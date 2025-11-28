ETV Bharat / state

শুরু হল ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল, হাজির নেপাল-ভুটানের পর্যটকরা

ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্যই এই উৎসবের আয়োজন ।

শুরু হল ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 28, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
আলিপুরদুয়ার, 28 নভেম্বর: শুরু হল ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল । বক্সা পাহাড়ে ঐতিহ্যবাহী এই উৎসবে দেশবাসীর পাশাপাশি অংশ নিলেন নেপাল ও ভুটানের পর্যটকরা । মূলত ডুকপা জনজাতির ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রচার করার জন্যই এই আয়োজন ।

ভারত-ভুটান সীমান্তের বক্সা পাহাড়ে ডুকপা জনজাতির বাস । আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সার প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় এই জনজাতির মানুষদের খাদ্যভ্যাস থেকে শুরু করে তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ একেবারেই অন্য রকমের । পর্যটকদের কাছে এই এলাকা ও তার জনজাতিকে আকর্ষণীয় করে তুলতেই আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন ও পর্যটন দফতরও উদ্যোগী হয়েছে এই উৎসবের আয়োজনে ।

উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ভুটানের মাস্ক ডান্স (নিজস্ব চিত্র)

শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা, চুনাভাটির মতো বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হলেন । উৎসবের মূল অনুষ্ঠান হবে বক্সা ফোর্ট মাঠে । তির-ধনুকের প্রতিযোগিতা-সহ নাচ-গানের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে । ডুকপা জনজাতির খুদেদের একটি ফ্যাশন শো-ও রাখা হয়েছে । এ বছর উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ থাকবে ভুটানের মাস্ক ডান্স ।

ডুকপা জনজাতির খুদেদের একটি ফ্যাশন শো-ও হবে (নিজস্ব চিত্র)

শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বক্সা টাইগার রিজার্ভের বক্সা পাহাড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভাল । এই সাংস্কৃতিক উৎসব চলবে তিনদিন । অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজমের আয়োজনে এবং আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন ভারত, ভুটান এবং নেপাল থেকে আগত পর্যটকরা ।

বক্সা পাহাড়ে 14টি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার ডুকপা জনজাতির বাস (নিজস্ব চিত্র)

এই উৎসবের মূল লক্ষ্য হল আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সামনে ডুকপা সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, খাদ্য, পোশাক ও রীতিনীতি তুলে ধরা । এই উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা বক্সা ফোর্ট, লেপচাখা, আদমা এবং তাশিগাঁও-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশ নেন ডুকপা জনজাতির মানুষেরা । এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা । উপস্থিত ছিলেন ভুটানের চুখা জেলার প্রতিনিধি এবং ভুটান-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জেনারেল থিনলে দরজে ।

আয়োজকদের পক্ষে ওসান লেপচা বলেন, "ডুকপাদের বক্সা পাহাড়ে 14টি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার ডুকপা জনজাতির মানুষের বসবাস । তাঁদের সংস্কৃতি, পোশাক, রীতি রেওয়াজ তুলে ধরাই এই ফেস্টিভালের মূল উদ্দেশ্য ।"

আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক আর বিমলা বলেন, "বক্সা পাহাড়ে ডুকপাদের বসবাস । এখানে প্রচুর পর্যটক এসে থাকেন । ডুকপাদের খাদ্য, সংস্কৃতি কেমন তা তুলে ধরতে আমরা এই উৎসবের আয়োজন করেছি । বক্সার মানুষকে যাতে আরও বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়া যায়, সেজন্যই এই প্রয়াস ।"

