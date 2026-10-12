একসময় বন্দি ছিলেন সংশোধনাগারে, সেই রাজুর গড়া দুর্গাই পূজিত হবে দুই দিনাজপুরের জেলে

একসময় বন্দি ছিলেন সংশোধনাগারে, সেই রাজুর গড়া দুর্গাই পূজিত হবে দুই দিনাজপুরের জেলে
মাটির কাজই যে একদিন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, তা হয়তো তখন ভাবেননি বুনিয়াদপুরের খুশিপুরের রাজু সরকার। শান্তনু মিশ্রের প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 2:30 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:36 PM IST
বংশীহারী,12 অক্টোবর: একসময় সংশোধনাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি ছিলেন। অবসর সময় কাটত মাটি দিয়ে বিভিন্ন মডেল বানিয়ে। সেই মাটির কাজই যে একদিন তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে, তা হয়তো তখন ভাবেননি বুনিয়াদপুরের খুশিপুরের রাজু সরকার। আজ সেই রাজুই মৃৎশিল্পকে নেশা ও পেশা করে প্রতিবছর একের পর এক দুর্গাপ্রতিমা গড়ে চলেছেন। তাঁর তৈরি প্রতিমাতেই বছরের পর বছর দুর্গাপুজো হয়ে আসছে বালুরঘাট সংশোধনাগারে। এবছর প্রথমবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ সংশোধনাগারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরির বরাতও পেয়েছেন রাজু।
বুনিয়াদপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের খুশিপুর এলাকার 31 বছরের রাজুর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক অবশ্য নতুন নয়। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার ফাঁকে অষ্টম শ্রেণি থেকেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা-সহ বিভিন্ন প্রতিমা ও মাটির মডেল তৈরি করতেন তিনি। আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশোনা চালিয়ে বিএ এবং ডিএড পাশ করে একসময় টিউশনও পড়িয়েছেন। এরপর 2018 সালে একটি ঘটনায় 90 দিনের জন্য বালুরঘাট সংশোধনাগারে থাকতে হয় রাজুকে। আর সেই সংশোধনাগারই হয়ে ওঠে তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনাস্থল। অবসর সময়ে মাটি দিয়ে বিভিন্ন মডেল তৈরি করতেন তিনি। দুর্গাপুজোর আগে স্বামী বিবেকানন্দের একটি মাটির মডেল তৈরি করে সংশোধনাগারের জেল সুপারকে উপহার দেন। রাজুর হাতের কাজ দেখে মুগ্ধ হন সুপার। সেই বছরই সংশোধনাগারের দুর্গাপ্রতিমা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে।
কর্তৃপক্ষের তরফে প্রতিমা তৈরির সমস্ত সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়। নিজের সমস্ত দক্ষতা উজাড় করে কাজে নেমে পড়েন রাজু। ধীরে ধীরে খড়, মাটি আর রঙের ছোঁয়ায় ফুটে উঠতে থাকে দেবী দুর্গার মাতৃরূপ। প্রতিমা তৈরির কাজ যখন মাঝপথে, তখনই জামিনে মুক্তি পান রাজু। কিন্তু অসমাপ্ত প্রতিমার কথা ভুলতে পারেননি। সেদিন রাতে বাড়িতে ফিরে পরদিন সকালেই ফের সংশোধনাগারে যান তিনি। কয়েকদিন সেখানে থেকে বাকিদের সহযোগিতায় প্রতিমার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করেন। সেই প্রথম তৈরি দুর্গাপ্রতিমার স্মৃতি আজও রাজুর কাছে অমলিন।
সেই ঘটনার পর থেকেই সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মৃৎশিল্পকেই জীবনের নেশা ও পেশা হিসেবে বেছে নেন রাজু। প্রতিবছর তাঁর তৈরি দুর্গাপ্রতিমায় বালুরঘাট সংশোধনাগারে পুজো হয়ে আসছে। এবার সেই কাজের পরিধি আরও বেড়েছে। বুনিয়াদপুরের খুশিপুরের বাড়িতেই তৈরি হচ্ছে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ সংশোধনাগারের দুর্গাপ্রতিমা। মহালয়ার পরেই খুশিপুর থেকে দুই প্রতিমা পাড়ি দেবে বালুরঘাট ও রায়গঞ্জের উদ্দেশে।
এবছর সব মিলিয়ে 16টি দুর্গাপ্রতিমা তৈরি করছেন রাজু। স্ত্রী পূজা সরকার এবং এলাকার ছয়জন ছেলে-মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দিনরাত পরিশ্রম করছেন তিনি। পঞ্চমীর আগেই প্রতিটি প্রতিমা পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে চলছে শেষ মুহূর্তের ব্যস্ততা। এই বিষয়ে রাজু সরকারের স্ত্রী পূজা জানান, বিয়ের পর থেকেই শুনছেন তাঁর স্বামী মূর্তি বানান। তাঁর কথায়, মাটির কাজ করতে ভালোবাসে এবং মূর্তি বানিয়ে তাঁর এগিয়ে চলা। জেলের আধিকারিকরা জানতেন, রাজু মূর্তি বানান। এরপরেই মূর্তি বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম জেলের আধিকারিকরা জোগাড় করে দেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত জেলের মূর্তি বানিয়ে চলেছেন। 2018 সালের বালুরঘাট জেল সুপার বর্তমানে রায়গঞ্জে রয়েছেন। এবছর সেই কারণে রায়গঞ্জ জেলখানার দুর্গা প্রতিমারও অর্ডার পেয়েছে। রাজু সরকারের তৈরি দুর্গা প্রতিমা এতদিন পর্যন্ত জেলখানায় যাচ্ছে এবং তাঁর তৈরি মূর্তি জেলখানার বন্দিরা পুজো করছে খুবই খুশি ৷
মৃৎশিল্পী রাজু সরকার জানান, মাটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এখন আর শুধু জীবিকা নয়—এ যেন জীবনেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। একসময় যে সংশোধনাগারের চার দেওয়ালের মধ্যে মাটির মডেল বানিয়ে সময় কাটাতেন, আজ সেই সংশোধনাগারের পুজোর জন্যই তাঁর হাতে তৈরি হয় দেবীর প্রতিমা। জীবনের কঠিন অধ্যায়কে পিছনে ফেলে নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর শিল্পীসত্তাকে সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছেন ।
এই বিষয়ে বুনিয়াদপুর পুরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, "এই বিষয়টি আমি জানতাম না। আপনাদের মারফত আমি জানতে পারলাম। আমরা খুবই খুশি যে বুনিয়াদপুর পুরসভার খুশিপুরের বাসিন্দা রাজু সরকার দুই দিনাজপুরে সংশোধনাগারের দুর্গামূর্তি বানানোর অর্ডার পেয়েছেন। আগামীতে যদি কোনও লোনের জন্য আবেদন করেন তিনি তাহলে আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করব।"