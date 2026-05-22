যুদ্ধের জেরে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন মালদার আমচাষিরা, মেলেনি মধ্যপ্রাচ্যের সুবিশাল বাজারের বরাত
মালদার আমের বাজার বাড়ছে ইউরোপ ও মার্কিন মুলুকে ৷ তবে, রফতানিতে বাধ সাজচ্ছে পরিকাঠামো ৷ ইটিভি ভারতের পার্থ দাসের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 22, 2026 at 7:40 PM IST
মালদা, 22 মে: আম, ছোট্ট এই শব্দটির জন্যই সমস্ত দেশবাসী, এমনকি অনেক বিদেশিও মালদাকে চেনে ৷ শুধু জেলার অর্থনীতির বুনিয়াদই নয়, আম শব্দটি মালদাবাসীর আবেগ ৷ দেশ তো বটেই, বিদেশেও যখন আমের আলোচনা ওঠে, তখন গর্বে বুক ভরে ওঠে জেলাবাসীর ৷ ভারতের জেলাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি আম উৎপাদন হয় মালদায় ৷ অবশ্য, এবার গত মরশুমের তুলনায় কিছু কম জমিতে আম চাষ করা হয়েছে ৷ গত বছর মালদায় আম চাষ করা হয়েছিল 31 হাজার 836 হেক্টর জমিতে ৷ এবার চাষ হচ্ছে 31 হাজার 200 হেক্টর জমিতে ৷
কিন্তু, সমস্যা তৈরি হয়েছে অন্য জায়গায় ৷ এবার ইরান-আমেরিকার যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়ে পড়েছে কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকা মালদার আমবাগানেও ৷ এই জেলার আমের মূল ক্রেতা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি ৷ গত বছরও সেই দেশগুলিতে 12 থেকে 15 মেট্রিক টন আম রফতানি করা হয়েছে ৷ কিন্তু, এবার সেখান থেকে এখনও তেমন বরাত পাওয়া যায়নি ৷
এই পরিস্থিতিতে ইউরোপ আর আমেরিকার দিকে তাকিয়ে সবাই ৷ তবে খুশির কথা, ইতিমধ্যেই ইউরোপের নানা দেশ থেকে মালদার আমের বরাত আসতে শুরু করেছে ৷ এই জেলার আম বাজারজাত করার উদ্যোগ রয়েছে আমেরিকারও ৷ এতে আশায় বুক বাঁধছেন সবাই ৷
বৈশাখ শেষ ৷ ইতিমধ্যে জেলার বাগানগুলিতে জলদি নানান প্রজাতির আম পাড়ার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বিভিন্ন রাজ্য থেকে পাইকারের দলও জেলায় আসতে শুরু করেছেন ৷ মহারাষ্ট্র, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে পাড়ি দিতে শুরু করেছে মালদার আম ৷ আর দিন দশেক পর থেকে পাইকারদের আনাগোনা আরও বাড়বে ৷ রাজ্যের বাজারগুলিতেও উপচে পড়বে জেলার আম ৷
ফেব্রুয়ারি মাসে এবার দু’দফায় গাছে মুকুল এসেছিল ৷ 20 শতাংশ গাছে অবশ্য সেভাবে মুকুল দেখা যায়নি ৷ উদ্যানপালন দফতরের অনুমান, এবার গত বছরের তুলনায় উৎপাদন কম হবে ৷ গত বছর যেখানে জেলায় প্রায় পৌনে চার লাখ মেট্রিক টন আম উৎপাদিত হয়েছিল, এবার তার পরিমাণ হতে পারে তিন লাখ মেট্রিক টন ৷ যদি না-এর মধ্যে কোনও বড়সড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দেয় ৷
মালদা জেলায় প্রায় 300 প্রজাতির আম উৎপাদিত হয় ৷ যদিও, বিদেশে রফতানির জন্য বেছে নেওয়া হয় বিশেষ কয়েকটি প্রজাতিকে ৷ গত বছর মধ্যপ্রাচ্যের কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব, ইরান, ইরাকের মতো দেশগুলিতে গিয়েছিল এই জেলার আম ৷ কিন্তু, এবার সেসব দেশ থেকে এখনও তেমন বরাত আসেনি ৷ তবে, এবার রফতানির এহেন সমস্যা মেটাতে পারে ইউরোপের দেশগুলি ৷ কয়েক বছর ধরে ইতালি, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলিতে অল্পবিস্তর মালদার আম যাচ্ছে ৷ গত বছর দু’টি নতুন দেশ সুইডেন ও নিউজিল্যান্ড এখানকার আম কিনেছে ৷
উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, এবার এই দেশগুলিতে মালদার আমের চাহিদা বেড়েছে ৷ ইতিমধ্যে, বেশ কিছু বরাত এসেছে ৷ সবচেয়ে বড় বিষয়, এবার আমেরিকাও মালদার আম আমদানিতে উৎসাহ দেখিয়েছে ৷ কিন্তু, সেই দেশে রফতানির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব ৷
বিষয়টি নিয়ে কথা হচ্ছিল জেলা উদ্যানপালন দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর সামন্ত লায়েকের সঙ্গে ৷ তিনি ইটিভি ভারতকে বলেন, "সাধারণত আমের রফতানিকারকরা কলকাতা বা সংলগ্ন এলাকা থেকে আমাদের এখানে আসেন ৷ কিন্তু, গত বছর এই জেলার উদ্যোগী রফতানিকারকরাও বিদেশে আম রফতানি করেছেন ৷ শুধু আম নয়, মালদার লিচুও তাঁরা বিদেশ-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠাতে চান ৷ এবারও রফতানিকারকরা এগিয়ে এসেছেন ৷ জেলার কিছু আমচাষি বিদেশে রফতানিযোগ্য আম উৎপাদনের জন্য সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আম চাষ করছেন ৷ তাঁদের সঙ্গে রফতানিকারদের বৈঠকও করানো হয়েছে ৷"
মধ্যপ্রাচ্যে আম রফতানি তিনি ওই আধিকারিক বলেন, "এই জেলার আম মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেই বেশি রফতানি হয় ৷ এবার সেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে ৷ তাই হয়তো এবার সেসব দেশে আম পাঠানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে ৷ তবু এবার ভূমধ্যসাগরীয় কয়েকটি দেশ-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমের বরাত আসছে ৷ আমরা পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷ সবচেয়ে বড় কথা, এবার আমেরিকাও মালদার আম কিনতে চাইছে ৷ কিন্তু, সেদেশে আম রফতানি করতে হলে প্রতিটি আমকে ভেপার হিট ট্রিটমেন্ট করতে হবে ৷ মালদায় সেই ব্যবস্থা নেই৷ মুম্বইয়ে রয়েছে৷ আমরা জেলার আম মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে ভোপার হিট ট্রিটমেন্ট করিয়ে আমেরিকায় পাঠাতে চাইছি ৷ তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে ৷ তবে, এবারও ইংল্যান্ড, জাপান, সুইডেন থেকে আমের বরাত এসেছে ৷ গত বছর আমরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি-সহ বিভিন্ন দেশে প্রায় 15 মেট্রিক টন আম রফতানি করেছিলাম ৷ এবার এখনও পর্যন্ত যা বরাত এসেছে তাতে আমাদের অনুমান, চলতি মরশুমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনশো থেকে পাঁচশো মেট্রিক টন আম রফতানি করা যাবে ৷"
ইংরেজবাজারের বিনোদপুর গ্রামের আমচাষি বিমান মণ্ডল ৷ কয়েক বছর ধরেই তাঁর বাগানের আম বিদেশে যাচ্ছে ৷ পেশায় শিক্ষক, আম চাষ তাঁর ভালো লাগা ৷ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমের চারা সংগ্রহ করেন তিনি ৷ বর্তমানে তাঁর বাগানে রয়েছে 120টিরও বেশি প্রজাতির আমগাছ ৷ তিনি বলেন, "গত দু’বছর কাতার, দুবাই, ইরানের মতো মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে মালদার আম বেশ ভালোই রফতানি হয়েছিল ৷ আমরা আশা করেছিলাম, সেই সমস্ত দেশে এবার রফতানির পরিমাণ বাড়বে ৷ কিন্তু, বাধ সেধেছে যুদ্ধ ৷ এবার ওই দেশগুলিতে জেলার আম যাবে না-বলেই আমরা ধরে নিয়েছি ৷ এই অবস্থায় মালদার আম রফতানির বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের বলব ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে যাতে এবার এখানকার আম কোনওভাবে পাঠানো যায় ৷"
আম উৎপাদনের খরচ নিয়ে তিনি বলেন, "রফতানিযোগ্য আম উৎপাদনের খরচ খানিকটা বেশি ৷ রাসায়নিক সার কিংবা বিষ প্রয়োগ না-করা সবচেয়ে ভালো ৷ জৈব সার ও বিষ ব্যবহার করলে ভালো হয় ৷ ফ্রুট ব্যাগ ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি ৷ এসব কারণে চাষের খরচ খানিকটা বেশি হয় ৷ তবে, এতে রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমে যায় ৷ মানুষ কীটনাশক আর কার্বাইডমুক্ত আম খেতে পারে ৷ তাতে আমের আসল স্বাদ পাওয়া যায় ৷ তাছাড়া এই পদ্ধতিতে চাষ করলে আমের দামও ভালো পাওয়া যায় ৷ 30 বছর ধরে আমি আম চাষের সঙ্গে লেগে রয়েছি ৷ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমের চারা সংগ্রহ করা আমার নেশা ৷ এভাবেই আমার বাগানে 120-র বেশি প্রজাতির আমগাছ হয়ে গিয়েছে ৷"
মালদা ম্যাঙ্গো অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা বলেন, "গত বছর কাতারের দোহাতে ওয়ার্ল্ডওয়াইড ম্যাঙ্গো ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল ৷ সেখানে মালদার আম নিয়ে গিয়েছিলাম ৷ জেলার আমের সুখ্যাতি পেয়েছিলাম ৷ কিন্তু, এখন মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি চলছে ৷ ফলে রফতানির ছবিটা পুরো ঘুরে গিয়েছে ৷ মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলিতে আমরা গতবার জেলার আম রফতানি করতে পেরেছিলাম, যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ওই দেশগুলিতে এবার আম রফতানির সম্ভাবনা অনেকটাই কমে গিয়েছে ৷ ওই দেশগুলিতে জেলার আমের বাজার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল ৷ তাই যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আমরা সত্যিই খুব চিন্তিত ৷ তাই এবার আমরা মালদার জিআই প্রাপ্ত প্রজাতির আম ইউরোপের নানা দেশে রফতানির উদ্যোগ নিয়েছি ৷ ইতিমধ্যে ইউরোপের একাধিক দেশ থেকে বরাত আসতে শুরু করেছে ৷ আমেরিকা থেকেও কিছু বরাত এসেছে ৷ অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে ৷ এ নিয়ে আমরা রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি ৷ যাতে আমরা অন্য রাজ্যের পরিকাঠামো ব্যবহার করে আমেরিকাতেও আম রফতানি করতে পারি সেই ব্যবস্থা করার বিষয়ে তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন ৷"