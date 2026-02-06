সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতি, আবর্জনা-দুর্গন্ধে নাজেহাল আসানসোলবাসী, আসরে কংগ্রেস-সিপিআইএম
মেয়র পারিষদ ও বরো চেয়ারপার্সনদের নিয়ে বৈঠক মেয়রের ৷ অন্যান্য দাবি মানলেও, বেতনবৃদ্ধি সম্ভব নয়, জানালেন বিধান উপাধ্যায় ৷
Published : February 6, 2026 at 9:35 PM IST
আসানসোল, 6 ফেব্রুয়ারি: গত আটদিন ধরে আসানসোল পুরনিগমের সাফাই কর্মীরা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মবিরতি পালন করছেন ৷ তার জেরে আসানসোল পুরনিগমের 106টি ওয়ার্ডে কোথাও সাফাই কাজ হচ্ছে না ৷ ফলে গোটা আসানসোল কার্যত আবর্জনার স্তূপে ঢেকে গিয়েছে ৷ আবর্জনা ও দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত আসানসোলবাসীর ৷ এরই মাঝে সমস্যা সমাধানে ও আসানসোল পুরনিগমের ব্যর্থতাকে তুলে ধরতে, রাস্তায় নামল সিপিআইএম ও কংগ্রেস ৷
শুক্রবার দিন সিপিআইএমের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ মিছিল করে আসানসোল পুরনিগমে যাওয়া হয় ৷ অন্যদিকে, কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা নিজেরাই ঝাড়ু হাতে সাফাই কাজে নামলেন ৷ মেয়রের দরজায় লাগিয়ে দিয়ে আসা হল আবর্জনার স্তূপের ছবি ৷
সাফাইকর্মীদের দাবি, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে ৷ তাঁদের বেতন থেকে কেটে নেওয়া টাকা পিএফ হিসেবে জমা পড়েনি ৷ সেই টাকা অবিলম্বে জমা করার দাবি তোলা হয়েছে ৷ কর্মীদের ইএসআই-এর আওতায় আনা এবং সাফাই কর্মীদের আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়ার মতো একাধিক দাবিতে চলছে আন্দোলন ৷
কিন্তু, গত আটদিন ধরে সাফাইকর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে গেলেও, পুরনিগমের পক্ষ থেকে কোনও দাবিই মেনে নেওয়া হয়নি ৷ আর যার ফলে গোটা আসানসোল পুরনিগমের 106টি ওয়ার্ডের সাফাই কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে ৷ একদিকে যখন শহরবাসীর প্রাণ ওষ্ঠাগত ৷ অন্যদিকে, এটাকেই ইস্যু করে রাজনীতিতে নেমেছে কংগ্রেস ও সিপিআইএম ৷
শুক্রবার আসানসোল বাজার এলাকার রাস্তায় ঝাড়ু হাতে নামেন কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা ৷ তাঁরা আসানসোল পুরনিগমে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় ৷ মেয়রকে অফিসে না-পেয়ে, তাঁর দরজায় আবর্জনার ছবি লাগিয়ে দিয়ে আসে ৷ অন্যদিকে, বাজার এলাকায় মিছিল করে পুরনিগমে এই বিষয়ে ডেপুটেশন দিতে যান সিপিআইএমের নেতাকর্মীরাও ৷ তাঁরাও মেয়রকে না-পেয়ে অন্যান্য আধিকারিকদের হাতে স্মারকলিপি জমা দিয়ে আসেন ৷
কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি বলেছেন, "এক সপ্তাহের উপর হয়ে গেল এখনও পর্যন্ত আলোচনা করে একটা সমস্যা মেটানো গেল না ৷ কলকাতার পরে সর্ববৃহৎ পুরনিগম আসানসোল ৷ তারপরেও গোটা শহর আবর্জনাময় ৷ সংক্রামক রোগ ছড়ানোর ভীষণ আশঙ্কা রয়েছে ৷ অথচ পুরনিগম নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে ৷ আমরাই তাই আজ হাতে ঝাড়ু তুলে নিয়েছি ৷"
অন্যদিকে, সিপিআইএম নেতা সত্য চট্টোপাধ্যায় বলেন, "প্রশাসক বিহীনভাবে আসানসোল পুরনিগম চলছে ৷ ন্যায্য দাবি নিয়েই সাফাই কর্মীরা আন্দোলনে নেমেছেন ৷ অথচ তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় না-বসে, পুরনিগম উদাসীনভাবে দিন কাটাচ্ছে ৷ ফলে শহরবাসী সমস্যায় পড়েছে ৷ যদি এই অবস্থা চলতে থাকে, আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটব আমরা ৷"
এ নিয়ে আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই বিষয়ে নিয়ে একটি আলোচনা করা হয় অন্যত্র ৷ মেয়র পারিষদ, বরো চেয়ারম্যানদের সঙ্গে আলোচনার শেষে বিধান উপাধ্যায় বলেন, "আসানসোল পুরনিগমের আর্থিক অবস্থা এখন এতটাও অনুকূল নয়, যে তাঁদের (সাফাই কর্মী) বেতন বাড়াতে পারব আমরা ৷ কোনভাবেই আমরা সাফাই কর্মীদের বেতন বাড়াতে পারব না ৷ তবে, তাঁদের অন্যান্য যে দাবি রয়েছে পিএফ, ইএসআই এগুলি আমরা করে দেব বলেছি ৷ আমরা গত বছরই তাঁদের বেতন বাড়িয়েছিলাম ৷ তখন বলেছিলাম যে আপাতত আরও দু-তিন বছর আমরা বেতন বাড়াতে পারব না ৷ কিন্তু, এখন আবার আন্দোলনের নামে মানুষের সমস্যা তৈরি করেছে ৷"
বিধান কড়া ভাবেই বলেন, "আমরা কাউকে সরিয়ে দিতে চাই না ৷ কিন্তু, এমনটা ঘটে চললে আমরাও বাধ্য হব অন্যরকম কোন পরিকল্পনা করতে ৷"