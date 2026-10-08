মণ্ডপের আলোয় ঝলমলে উমা, নেপথ্যে নিঃশব্দ লড়াই 'অন্য দুর্গা'র

মণ্ডপের আলোয় ঝলমলে উমা, নেপথ্যে নিঃশব্দ লড়াই 'অন্য দুর্গা'র
Idol Ornamentation Artist: দেবীর অলঙ্কার বানানোর রূপকারের গল্পের মধ্যেই আসলে লুকিয়ে রয়েছে এক জীবন্ত 'দুর্গা'র প্রতিচ্ছবি। বাস্তবের 'দুর্গা'কে নিয়ে শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 8, 2026 at 5:28 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 অক্টোবর: শরতের আকাশজুড়ে তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। ঢাকের কাঠি পড়া আর প্রহর গোনা একই। মণ্ডপে-মণ্ডপে যখন দশভুজা প্রতিমার রূপ ও গয়নার ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যায় দর্শনার্থীদের, তখন কতজনেরই বা মনে পড়ে সেই অনবদ্য রূপটানের আড়ালে থাকা কারিগরের কথা ?
শিলিগুড়ির পুরুষপ্রধান প্রতিমা-অলঙ্কার শিল্পে সেরকমই এক ব্যতিক্রমী নাম... দোয়েল দাস দে। দীর্ঘ 23 বছরের লড়াই, নিষ্ঠা আর ভালোবাসাকে পুঁজি করে যিনি প্রতিমার গা ভরিয়ে তুলছেন অলঙ্কারে। দেবীর অলঙ্কার বানানোর এই নিঃশব্দ রূপকারের গল্পের মধ্যেই আসলে লুকিয়ে রয়েছে আরও এক জীবন্ত 'দুর্গা'র প্রতিচ্ছবি।
শিলিগুড়ির মধ্য চয়নপাড়ার বাসিন্দা দোয়েলের শিল্পচর্চার শুরুটা 2003 সালে মৃৎশিল্পী সুশান্ত পালের হাত ধরে। ছোটবেলা থেকেই হাতের কাজে আলাদা ঝোঁক ছিল তাঁর। তবে, মাটির ঠাকুর সাজানোর গয়না তৈরির অভিজ্ঞতা প্রথম দিকে ছিল একদমই শূন্য। ভয়কে জয় করে নিজের ক্লে-আর্টের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পা রেখেছিলেন এই অচেনা জগতে। তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। আস্তে আস্তে তাঁর কাজের সূক্ষ্মতা ও রূপটানের সৌন্দর্য মন কাড়ে শিলিগুড়ির কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের। একা হাতেই গড়ে তুলেছেন শিলিগুড়ির একমাত্র মহিলা প্রতিমা-অলঙ্কার কারিগরের নিজস্ব পরিচয়।
শুধু দুর্গা প্রতিমাই নয়, সারা বছর ধরে কালী, মনসা, গণেশ, বিশ্বকর্মা এমনকী শনিদেবের মূর্তির গয়নাও তৈরি হয় তাঁর নিখুঁত হাতে। চলতি বছরেও শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী চম্পাসারি জাতীয় শক্তি সংঘ ও পাঠাগার ক্লাব ছাড়াও উপকার ক্লাব, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব, সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ও সুকান্তনগর ক্লাবের মতো বহু বড় বড় মণ্ডপের প্রতিমা সাজছে দোয়েলের ছোঁয়ায়।
পুজোর প্রায় তিন-চার মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় দোয়েলের নির্ঘুম ব্যস্ততা। শোলার সনাতনী ধারার বাইরে গিয়ে জরি, পুঁতি, রাংতা ও শক্ত বোর্ডের মেলবন্ধনে তৈরি করেন মুকুট, হার, নথ, টিকলি, আঙটি, কানের দুল ও বাজুবন্ধ। তবে এই যাত্রাপথ সব সময় মসৃণ নয়। শিলিগুড়িতে প্রয়োজনীয় মেটেরিয়াল সব সময় মেলে না, অনেক কিছুই কলকাতা থেকে আনিয়ে নিতে হয়। তদুপরি, অনেক উদ্যোক্তা শেষ মুহূর্তে অর্ডার দেওয়ায় অল্প সময়ে কাজ নামাতে গিয়ে পড়তে হয় কঠিন পরীক্ষার মুখে। কিন্তু প্রতিকূলতা দমাতে পারেনি দোয়েলকে। স্বামী ও শাশুড়ির সহযোগিতায় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব সামলেই রাত জেগে একের পর এক গয়নার নকশা বুনে চলেন তিনি।
দোয়েলের কথায়, "নিজের হাতে বানানো গয়নায় যখন ঠাকুরের গা-মুড়ে যায়, মণ্ডপের আলোয় যখন মা সেজে ওঠেন, তখন সমস্ত ক্লান্তি মুছে এক পরম শান্তি মেলে। এই শিল্প শুধুই আমার কাজ নয়, আমার আত্মপরিচয়।"
তবে, দোয়েলের ভাবনা ও লড়াই শুধু নিজের চেনা গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই, তাঁর চোখে এখন এক নতুন ভোরের আলো। দেবীর অলঙ্কার তৈরি করে নিজে যে আলোকবর্তিকা পেয়েছেন, তা দিয়ে সমাজের পিছিয়ে পড়া, আর্থিকভাবে অসচ্ছল নারীদের জীবনও আলোকিত করতে চান তিনি। দোয়েলের স্বপ্ন, সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া নারীদের নিজের হাতে এই কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে তোলা।
তাঁর মতে, "সারা বছরই তো নানা দেব-দেবীর পুজো লেগে থাকে ৷ তাই গয়না তৈরির এই নিখুঁত শিল্পকে যদি পিছিয়ে পড়া মহিলাদের হাতের মুঠোয় এনে দেওয়া যায়, তবে ঘরে বসেই তাঁরা অর্জনের নতুন পথ খুঁজে পাবেন, মাথার উপর দাঁড় করাতে পারবেন নিজেদের মাথা উঁচু করে বাঁচার ভবিষ্যৎ।
আর এই তার লড়াইতে তার পরিবারের সদস্যদের অবদান অনস্বীকার্য।
- দোয়েলের শাশুড়ি দিপালী দে বলেন, "পুজোর সময় ওর উপর অত্যাধিক চাপ থাকায় পরিবারের নিত্যকাজ করতে বলি না। সকাল থেকে উঠে মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করে। আমাদের খুব ভালো লাগে যখন দেখি বউমার হাতের কাজ মায়ের শরীর ভরে থাকে।"
- দোয়েলের স্বামী কৌশিক দে বলেন, "আমার খুব ভালো লাগে ওর কাজ যখন স্বীকৃতি পায়। স্ত্রী'র ইচ্ছে সমাজের পিছিয়ে পরা মহিলাদের হাতের কাজেরপ্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করা।"
আসন্ন উৎসবে আলো ঝলমলে মণ্ডপে দেবীর প্রতিমার দিকে তাকালে শুধু অলঙ্কারের দ্যুতিই নয়, দর্শকরা দেখতে পাবেন এক নারীর অদম্য জেদ, সমাজের অবহেলিত নারীদের আলোয় ফেরানোর অঙ্গীকার আর শিল্পসত্তার অপরূপ প্রকাশ... যেখানে প্রতিমার অলঙ্কারের আড়ালেই জেগে থাকেন বাস্তব জীবনের এক সত্যিকারের দুর্গা।