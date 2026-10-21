মা রইলেন হৃদয় মাঝে, সাড়ম্বরে প্রতিমা নিরঞ্জন বেলুড় মঠে

মা রইলেন হৃদয় মাঝে, সাড়ম্বরে প্রতিমা নিরঞ্জন বেলুড় মঠে
Belur Math Immersion : স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে 1901 সালে যে ঐতিহ্যের সূচনা হয়েছিল, তা আজও বজায় রয়েছে । রাজীব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 21, 2026 at 11:53 PM IST
হাওড়া, 21 অক্টোবর: পাঁচ দিনের আনন্দ উৎসবের শেষে চারিদিকে এখন বিষাদের সুর। বুধবার বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় চিরাচরিত রীতি ও ধর্মীয় মর্যাদা মেনে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রতিমার নিরঞ্জন পর্ব সম্পন্ন হল। গঙ্গার ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এবারের দুর্গাপুজোর।
বিজয়ার সকাল থেকেই মঠ চত্বরে ছিল এক গম্ভীর ও আবেগঘন পরিবেশ। ভোর সাড়ে ছ'টায় শুরু হয় দশমীর পুজো ও বিশেষ শাস্ত্রীয় আচার। দেবীকে উৎসর্গ করা হয় শীতলভোগ। এরপর সকালের নির্দিষ্ট নির্ঘণ্টের মধ্যে সম্পন্ন হয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ‘দর্পণ বিসর্জন’। দর্পণে বা আয়নায় মায়ের প্রতিচ্ছবি দর্শনের মাধ্যমে ভক্তরা দেবীকে বিদায় জানান।
মঠের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী বলেন, "শাস্ত্র মতে দেবী দুর্গা কৈলাসে ফিরে গেলেও তিনি আসলে কোথাও যান না। তিনি আমাদের সকলের হৃদয়েই স্থায়ীভাবে বিরাজ করেন। এই বাহ্যিক বিসর্জন কেবলই প্রকৃতির নিয়ম ও শাস্ত্রীয় রীতির পালন।"
দশমীর সকালের পুজো শেষ হওয়ার পর থেকেই মঠে ভিড় জমাতে শুরু করেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা অগণিত পুণ্যার্থী। বিকেলের দিকে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবের সন্ধ্যারতি শেষ হতেই শুরু মূল উৎসবের । মণ্ডপ থেকে শুরু হয় বিসর্জনের শোভাযাত্রা। চেলি পরা, চন্দনে সুশোভিত দুর্গা প্রতিমাকে কাঁধে করে গঙ্গার ঘাটের দিকে নিয়ে যান মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা। এই যাত্রাপথে ঢাকের আওয়াজ আর কাঁসরের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মঠ প্রাঙ্গণ।
প্রতিমা নিরঞ্জনের এই শোভাযাত্রায় এক অনন্য দৃশ্যের সৃষ্টি হয় । মঠের সন্ন্যাসীরা ঐতিহ্যবাহী ধুনুচি নাচে মেতে ওঠেন। ঢাকের তালের সঙ্গে সন্ন্যাসীদের এই ভক্তিপূর্ণ নাচ উপস্থিত দর্শকদের চোখ জুড়িয়ে দেয়।
মঠে আসা এক দর্শনার্থী আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, "প্রতি বছর বেলুড় মঠের এই বিসর্জন দেখতে আসি। সন্ন্যাসীদের ধুনুচি নাচ আর গঙ্গার ঘাটে শান্ত, আধ্যাত্মিক পরিবেশ আমাদের মনকে এক অদ্ভুত শান্তিতে ভরিয়ে দেয়। মা আবার আগামী বছর আসবেন, এই আশাতেই বুক বেঁধে থাকা।"
অবশেষে গঙ্গার নির্দিষ্ট ঘাটে শাস্ত্রীয় মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে প্রতিমা জলে নিরঞ্জন করা হয়। বিসর্জন শেষে গঙ্গা থেকে পবিত্র জল সংগ্রহ করে ‘শান্তিজল’ হিসেবে মণ্ডপে উপস্থিত সমস্ত ভক্তদের উপর ছেটানো হয়। সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—সকলেই একে অপরকে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানান এবং কোলাকুলি করেন। মায়ের বিদায়ের বিষাদকে কাটিয়ে নতুন আলো ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে বেলুড় মঠের এবারের দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল।