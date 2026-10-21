বন্ধ দুই বাংলার মাঝনদীতে শুভেচ্ছা বিনিময় ! কঠোর নিরাপত্তায় টাকিতে প্রতিমা নিরঞ্জন

বন্ধ দুই বাংলার মাঝনদীতে শুভেচ্ছা বিনিময় ! কঠোর নিরাপত্তায় টাকিতে প্রতিমা নিরঞ্জন
Immersion at Ichamati River: টাকিতে ইছামতীর ঘাটে ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের তদারকিতে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ।
Published : October 21, 2026 at 5:18 PM IST
টাকি, 21 অক্টোবর: প্রতিবারের মতো এবার ওপার বাংলা থেকে নৌকা নিয়ে নদীর মাঝখানে এসে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সেই চিরাচরিত দৃশ্য অমিল ৷ ফলে দুই বাংলার মানুষের সেই উন্মাদনা তেমন একটা দেখা যায়নি । বিজয়া দশমীতে উত্তর 24 পরগনার সীমান্তবর্তী শহর টাকিতে বিসর্জনের পুরো ছবিটাই আলাদা ৷
দুই দেশের সীমান্ত সুরক্ষা ও প্রশাসনিক কড়াকড়ির জেরে ইছামতীর মাঝনদীতে নৌকা নিয়ে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে ৷ তাই জলভাগের জমায়েত এড়িয়ে এপার বাংলার সমস্ত প্রতিমা এবার নির্দিষ্ট ঘাটগুলিতেই বিসর্জন দেওয়া হচ্ছে । সেখানে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য ভিড় জমিয়েছে টাকি সংলগ্ন পুজোগুলি ৷
প্রতি বছর বিজয়া দশমীতে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ইছামতী নদীর জলভাগ লক্ষ মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয় । দুই পারের হাজার হাজার মানুষ নৌকা নিয়ে মাঝনদীতে মিলিত হয়ে বিজয়ার আনন্দ ভাগ করে নেন । তবে নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে এবার মাঝনদীতে নৌকা চলাচলের অনুমতি না থাকায় জলভাগের চেয়ে নদীর তীরবর্তী ঘাটগুলির সুরক্ষার উপরই প্রশাসন সবচেয়ে বেশি জোর দেয় । ইছামতীর পাড়ে প্রতিটি ঘাটে পর্যাপ্ত ব্যারিকেড, পুলিশি পাহারা এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ কোনওরকম বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে বিসর্জন সম্পন্ন করতে পারেন ।
ঘাটগুলিতে মানুষের ভিড় সামাল দিতে এবং সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখতে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা শুরু থেকেই সক্রিয় রয়েছেন । এই হাই-ভোল্টেজ উৎসবের তদারকি করতে এবং প্রশাসনিক বন্দোবস্ত নিজে খতিয়ে দেখতে বর্তমানে টাকিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়া ।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই বসিরহাটের এই সীমান্তবর্তী ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব তদারকি করতে এসেছি ।" চোরাবাগানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "এবারের বিজয়া সাধারণ সময়ের মতো সম্পূর্ণ আনন্দদায়ক নয় ৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজে যেভাবে নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং কলকাতার ঘাটগুলি তদারকি করছেন, সেই সংবেদনশীল বার্তাই এখানে বহন করা হচ্ছে ।"
সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় এবং পার্শ্ববর্তী দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দেশের সুরক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে মন্ত্রী জানান । তিনি আরও উল্লেখ করেন, পুলিশ প্রশাসন, এসডিও, বিডিও, র্যাপ এবং বিএসএফের সমন্বয়ে এখানে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা দেশের সার্বিক সুরক্ষার স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি । মাঝনদীতে দুই বাংলার নৌকার মিলন ও জলসীমা বা ফেন্সিং সংক্রান্ত বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, "দেশের জনগণের সুরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষা করাই সবচেয়ে বড় কাজ এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিএসএফ দেশের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে ।"
নদীর জলে নৌকা নামানোয় কঠোর বিধিনিষেধ এবং ঘাটে বিসর্জনের এই নিয়মের জেরে কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য নদী চত্বরে পুলিশ প্রশাসনের কড়া টহলদারি জারি রয়েছে । মাঝনদীতে নৌকার আড়ম্বর বা দুই বাংলার মেলামেশা এবার কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকলেও টাকির বিভিন্ন ঘাটে প্রতিমা দেখতে এবং বিসর্জনের শেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে সাধারণ মানুষ ভিড় জমিয়েছে । প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনীর কঠোর নজরদারি এবং মন্ত্রী অশোক কীর্তনিয়ার সরাসরি উপস্থিতিতে সমস্ত নিয়ম মেনে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশেই চলছে টাকির ইছামতীর এই বিজয়া দশমীর বিসর্জন পর্ব ।