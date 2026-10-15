মাত্র 5 টাকায় 'অন্নপূর্ণা যোজনা'! পুজো মণ্ডপের সামনে কৌতূহল বাড়াচ্ছে সকলের মধ্যে...

মাত্র 5 টাকায় 'অন্নপূর্ণা যোজনা'! পুজো মণ্ডপের সামনে কৌতূহল বাড়াচ্ছে সকলের মধ্যে...
Annapurna Yojana Chips Packet: দুর্গাপুজোর মরশুমে 5 টাকায় 'অন্নপূর্ণা যোজনা'! মণ্ডপের সামনে মানুষের ভিড়ও বাড়ছে দেদার ৷ ব্যাপারটা কী ?
Published : October 15, 2026 at 12:15 PM IST
দুর্গাপুর, 15 অক্টোবর: পুজোর বাজারে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' পাওয়া যাচ্ছে 5 টাকায় ! শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। মাত্র পাঁচ টাকা দোকানদারের হাতে দিলেই, 'অন্নপূর্ণা যোজনা' হাতে পাবেন ক্রেতারা।
বিজেপি রাজ্য সরকারের জনপ্রিয় প্রকল্প অন্নপূর্ণা যোজনা। প্রতি মাসে এই প্রকল্প বাবদ অনেক মহিলাই পান 3000 টাকা। কিন্তু পুজোর বাজারে পাওয়া যাচ্ছে 5 টাকায় অন্নপূর্ণা যোজনা...৷ তবে এখানে মিলছে না 3000 হাজার টাকা !
বরং মাত্র পাঁচ টাকাতেই মিলছে মুখরোচক চিপসের প্যাকেট। আর প্যাকেটের গায়ে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' লেখা দেখেই কৌতূহল বাড়ছে আট থেকে আশি সকলের মধ্যে। সরকারি প্রকল্পের নামের সঙ্গে মিল থাকা এই চিপসের প্যাকেট ঘিরেই এখন মজার ছবি ধরা পড়ছে দুর্গাপুরের পুজো মণ্ডপ চত্বরে।
দুর্গাপুরের মার্কনী দক্ষিণ পল্লীর দুর্গাপুজো মণ্ডপের সামনেই এক মহিলা বিক্রি করছেন এই চিপস। পুজো দেখতে আসা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ছোটদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে প্যাকেটটি। মণ্ডপের সামনে ঘুরতে ঘুরতে চোখে পড়ছে এই চিপসের প্যাকেট। দাম মাত্র পাঁচ টাকা হওয়ায় অভিভাবকদের পকেটেও বিশেষ চাপ পড়ছে না। ফলে পুজোর আনন্দের ফাঁকে খুদেদের আবদার মেটাতে অনেকেই কিনে দিচ্ছেন এই মুখরোচক খাবার।
মহিলা বিক্রেতার কথায়, "এই চিপসের বিক্রি বেশ ভালোই হচ্ছে। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এর চাহিদা চোখে পড়ার মতো। পুজোর মরশুমে মণ্ডপের সামনে মানুষের ভিড় বাড়তেই বিক্রিও বাড়ছে বলে জানান তিনি। সব মিলিয়ে, সরকারি প্রকল্পের নামের সঙ্গে মিল থাকা পাঁচ টাকার এই চিপস এখন পুজো মণ্ডপের সামনে বাড়তি আকর্ষণ। অবশ্য নামের মিল থাকলেও সরকারি অন্নপূর্ণা যোজনার সঙ্গে এই চিপসের কোনও সম্পর্ক নেই। এটি নিছকই একটি খাবারের প্যাকেট, যা নিজের নামের জোরেই নজর কাড়ছে ক্রেতাদের।
বিজেপির জেলা মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "সরকারি প্রকল্পের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই চিপসের প্যাকেট দেখে আমরাও বেশ মজা পেয়েছি। কারণ খুদেদের মধ্যে চাহিদা পাচ্ছে এই চিপস। কিন্তু সরকারি প্রকল্পের নাম অন্নপূর্ণা যোজনা না-থাকলে হয়তো এই চিপসের প্যাকেটের এত চাহিদাও থাকত না।"