কর্মীর অভাব ! সুপ্রিমকোর্টে 'যোগ্য' শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি রাজ্যের

কর্মীর অভাব ! সুপ্রিমকোর্টে 'যোগ্য' শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি রাজ্যের
রাজ্যের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয় । আর তাই 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হোক ৷
Published : December 13, 2025 at 2:07 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 13 ডিসেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের 26 হাজার চাকরি বাতিলের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অসম্ভব । আর সেই কারণে আনটেন্টেড বা 'যোগ্য' শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হোক ৷ সুপ্রিম কোর্টে এবার এমনই আর্জি জানাল পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা দফতর ।
আগামী 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ সেই প্রসঙ্গে রাজ্যের তরফে করা আবেদনে জানানো হয়েছে, নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আরও কয়েক মাস সময় লাগবে । এমতাবস্থায় যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অন্তত 9 মাস (সেপ্টেম্বর 2026) পর্যন্ত চাকরি করতে দেওয়া হোক । কিংবা নিয়োগ প্রক্রিয়া যতদিন সম্পন্ন না-হচ্ছে, ততদিন তাঁদের চাকরি বহাল রাখা হোক ।
গত 3 এপ্রিল 26 হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা দফতরকে 31 ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করারও নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট । রাজ্যের তরফে শীর্ষ আদালতে জানানো হয়েছে, স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আসন্ন । সেই সঙ্গে, পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর পরীক্ষা এবং খাতা দেখার জন্য শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর প্রয়োজন । এই পরিস্থিতিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগে যদি কর্মরত যোগ্যদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে ।
গত 8 ডিসেম্বর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে কমিশনকে একটি চিঠি দেওয়া হয় ৷ জানানো হয়, 2026 সালের শিক্ষাবর্ষ আর কিছু দিনের মধ্যেই শুরু হবে । এরপর আগামী 2 ফেব্রুয়ারি থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হবে ৷ এদিকে, স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে নবম-দশম যে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, তার চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে 2026 সালের 26 মার্চ ৷ তারপর 30 মার্চ প্রথম পর্বের কাউন্সেলিং শুরু হবে । আগামী 31 মে-এর মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে স্কুল সার্ভিস কমিশন ।
রাজ্যে 2026 সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় 11 লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে । 2 হাজার 682টি কেন্দ্রে নেওয়া হবে এই পরীক্ষা ৷ এর জন্য 1 লক্ষ পরিদর্শক, 55 হাজার পরিক্ষক, 7 হাজার স্ক্রুটিনি শিক্ষক এবং অন্তত 1 হাজার 400 প্রধান শিক্ষকের প্রয়োজন । মাধ্যমিকের পাশাপাশি শুরু হবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাও । পর্যাপ্ত শিক্ষক না-থাকলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে দাবি রাজ্য শিক্ষা দফতরের ।