বাংলায় পদ্ম সরকার, এবার দুর্গাপুজোয় ফুলের চাহিদা তুঙ্গে; পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যেও

বাংলায় পদ্ম সরকার, এবার দুর্গাপুজোয় ফুলের চাহিদা তুঙ্গে; পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যেও
Birbhum Lotus Farming: এবার দশভুজার আরধনায় বঙ্গ থেকে পদ্ম পাড়ি দিচ্ছে অন্যত্র। তাঁদের চাষ করা পদ্ম বিদেশে যাওয়ায় গর্বিত পদ্মচাষিরা। অভিষেক দত্ত রায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : October 10, 2026 at 7:26 PM IST
বীরভূম, 10 অক্টোবর: দুর্গা পুজোর বিশেষ উপকরণ পদ্ম। বাংলায় পদ্ম সরকার, তাই এবার দুর্গাপুজোয় পদ্মের চাহিদা তুঙ্গে, বলছেন চাষিরা ৷ আবহাওয়ার জন্য এবার পদ্মের ফলন কম হয়েছে, ফলে জোগান অন্যবারের থেকে কম । আর তাই ভালো দাম পাচ্ছেন পদ্ম চাষিরা ৷
বীরভূম জেলা থেকে পদ্মফুল পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ এমনকী বাংলার পদ্ম দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়ে পদ্ম প্যাকিংয়ের তোড়জোড়। তবে নতুন সরকার পদ্ম চাষিদের জন্য ভাবুক, দাবি একাংশের ৷
গ্রাম বাংলার আনাচে কানাচে পুকুর, ছোট জলাশয় সর্বত্রই পদ্ম চাষ হয়ে থাকে ৷ বীরভূমের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি পদ্ম চাষের অনুকূল। দুয়ারে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। আর এই দুর্গাপুজোর উপকরণগুলির মধ্যে অন্যতম হল পদ্ম ফুল ৷ 108টি করে পদ্ম ফুল দুর্গাপুজোয় 5 দিনই লাগে, এমন রীতি রয়েছে বহু জায়গায় ৷
বীরভূম জেলার আহমেদপুরের প্রত্যন্ত গ্রামগুলি থেকে এবার পদ্ম পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। এখান থেকে কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলি হয়ে দিল্লি, বেঙ্গালুরু, চেন্নাই, মুম্বই প্রভৃতি জায়গায় পদ্ম যাচ্ছে। এমনকী, কালিপুজো, লক্ষ্মীপুজোতেও মেট্রো শহরগুলি পদ্ম ফুল যায় বীরভূমের আহমেদপুর থেকে।
পদ্মচাষি ও মহাজনেরা জানাচ্ছেন, এবার দফায় দফায় অতি বৃষ্টির জেরে পদ্মফুলের ফলন কিছুটা কম হয়েছে অন্যান্য বছরের তুলনায় ৷ ভালো দাম পাচ্ছেন চাষিরা ৷ বাংলায় পদ্ম সরকার, তাই পদ্মের চাহিদা নাকি এবার তুঙ্গে। দিকে দিকে বেড়েছে পুজোর সংখ্যাও ৷
- গতবছর এক-একটি পদ্ম ফুল মাত্র আড়াই থেকে 3 টাকায় পদ্ম চাষিদের কাছ থেকে কিনেছিলেন মহাজনেরা ৷
- সেই জায়গায় এবার 5 থেকে 6 টাকায় কিনছেন ৷
- সেই পদ্ম তাঁরা দোকানে বিক্রি করছেন 7 থেকে 8 টাকায় ৷
- দোকান থেকে পদ্ম বিক্রি হচ্ছে 9 থেকে 10 টাকায়।
- বাংলার বাইরে মেট্রো শহরগুলিতে এক একটি পদ্মের দাম হয় 13 থেকে 15 টাকা পর্যন্ত ৷
- ইতিমধ্যেই ভিন রাজ্যে পাঠানোর জন্য পদ্মফুলের প্যাকিং শুরু হয়ে গিয়েছে।
থার্মোকলের বাক্সের মধ্যে পদ্ম পাতা ও বরফ দিয়ে পদ্মফুল গুলি ঢোকানো হচ্ছে ৷ যাতে কোনওভাবে সেগুলি বায়ুর সংস্পর্শে না-আসে ৷ আর এইভাবেই প্যাকিং হয়ে পদ্ম চলে যাচ্ছে কোল্ড স্টোরগুলিতে ৷ তবে পদ্মের চাহিদা বাড়ায় মুখে হাসি ফুটেছে চাষিদের ৷ একাংশ চাষির দাবি, এবার নতুন সরকার অন্তত পদ্মচাষিদের জন্য ভাবুক ৷ তাদের স্থায়ী বাসস্থান থেকে বীমা করে দেওয়ার দিকে ধ্যান দিক ৷
রাজ্যে পালা বদল ঘটেছে ৷ পদ্ম সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, সরকারি অনুদান না-পেলে পুজো করতে পারবেন না, এমন পুজো কমিটিগুলিকে 1 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে ৷ আর তাই এবার পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে দুর্গাপুজোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
পদ্ম চাষিদের মধ্যে প্রশান্ত মণ্ডল ও দীপঙ্কর হালদার বলেন, "বাংলায় পদ্ম সরকার আসায় এবার পদ্মের চাহিদা বেড়েছে ৷ আর বৃষ্টির জন্য এবার চাষ কম হয়েছে, তাই আমরা ভালো দাম পাচ্ছি গত বছরের তুলনায় ৷ আর পুজোর সংখ্যাও বেড়েছে, তাই পদ্মফুলের চাহিদা ভালো। তবে নতুন সরকারকে বলবো পদ্ম চাষিদের জন্য একটু ভাবতে৷ স্থায়ী পদ্ম মার্কেট করে দিলে ভালো হয় ৷"
মহাজন গৌতম মণ্ডল বলেন, "এবার পদ্মের চাহিদা ভালো। পদ্ম সরকার বাংলায় তাই ৷ আমাদের এখান থেকে পদ্ম রাজ্যের সব জায়গায় যাচ্ছে ৷ বাংলার পদ্ম দেশের সব জায়গায় যায় । প্যাকিং চলছে ৷ গত বছর পদ্মের দাম কম ছিল, এবার বেশি৷ তাই চাষিরাও খুশি ৷"