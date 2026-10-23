কোজাগরীর মূর্তি বানিয়েও 'লক্ষ্মী'র দেখা নেই কাপাসডাঙার মৃৎশিল্পীদের

কোজাগরীর মূর্তি বানিয়েও 'লক্ষ্মী'র দেখা নেই কাপাসডাঙার মৃৎশিল্পীদের
Crafting Lakshmi Idols: একধাপে দ্বিগুণের বেশি কমেছে লক্ষ্মী প্রতিমার চাহিদা ! নেপথ্যে পাথর ও পিতলের মূর্তি কেনার ঝোঁক ৷
Published : October 23, 2026 at 5:53 PM IST
চুঁচুড়া (হুগলি), 23 অক্টোবর: রোজগারের আশায় মাটির ছাঁচে মূর্তি তৈরি করেন হুগলির চুঁচুড়া কাপাসডাঙার মৃৎশিল্পীরা ৷ আগে সাত ঘর মাটির প্রতিমা তৈরি গোলা থাকলেও, বর্তমানে তিনটি মাত্র কারখানা টিকে রয়েছে ৷ মাটির ছাঁচের লক্ষ্মী ঠাকুরের মূর্তি ছাড়াও, বিভিন্ন রকম মূর্তি তৈরি করেন এখানকার শিল্পীরা ৷ এমনকি সরায় আঁকা লক্ষ্মী বানিয়েও বিক্রি করেন তাঁরা ৷ 100 টাকা থেকে হাজার টাকা দাম ধার্য করা হয়েছে মূর্তির ৷
এই মূর্তি পাইকারি দামে চুঁচুড়া, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর ও শ্রীরামপুরে বাজারগুলিতে যায় ৷ কিন্তু বর্তমানে যে পরিমাণ মাটি ও রঙের দাম বেড়েছে, তাতে মূর্তি তৈরি করে লাভের মুখ দেখতে পারছেন না-শিল্পীরা ৷ তার উপর মাটির মূর্তির দাম বৃদ্ধি হওয়ায় বহু পরিবার বিকল্প হিসাবে পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর লক্ষ্মী প্রতিমা কিনছেন ৷ ফলে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর আগে বাজারে ক্রেতার চেয়ে মূর্তির সংখ্যা বেশি ৷ প্রতিযোগিতার বাজারে লাভের পরিমাণ কমে যাচ্ছে শিল্পীদের ৷
এর উপর সমস্যা হচ্ছে আগামী প্রজন্মের প্রতিমা তৈরির কাজে অনীহা ৷ পরিশ্রম বেশি হওয়ায় মৃৎশিল্পীদের পরবর্তী প্রজন্ম এই কাজে যুক্ত হচ্ছে না ৷ তাই মৃৎশিল্পীদের লাভ কমলেও, কোনও পথ না-থাকায় বংশ পরম্পরার এই শিল্পকে কোনও মতে বাঁচিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা ৷
চুঁচুড়ার কাপাসডাঙার পালেদের গোলার এক মৃৎশিল্পী গোপাল পাল বলেন, "আগে ছাঁচের প্রতিমার যা দাম ছিল, তা অনেক কমে গেছে ৷ মানুষ পিতলের লক্ষ্মী কিনে নেওয়ার জন্য মাটির প্রতিমার চাহিদা কমে গেছে ৷ পালেদের যে জাত ব্যবসা ছিল মূর্তি তৈরির, তার পরিবর্তে বহু শিল্পী ঠাকুর তৈরি করছেন ৷ বাজারে প্রতিমার চাহিদা 300 থাকলে, তিন হাজার প্রতিমা চলে আসছে বিক্রির জন্য ৷ মানুষ কত প্রতিমা কিনবে ? তার জন্যই অসুবিধায় পড়ে গেছি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা কিছু রোজগারের আশায় এই শিল্পটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি ৷ ইদানিং মাটির দামও বেড়েছে ৷ আগের সরকার মাটিতে কিছুটা ছাড় দিলেও বর্তমান সরকারের কড়াকড়িতে সমস্যা হচ্ছে ৷ বাধ্য হয়ে বেশি দাম দিয়ে মাটি কিনতে হচ্ছে আমাদের, লাভ হচ্ছে না-তাও করছি ৷ তাছাড়া আমাদের অন্য কাজ করার উপায় নেই এই বয়সে ৷ মূর্তি তৈরি করার পর বিক্রি নিয়েও অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে ৷ আগে ছয়-সাত ঘর পাল ছিল, সেই জায়গায় সংখ্যাটা ক্রমশ কমছে ৷ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেরা এই কাজ করতে চাইছে না ৷ এই কাজে পরিশ্রমের কোনও শেষ নেই ৷ অন্য কারিগর নিয়ে যে কাজ করাব, সে টাকাও রোজগার নেই আমাদের ৷ চুঁচুড়া, চন্দননগর-সহ বিভিন্ন জায়গায় যায় আমাদের তৈরি প্রতিমা ৷"
আরেক মৃৎশিল্পী গৌতম পাল বলেন, "মাটির দাম ও রঙের দাম যে হারে বেড়ে গেছে, সেই তুলনায় প্রতিমার দাম দিতে চাইছে না-ক্রেতারা ৷ এখন লোকে বেশি ব্যবহার করছে পাথর ও পিতলের ঠাকুর ৷ অন্যান্য বছরে 700 থেকে 800 প্রতিমা তৈরি করি ৷ এ বছরে সেটা কমে 300 প্রতিমা হয়ে গেছে ৷"
ক্রেতা শুভ্রা মিদ্যা বলেন, "বাজার থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা কেনা হয় ৷ 700 থেকে 800 টাকা দিয়ে প্রতিমা কিনতে হয় ৷ পালেদের গোলা থেকে প্রতিমা কিনেছি 500 টাকায় ৷ কিছুটা হলেও কম দামে পাওয়া যাচ্ছে ৷"