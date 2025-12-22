বাংলাদেশে অস্থিরতার জের ! বন্ধ হল জগদ্দল জুটমিল, কর্মহীন 5 হাজার
রবিবারও সব ঠিকঠাক ছিল । সোমবার হঠাৎই শ্রমিকরা সকালে কাজে এসে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ ঝুলতে দেখেন ৷
Published : December 22, 2025 at 8:07 PM IST
জগদ্দল, 22 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে অস্থিরতার জের । কাঁচা পাটের জোগানে অভাব দেখা দেওয়ায় বন্ধ হয়ে গেল জগদ্দল জুটমিল । উৎসবের মরশুমে রাতারাতি কাজ হারালেন প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক ।
সোমবার সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে দেখেন, কারখানার গেটের সামনে ঝুলছে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ । তাতে বড় বড় করে লেখা, কাঁচা পাটের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং পাটের জোগানে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল জগদ্দলের জুট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে ওই জুটমিলটি । নোটিশে এ-ও লেখা, যতদিন কারখানাটি বন্ধ থাকবে ততদিন অস্থায়ী শ্রমিকদের কোনও বেতন কিংবা মজুরি প্রদান করা হবে না । এই নোটিশ দেখামাত্রই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কাজ হারানো শ্রমিকদের মধ্যে । কী খাবেন, কী ভাবে বাঁচবেন ? এই প্রশ্ন তুলে এদিন সরব হয়েছেন শ্রমিকদের একাংশ ।
ব্যারাকপুর ঘোষপাড়া রোডে অবস্থিত জগদ্দলের জেজেআই জুটমিল । তিন শিফট মিলিয়ে এখানে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করেন । কিন্তু, গত এক সপ্তাহ ধরে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে আনা হচ্ছিল । জুটমিলে সব মিলিয়ে দুটি শিফটে শ্রমিকরা কাজ করছিলেন বলে অভিযোগ । শনিবার রাত পর্যন্ত সেখানে কাজ হয়েছে । রবিবারও ঠিকঠাকই ছিল ।
কিন্তু, সোমবার হঠাৎই শ্রমিকরা সকালে কাজে এসে 'সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক'-এর নোটিশ ঝুলতে দেখেন জুটমিলের গেটে । তা দেখে হতবাক হয়ে যান শ্রমিকরা । ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনেকেই । কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও দেখানো হয় জুটমিল চত্বরে । শ্রমিকদের একটাই দাবি, তাঁদের চাকরি ফিরিয়ে দিতে হবে কারখানা কর্তৃপক্ষকে । নইলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাবেন তাঁরা । কারখানা চত্বরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এদিন পর্যাপ্ত পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছিল ।
কিন্তু হঠাৎ করে কেন বন্ধ হয়ে দেওয়া হল জগদ্দলের পুরনো এই জুটমিলটি ? মালিক কর্তৃপক্ষের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই কাঁচা পাটের জোগান ঠিকঠাক মিলছিল না । তাছাড়া পাটের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিও রয়েছে মিল বন্ধ হওয়ার নেপথ্যে । যদিও সেই দাবি মানতে নারাজ শ্রমিক পক্ষ । কারখানার শ্রমিক সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিনয়কুমার মণ্ডল বলেন, "কাঁচা পাটের অভাব যদি থেকে থাকে, সেটা আলোচনা করে শ্রমিকদের জানাতে পারত কারখানা কর্তৃপক্ষ । কিন্তু তা না-করে সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে কেন নোটিশ ঝুলিয়ে দিল ?" এর পিছনে মালিক পক্ষ এবং ম্যানেজমেন্টের চক্রান্ত রয়েছে বলে মনে করছেন কাজ হারানো শ্রমিকরা ।
এদিকে, ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এই কাঁচা পাটের অভাবের নেপথ্যে রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে চলা কূটনৈতিক দ্বিমত । পাটের ব্যবসার ক্ষেত্রে ভারত-বাংলাদেশ উভয়েই পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল । বাংলাদেশে অশান্তির আবহে সম্প্রতি কাঁচা পাটের রফতানিতে রাশ টেনেছে ঢাকা । যার জেরে ভারতের চটশিল্পে গভীর সঙ্কটের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । শুক্রবার এই অভিযোগ তুলেই কেন্দ্রের কাছে অবিলম্বে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাটের বীজ রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা বসানোর আর্জি জানিয়েছেন চটকল মালিকরা ।
কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী গিরিরাজ সিংকে পাঠানো চিঠিতে ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, পাটের রফতানিতে ওপার বাংলার এই সিদ্ধান্তে দেশজুড়ে কাঁচামালের অভাব দেখা দিয়েছে । ফলত দেশীয় বাজারে কাঁচা পাটের দাম হু হু করে বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ইন্ডিয়ান জুটমিল অ্যাসোসিয়েশন । সেই আবহেই এবার কাঁচা পাটের অভাব দেখিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল জগদ্দলের জেজে আই জুটমিল ।