71 পল্লীর মণ্ডপে সমুদ্র দূষণের ভয়াবহতা, বাংলার ধীমানের সঙ্গী নেদারল্যান্ডের শিল্পী ফেমকে
Durga puja 2026: সমুদ্র আজ দূষণের কবলে । প্লাস্টিক থেকে শুরু করে নানা আবর্জনা ফেলে প্রকৃতির নিদারুণ ক্ষতি করছি আমরা। মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : September 26, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা 26 সেপ্টেম্বর: দেশকে আর্থিক দিক থেকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সমুদ্র ভিত্তিক বা ব্লু অর্থনীতির দিকে নজর দিয়েছে ভারত সরকার । জলপথে বাণিজ্য় বাড়াতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে চুক্তি থেকে শুরু করে আরও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে । আমাদের এই বাংলাতেও তৈরি হচ্ছে গভীর সমুদ্র বন্দর । আগামী কয়েক বছরে সমুদ্র ভিত্তিক অর্থনীতি দেশের যুবক যুবতীদের মুখে হাসি ফোটাতে চলেছে বলে মনে করছে কেন্দ্র ও রাজ্য়ের সরকার ।
কিন্তু যে সমুদ্রকে ঘিরে দেশের অর্থনীতিকে নতুন অক্সিজেন দেওয়ার ভাবনা দানা বাঁধছে সেই অসীম জলরাশি আজ দূষণের কবলে । সমুদ্র বক্ষে প্লাস্টিক থেকে শুরু করে নানা আবর্জনা ফেলে প্রকৃতির নিদারুণ ক্ষতি করছি আমরা। এই অবস্থা পরিবর্তন করতে প্রয়োজন সচেতনতা। এবার পুজোয় সেই কাজটাই করতে চাইছে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকার 71 পল্লী ক্লাব । এবছর তাদের থিম 'সমুদ্র দর্পণ'।
কী আছে থিমে ?
শিল্পী ধীমান সুতার তাঁর ভাবনায় দর্শকদের বার্তা দিতে চলেছেন সমুদ্র দূষণের ভয়াবহতা নিয়ে। আর সেই ভাবনা বাস্তবায়নে সুতারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মণ্ডপ গড়ছেন নেদারল্যান্ডের ভিজ্যুয়াল আর্টিস্ট ফেমকে ভ্যান জেমার্ট। মণ্ডপের এক বিশেষ অংশের সাজসজ্জার দায়িত্ব তাঁর । এলাকার মানুষের থেকেই প্লাস্টিক সংগ্রহ করে এই মণ্ডপে কাজে লাগানো হয়ছে। নেদারল্যান্ড শিল্পী ফেমকে একটি 10 ফুট লম্বা 6 ফুট চওড়া কাপড়ে প্লাস্টিক দিয়ে সৃষ্টিশীল চিন্তা ফুটিয়ে তুলছেন। গবেষকরা বলেন, মাইক্রো প্লাস্টিক প্রতিনিয়ত মানুষের শরীরেও ঢুকছে। সেই বার্তাই এই বিশেষ ইন্সটলেশনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন তিনি। 25 জন সহ শিল্পী কাজ করছেন মণ্ডপ তৈরিতে। আড়াই মাস ধরে চলছে কাজ।
এই প্রথম দুর্গা পুজোর মতো বড় মঞ্চে কাজ করছেন ফেমকে। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতাকে ভালোবেসে ফেলেছেন এই ডাচ শিল্পী । তিনি বলেন,"আমার ঠিক কী অনুভূতি হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলার ভাষা নেই। শহর কলকাতার মানুষ খুব পরিশ্রমী। এখানকার রাস্তাঘাট, অলিগলি এক্কেবারে অন্যরকম। প্লাস্টিকের উপর কাজ করছি। এই মণ্ডপে সমুদ্র দূষণের নিয়ে কাজ হচ্ছে। মানুষ আসুক শিল্প দেখুক। তারা সতর্ক হোন প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে।"
সোনার কেল্লা থেক সমুদ্রের অতলে
আগের বছর 71 পল্লীর থিম ছিল 'সোনার কেল্লা'। এবার সমুদ্র দর্পণ। থিমের মূল বিষয় ব্যাখ্যা করে শিল্পী বলেন,"এক সময় প্রাণীকূলকে বাঁচাতে দেবাদিদেব মহাদেব সমুদ্র মন্থন করে ছিলেন। আর আমরা এখন প্লাস্টিক থেকে শুরু করে নানা বিষাক্ত পদার্থ প্রতি মুহুর্তে মেশাচ্ছি নদী বা সমুদ্রের বুকে্। ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে জলজ প্রাণীকূল। প্রভাব পড়ছে জলজ বস্তুতন্ত্রে। মানুষ সচেতন না হলে দ্রুতই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবে।
তাঁর কথায়, "বেশ কয়েক বছর আগে ফিলিপিন্সের সমুদ্র সৈকতে একটি মরা তিমি ভেসে উঠেছিল। তার পেট থেকে 40 কেজি প্লাস্টিকের বর্জ্য উদ্ধার হয়। আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল সেই খবর। এমনিতেই আশপাশের প্রায় সবাইকে দেখি রাস্তায় যথেচ্ছ প্লাস্টিকের মায়লা ফেলতে। সেই সব নানা ঘটনা থেকে আমার মাথায় এই থিমের ভাবনাটা প্রথম আসে । আমি মনে করি প্লাস্টিকের পুনর্ব্যবহার না করতে পারলে আগামিদিনে সকলকেই বিপদের মুখে পড়তে হবে ।"
উদ্যোক্তা উবাচ
পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা প্রিয়দর্শিনী সরকার বলেন, মণ্ডপের মাধ্যমে আমরা এবার যে বার্তা দিচ্ছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লাস্টিক দূষণ বিশ্বে ভয়াবহ। সমুদ্র ভয়ঙ্করভাবে দূষিত হচ্ছে। জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ সঙ্কটে পড়ছে। বহুবার বলেও এই বিষয়ে বেশিরভাগ মানুষকে সচেতন করা যাচ্ছে না। তাই দুর্গা পুজোর মতো এমন মঞ্চে যদি এই বার্তা দিতে পারি মানুষ একটু হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।
আরেক পুজো উদ্য়োক্তা রাজীব মুখার্জি পুজো উদ্যোক্তা বলেন,"দর্শকরা মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখতে পাবেন জলের তরঙ্গ ক্রমশ প্লাস্টিক হয়ে যাচ্ছে। মণ্ডপের ভিতর দিকে দেখানো হবে কীভাবে সমুদ্র দূষিত করছে মানুষ। প্রতিমার ঘরে আগে একটি তিমি মাছের জীবাশ্ম থাকছে। দূষণের তীব্রতায় সেটিও প্লাস্টিক হয় গিয়েছে। মা দুর্গা তাঁর ছেলে মেয়েদের নিয়ে জলের তরঙ্গের উপর ভাসছেন। তিনিও বুঝতে পারছেন না দূষণ ঠেকানোর পথ। তাই তিনি মানুষের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন বিহিত করতে।"