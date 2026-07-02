উত্তরে কমবে বৃষ্টি, নিম্নচাপের হাত ধরে দুর্যোগ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

উত্তরে কমবে বৃষ্টি, নিম্নচাপের হাত ধরে দুর্যোগ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে । বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ও 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ৷
Published : July 2, 2026 at 7:15 AM IST
কলকাতা, 2 জুলাই: উত্তর থেকে এবার দুর্যোগ শুরুর অপেক্ষায় দক্ষিণবঙ্গ । শুক্রবার থেকে নিম্নচাপের ভ্রুকুটি দক্ষিণের আকাশে । গাঙ্গেয় বঙ্গে নিম্নচাপের হাত ধরে বর্ষা শক্তি বাড়াচ্ছে ।
রাজ্যে বৃষ্টি পরিস্থিতির নেপথ্য কারণ
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে নতুন করে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় আগামী কয়েকদিন দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টির দাপট অব্যাহত থাকবে । বর্তমানে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বাংলাদেশের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর প্রভাবে আগামিকাল 3 জুলাই শুক্রবার উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ এলাকা গঠিত হতে চলেছে । দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী অক্ষরেখা সক্রিয় থাকা এবং বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প প্রবেশের ফলে রাজ্যের উপর বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে । ফলে আগামী সপ্তাহের প্রথমার্ধে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টিজনিত দুর্ভোগের সম্ভাবনা ।
দক্ষিণবঙ্গে দুর্যোগের পূর্বাভাস
পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ 2 জুলাই বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে । উপকূল ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
4 জুলাই শনিবার দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দুই 24 পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
রবিবার 5 জুলাই বৃষ্টির তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে । এদিন দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে । একই দিনে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে ।
6 জুলাই সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টি হতে পারে ।
মঙ্গলবার 7 জুলাইও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি পরিস্থিতি বজায় থাকবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
অন্যদিকে, আগামী কয়েকদিনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বৃষ্টির তীব্রতা কমবে । 2 থেকে 7 জুলাই অর্থাৎ বৃহস্পতি থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে আপাতত উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কোনও বিশেষ সতর্কতা জারি করা হয়নি ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে 01.05 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 77 শতাংশ ।