তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ, সাসপেন্ড প্রগতি ময়দান ফায়ার স্টেশনের ওসি

তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ, সাসপেন্ড প্রগতি ময়দান ফায়ার স্টেশনের ওসি
চামড়ার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে কড়া প্রশাসন ৷ কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে প্রগতি ময়দান দমকলকেন্দ্রের স্টেশন অফিসারকে সাসপেন্ড করা হল ৷
Published : May 14, 2026 at 9:51 AM IST
কলকাতা, 14 মে: তপসিয়ার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এবার কড়া প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল রাজ্য । প্রাথমিক তদন্তে গাফিলতির অভিযোগ উঠতেই প্রগতি ময়দান ফায়ার স্টেশনের অফিসার-ইন-চার্জ গৌতম দাসকে সাসপেন্ড করা হয়েছে । বুধবার পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসেসের ডিরেক্টর জেনারেলের তরফে এই নির্দেশিকা জারি করা হয় ।
দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 12 মে তপসিয়ার গোলাম জিলানি খান রোডের একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে । আগুনে পুড়ে দু'জনের মৃত্যু ও একাধিক মানুষের আহত হওয়ার খবর সামনে এসেছে । ঘটনার পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ওই এলাকায় অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা, নিয়মিত পরিদর্শন এবং নজরদারি নিয়ে । প্রাথমিক তদন্তে দমকলের তরফে একাধিক ত্রুটি ও গাফিলতির ইঙ্গিত মিলেছে বলেই জানা গিয়েছে ।
সরকারি নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ফায়ার স্টেশনের আওতায় থাকা এলাকায় অগ্নি-নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কার্যকর করার ক্ষেত্রে নজরদারি, তদারকি ও আইন প্রয়োগে গুরুতর গাফিলতির অভিযোগ সামনে এসেছে । সেই কারণেই বিভাগীয় তদন্ত শেষ না-হওয়া পর্যন্ত গৌতম দাসকে অবিলম্বে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
নির্দেশ অনুযায়ী, সাসপেনশন চলাকালীন গৌতম দাসকে ফায়ার সদর দফতরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে হবে । কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তিনি সদর দফতর ছাড়তে পারবেন না । পাশাপাশি, নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা পাবেন বলেও জানানো হয়েছে । দমকল দফতর সূত্রে খবর, এই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে এবং এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । তদন্তে কারখানার অগ্নি-নিরাপত্তা শংসাপত্র, জরুরি নির্গমন ব্যবস্থা, অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের কার্যকারিতা এবং স্থানীয় দমকল কর্তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হবে ।
ঘটনার পর থেকেই বিরোধীরা রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে । তাঁদের অভিযোগ, শহরের একাধিক বাণিজ্যিক এলাকা ও কারখানায় অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যত কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ । প্রশাসনের গাফিলতির ফলেই বারবার প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে । যদিও রাজ্য সরকার জানিয়েছে, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা রুখতে রাজ্যজুড়ে বিশেষ নজরদারি অভিযান শুরু করা হবে ।
তপসিয়ার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যজুড়ে । মৃত ও আহতদের পরিবার দ্রুত দোষীদের শাস্তির দাবি তুলেছে । প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে অনেকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও, তদন্তের রিপোর্টে আর কী কী তথ্য সামনে আসে, এখন সেদিকেই নজর সকলের ।