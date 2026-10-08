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পানীয় জলের প্ল্যান্টের আড়ালে নকল বিদেশি মদের কারখানা, উদ্ধার 2 কোটি টাকার সুরা

Birbhum Liquor Factory: ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে মুরারইয়ে । কাদের মদতে এমন বেপরোয়া কারবার রমরমিয়ে চলেছে তা জানতেই মুখিয়ে রয়েছেন সকলে ।

Birbhum News
উদ্ধার হওয়া নকল বিদেশি মদের পেটি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 8, 2026 at 10:47 AM IST

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মুরারই (বীরভূম), 8 অক্টোবর: প্রত্যন্ত গ্রামে বোতলে পানীয় জলের প্ল্যান্টের আড়ালে নকল বিদেশি মদ তৈরির কারখানার হদিশ । হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ আবগারি দফতরের অফিসারদের ৷

বুধবার প্রায় 2 কোটি টাকার নকল মদ-সহ বিদেশি যন্ত্রাংশ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । বীরভূমের মুরারই থানার কান্ধা গ্রামের আগে রাস্তার উপর দীর্ঘদিন ধরে চলছিল নকল মদ তৈরির এই কারখানা । মদের বোতলে বিদেশি স্টিকার সেঁটে বিক্রি হত । দেখে মনে হবে একেবারে আসল মদ ৷ তবে এই নকল বিদেশি মদের কারখানা সামনে আসতেই আতঙ্কিত সুরাপ্রেমীরা ৷

ঘুণাক্ষরেও টের পাননি এলাকাবাসীরা । নির্মাণ কাঠামো গড়া হয়েছিল পরিচ্ছন্ন পানীয় জল তৈরির জন্য । এলাকার মানুষও জানতেন যে সেখানে তৈরি হয় প্যাকেজড ড্রিংকিং ওয়াটার । কিন্তু, বুধবার সেই পানীয় জল তৈরির প্ল্যান্টে আবগারি দফতরের হানায় চক্ষু চড়কগাছ এলাকাবাসীর । অবাক হয়েছেন অভিযানে সামিল আবগারি দফতরের আধিকারিকরাও । জলের প্ল্যান্টের আড়ালে এতদিন রমরমিয়ে চলেছে নকল বিদেশি মদের কারবার ।

Birbhum Murarai foreign Liquor Factory
বীরভূমের মুরারইয়ে পানীয় জলের প্ল্যান্টের আড়ালে নকল বিদেশি মদের কারখানা (ইটিভি ভারত)

আবগারি দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযানে বুধবার সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত 846 পেটি (প্রতি পেটি 42 পাউচ) নকল বিদেশি মদ উদ্ধার হয় । যার আনুমানিক বাজার মূল্য 1 কোটি 82 লক্ষ টাকার বেশি । শেষ পর্যন্ত কত পেটি নকল মদ উদ্ধার হচ্ছে তা দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন সকলে । মদ উদ্ধারের পাশাপাশি একাধিক যন্ত্রাংশ বাতিল করা হয়েছে । এই যন্ত্রাংশগুলি বিদেশি প্রযুক্তিতে তৈরি । যার মাধ্যমে মদের বোতলে স্টিকার লাগানো, মুখ সিল করা প্রভৃতি কাজকর্ম হত ৷ এই বিষয়ে আবগারি দফতরের এক কর্তা জানিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত উদ্ধারের সংখ্যা কী দাঁড়ায় সেটাই দেখার ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের মুরারই থানার পলশা মোড় থেকে হরিশপুর যাওয়ার রাস্তায় কান্ধা গ্রামের আগেই ফাঁকা জায়গায় গড়ে উঠেছিল এই প্ল্যান্ট । এলাকার মানুষ জানিয়েছেন, জায়গাটি স্থানীয় মইজুদ্দিন সেখ নামে এক ব্যক্তির । তাঁর আগে একটি হাস্কিং মিল ছিল । সেটি বন্ধ হওয়ার পর জমির মালিক মাসিক 30 হাজার টাকার বিনিময়ে জায়গাটি ভাড়া দেন কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে । পানীয় জলের প্ল্যান্ট তৈরি হয় সেখানে ।

তবে এলাকার মানুষের দাবি, প্ল্যান্ট বেশিরভাগ সময় বন্ধই থাকত । রাতে মাঝে মাঝে লোকজনের আনাগোনা হত । কেউ ও নিয়ে মাথা ঘামায়নি কখনও । সূত্র মারফৎ খবর পায় আবগারি দফতর । এদিন আচমকা বিশাল বাহিনী হানা দেয় অফিসারেরা । জানা গিয়েছে, প্ল্যান্টের ভিতর পরিচ্ছন্ন পানীয় জল বোতল ভর্তি করার সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে । পাশাপাশি শীতল পানীয়ের কারবারের প্রমাণ রয়েছে । তবে তা যে ব্যবহার হয় না তাও স্পষ্ট হয়েছে । সেই প্ল্যান্টেই তল্লাশি চালিয়ে পেটির পর পেটি বিদেশি মদ কোম্পানির মোড়ক সাঁটা বোতল ভর্তি নকল মদ উদ্ধার হয় ৷

TAGGED:

নকল বিদেশি মদের কারখানা বীরভূমে
পানীয় জলের আড়ালে নকল বিদেশি মদ
BIRBHUM FOREIGN LIQUOR FACTORY
MURARAI PACKAGED DRINKING WATER
DUPLICATE FOREIGN LIQUOR FACTORY

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