্বর ওয়ার্ডের বাঁশহাটি পালপাড়া ৷ স্থানীয়দের কাছে এই এলাকাটি বেহুলা পাড়া নামে পরিচিত ৷ এলাকার একদিক দিয়ে বইছে মজে যাওয়া বেহুলা নদী ৷ একচোখে দেখলে গ্রাম ছাড়া কিছু মনে হয় না ৷ এখানেই দীর্ঘদিন ধরে মাটির প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন ব্রজবালা পাল ৷ বয়স এখন 67 ৷
স্বামী গয়ানাথ পালের বয়স 80 পেরিয়ে গিয়েছে ৷ তিনিও ছিলেন মৃৎশিল্পী ৷ তবে বয়স এখন শরীরে ভর করেছে ৷ দেহে বাসা বেঁধেছে বার্ধক্যজনিত নানা রোগ ৷ এখন আর কাজ করতে পারেন না ৷ বিয়ের পর স্বামীর কাছেই মাটির প্রতিমা তৈরির কাজ শিখেছিলেন বৃদ্ধা ব্রজবালা ৷ স্বামী কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পর তিনি সেই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন ৷ এরই মধ্যে এই কাজ শিখিয়ে দিয়েছেন পুত্রবধূকে৷ শাশুড়ি-বউমা মিলে একের পর এক মূর্তি গড়ে যান ৷ নানা দেবদেবীর ৷ বৃদ্ধার আক্ষেপ, বয়সজনিত কারণে এখন আর দুর্গাপ্রতিমা গড়তে পারেন না ৷
গয়ানাথ-ব্রজবালার এক ছেলে ভরত ৷ তিনি অন্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ৷ পারিবারিক এই কাজ খুব একটা শেখেননি ৷ এই কাজে তাঁর উৎসাহও নেই ৷ তবু সময় পেলে মা আর স্ত্রীর ফাইফরমাশ খেটে দেন ৷ ফলত, শাশুড়ি আর বউমাকেই এই কাজ পুরোটা করতে হয় ৷ বাঁশ-খড়ের কাঠামো তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিমার সাজ পরানো, সবটাই ৷
ব্রজবালাদেবী বলেন, ‘‘বিয়ের পর থেকেই এই কাজ করছি ৷ একাত্তর সালের আগে থেকে ৷ নাই নাই করেও 55-56 বছর হয়ে গেল ৷ স্বামীর কাছেই কাজ শিখেছি ৷ এখন স্বামী আর কাজ করতে পারে না ৷ বসে বসে যতটুকু সাহায্য করার করে ৷ সব দেবদেবীর মূর্তিই বানাই ৷ আগে দুর্গাও বানিয়েছি ৷ তবে এখন আর বানাতে পারি না ৷ দুর্গাপ্রতিমা বানানোর অনেক ঝক্কি ৷ খাটুনিও অনেক ৷ এই বয়সে অত কাজ করতে পারি না ৷ যতদিন কাজ করতে পারছি করে যাচ্ছি ৷’’
তিনি বলেন, ‘‘পুত্রবধূকে এই কাজ শিখিয়েছি ৷ এখন আমরা দু’জন মিলেই কাজ করি ৷ এখন একটা দশ হাতের কালীপ্রতিমা তৈরি করছি ৷ মহালয়ার দিন এলাকারই একটি বাড়িতে এই প্রতিমার পুজো হবে ৷ এই কাজে রোজগার খুব একটা নেই ৷ খরচই বেশি ৷ যা উপার্জন হয়, খেতেই শেষ হয়ে যায় ৷ কিছু জমাতে পারি না ৷ মানুষ ছাড়ে না ৷ তাদের চাপেই এই কাজ করে যেতে হচ্ছে ৷ সংসার সামলে যতটা পারা যায় ততটাই কাজ করি ৷ এভাবেই চলে যাচ্ছে ৷’’
বউমা রীতারানি পাল বললেন, ‘‘শ্বশুর-শাশুড়ির কাছে এই কাজ শিখেছি ৷ 15 বছর হল এই কাজ করছি ৷ এখন প্রতিমা তৈরির সব কাজই পারি ৷ এমনকি খড় বাঁধতেও পারি ৷ দেখে দেখেই সব শিখেছি ৷ এই কাজ করতে খুব ভালো লাগে ৷ সৃষ্টির আনন্দে কাজ করে যাই ৷ এখন শাশুড়ি আর আমি একটা কালীমূর্তি তৈরি করছি ৷ ঘরের কাজও করতে হয় ৷ কাজ যাই করি না কেন, সংসারের কাজ তো আমাদেরই করতে হবে ৷ এভাবেই চলছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ছেলেমেয়েরা এই কাজ শিখতে আগ্রহী নয় ৷ ওরা এই কাজ করতে চায় না ৷ আমাদের পর মৃৎশিল্প হয়তো বেঁচে থাকবে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে এই কাজ হবে না ৷ তবে সৌভাগ্যের কথা, নাতি এই কাজ শিখতে চাইছে ৷ ওকে এই কাজ শেখাব ৷ অন্তত আমাদের বংশধরদের কেউ তো এই কাজ শিখবে ৷’’
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