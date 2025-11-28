শুরু হল ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল, হাজির নেপাল-ভুটানের পর্যটকরা
ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্যই এই উৎসবের আয়োজন ।
Published : November 28, 2025 at 7:59 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 28 নভেম্বর: শুরু হল ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল । বক্সা পাহাড়ে ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবে দেশবাসীর পাশাপাশি অংশ নিলেন নেপাল ও ভুটানের পর্যটকরা । মূলত ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্যই এই আয়োজন ।
ভারত-ভুটান সীমান্তের বক্সা পাহাড়ে ডুকপা জনজাতির বাস । আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় এই জনজাতির মানুষদের খাদ্যভ্যাস থেকে শুরু করে তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ একেবারেই অন্য রকমের । পর্যটকদের কাছে এই এলাকা ও তার জনজাতিকে আকর্ষণীয় করে তুলতেই আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও পর্যটন দফতরও উদ্যোগী হয়েছে এই উৎসবের আয়োজনে ।
শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা, চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হলেন । উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হবে বক্সা ফোর্ট মাঠে । তির-ধনুকের প্রতিযোগিতা-সহ নাচ-গানের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে । ডুকপা জনজাতির খুদেদের একটি ফ্যাশন শো-ও রাখা হয়েছে । এ বছর উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ থাকবে ভুটানের মাস্ক ডান্স ।
শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বক্সা টাইগার রিজার্ভের বক্সা পাহাড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল । এই সাংস্কৃতিক উৎসব চলবে তিনদিন । অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আয়োজনে এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ভারত, ভুটান এবং নেপাল থেকে আগত পর্যটকরা ।
এই উৎসবের মূল লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সামনে ডুকপা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, খাদ্য, পোশাক ও রীতিনীতি তুলে ধরা । এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা বক্সা ফোর্ট, লেপচাখা, আদমা এবং তাশিগাঁও-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশ নেন ডুকপা জনজাতির মানুষেরা । এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা । উপস্থিত ছিলেন ভুটানের চুখা জেলার প্রতিনিধি এবং ভুটান-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জেনারেল থিনলে দরজে ।
আয়োজকদের পক্ষে ওসান লেপচা বলেন, "ডুকপাদের বক্সা পাহাড়ে 14টি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার ডুকপা জনজাতির মানুষের বসবাস । তাঁদের সংস্কৃতি, পোশাক, রীতি রেওয়াজ তুলে ধরাই এই ফেস্টিভালের মূল উদ্দেশ্য ।"
আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, "বক্সা পাহাড়ে ডুকপাদের বসবাস । এখানে প্রচুর পর্যটক এসে থাকেন । ডুকপাদের খাদ্য, সংস্কৃতি কেমন তা তুলে ধরতে আমরা এই উৎসবের আয়োজন করেছি । বক্সার মানুষকে যাতে আরও বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেজন্যই এই প্রয়াস ।"