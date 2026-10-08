পানীয় জলের প্ল্যান্টের আড়ালে নকল বিদেশি মদের কারখানা, উদ্ধার 2 কোটি টাকার সুরা

পানীয় জলের প্ল্যান্টের আড়ালে নকল বিদেশি মদের কারখানা, উদ্ধার 2 কোটি টাকার সুরা
Birbhum Liquor Factory: ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে মুরারইয়ে । কাদের মদতে এমন বেপরোয়া কারবার রমরমিয়ে চলেছে তা জানতেই মুখিয়ে রয়েছেন সকলে ।
Published : October 8, 2026 at 10:47 AM IST
মুরারই (বীরভূম), 8 অক্টোবর: প্রত্যন্ত গ্রামে বোতলে পানীয় জলের প্ল্যান্টের আড়ালে নকল বিদেশি মদ তৈরির কারখানার হদিশ । হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ আবগারি দফতরের অফিসারদের ৷
বুধবার প্রায় 2 কোটি টাকার নকল মদ-সহ বিদেশি যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । বীরভূমের মুরারই থানার কান্ধা গ্রামের আগে রাস্তার উপর দীর্ঘদিন ধরে চলছিল নকল মদ তৈরির এই কারখানা । মদের বোতলে বিদেশি স্টিকার সেঁটে বিক্রি হত । দেখে মনে হবে একেবারে আসল মদ ৷ তবে এই নকল বিদেশি মদের কারখানা সামনে আসতেই আতঙ্কিত সুরাপ্রেমীরা ৷
ঘুণাক্ষরেও টের পাননি এলাকাবাসীরা । নির্মাণ কাঠামো গড়া হয়েছিল পরিচ্ছন্ন পানীয় জল তৈরির জন্য । এলাকার মানুষও জানতেন যে সেখানে তৈরি হয় প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার । কিন্তু, বুধবার সেই পানীয় জল তৈরির প্ল্যান্টে আবগারি দফতরের হানায় চক্ষু চড়কগাছ এলাকাবাসীর । অবাক হয়েছেন অভিযানে সামিল আবগারি দফতরের আধিকারিকরাও । জলের প্ল্যান্টের আড়ালে এতদিন রমরমিয়ে চলেছে নকল বিদেশি মদের কারবার ।
আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে বুধবার সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত 846 পেটি (প্রতি পেটি 42 পাউচ) নকল বিদেশি মদ উদ্ধার হয় । যার আনুমানিক বাজার মূল্য 1 কোটি 82 লক্ষ টাকার বেশি । শেষ পর্যন্ত কত পেটি নকল মদ উদ্ধার হচ্ছে তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন সকলে । মদ উদ্ধারের পাশাপাশি একাধিক যন্ত্রাংশ বাতিল করা হয়েছে । এই যন্ত্রাংশগুলি বিদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি । যার মাধ্যমে মদের বোতলে স্টিকার লাগানো, মুখ সিল করা প্রভৃতি কাজকর্ম হত ৷ এই বিষয়ে আবগারি দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত উদ্ধারের সংখ্যা কী দাঁড়ায় সেটাই দেখার ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের মুরারই থানার পলশা মোড় থেকে হরিশপুর যাওয়ার রাস্তায় কান্ধা গ্রামের আগেই ফাঁকা জায়গায় গড়ে উঠেছিল এই প্ল্যান্ট । এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, জায়গাটি স্থানীয় মইজুদ্দিন সেখ নামে এক ব্যক্তির । তাঁর আগে একটি হাস্কিং মিল ছিল । সেটি বন্ধ হওয়ার পর জমির মালিক মাসিক 30 হাজার টাকার বিনিময়ে জায়গাটি ভাড়া দেন কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে । পানীয় জলের প্ল্যান্ট তৈরি হয় সেখানে ।
তবে এলাকার মানুষের দাবি, প্ল্যান্ট বেশিরভাগ সময় বন্ধই থাকত । রাতে মাঝে মাঝে লোকজনের আনাগোনা হত । কেউ ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি কখনও । সূত্র মারফৎ খবর পায় আবগারি দফতর । এদিন আচমকা বিশাল বাহিনী হানা দেয় অফিসারেরা । জানা গিয়েছে, প্ল্যান্টের ভিতর পরিচ্ছন্ন পানীয় জল বোতল ভর্তি করার সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে । পাশাপাশি শীতল পানীয়ের কারবারের প্রমাণ রয়েছে । তবে তা যে ব্যবহার হয় না তাও স্পষ্ট হয়েছে । সেই প্ল্যান্টেই তল্লাশি চালিয়ে পেটির পর পেটি বিদেশি মদ কোম্পানির মোড়ক সাঁটা বোতল ভর্তি নকল মদ উদ্ধার হয় ৷