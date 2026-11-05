রাস্তা নেই, পুরুলিয়া শহরে চাদরে ঝুলিয়ে বৃদ্ধাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে !
Elderly Woman Carried in Bedsheet: প্রশাসনের দাবি, দ্রুত বড় রাস্তায় যাওয়ার বিকল্প জায়গা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ এলাকায় রাস্তা রয়েছে ৷
Published : November 5, 2026 at 5:20 PM IST
পুরুলিয়া, 5 নভেম্বর: একটি চাদর ধরে আছেন তিনজন ৷ তার মধ্যে শুয়ে এক অসুস্থ বৃদ্ধ ৷ ওই অবস্থাতেই কোনওমতে তোলা হল একটি ই-রিকশায় ৷ গন্তব্য হাসপাতাল ৷ বৃহস্পতিবার এমনই দৃশ্য দেখা গিয়েছে পুরুলিয়া শহরের চিরাবাড়ি এলাকায় ৷
প্রশ্ন উঠেছে, এভাবে কেন ওই বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল ? বাড়ি পর্যন্ত অ্যাম্বুল্যান্স কিংবা ই-রিকশা নিয়ে যাওয়া যেত না ? স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই বৃদ্ধা-সহ ওই এলাকায় যাঁরা থাকেন, তাঁদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা নেই ৷ তাই গাড়ি বড় রাস্তায় রেখে হেঁটে যাতায়াত করতে হয় ৷ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, এভাবে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না ৷
যদিও প্রশাসন স্থানীয়দের এই অভিযোগ মানতে নারাজ ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানান, ওই এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য আলাদা রাস্তা আছে ৷ তবে, অধিকাংশ বাসিন্দাই ওই রাস্তা ব্যবহার করেন না ৷ তাঁরা বিকল্প হিসেবে ওই জায়গাটি ব্যবহার করেন দ্রুত বড় রাস্তায় পৌঁছানোর জন্য ৷ এদিন সেখান দিয়েই অসুস্থ বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷
যদিও ওই বৃদ্ধার পুত্রবধূ বেলা বাউড়ি দাবি করেন, "রাস্তা না থাকায় আমাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী বা প্রসূতিদের ওইভাবে নিয়ে যেতে হয়। একবার তো নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তাতেই এক মহিলার প্রসব হয়ে যায় । আমাদের এখানে রাস্তা ও নিকাশি নালার খুবই প্রয়োজন ।" স্থানীয় বাসিন্দা ঝুমা দত্ত বলেন, "আমাদের এই এলাকায় কাঁচা রাস্তা ও সরু গলির মতো রাস্তা। নেই নিকাশি নালার ব্যবস্থা । বর্ষার সময় দুর্ভোগ আরও বাড়ে । গর্ভবতী মহিলা ও অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই সমস্যায় পড়তে হয় ।’’
চিরাবাড়ি এলাকাটি পুরুলিয়া পুরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৷ ফলে সেখানে রাস্তা নির্মাণ বা নিকাশির কাজ করার দায়িত্ব পুরসভার ৷ প্রশ্ন উঠছে, এতদিন তাহলে কি পুরবোর্ড ওই এলাকায় রাস্তা তৈরি করতে বা নিকাশি নালা নির্মাণে গুরুত্ব দেয়নি ? এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য অধরা ৷ কারণ, ওই পুরবোর্ড এতদিন তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল ৷ কিন্তু রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর অন্যান্য অনেক পুরসভার মতো পুরুলিয়াতেও বোর্ড ভেঙে যায় ৷ সরকারের তরফে বসানো হয় প্রশাসক ৷ এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া নেওয়ার জন্য পুরুলিয়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তবে তিনি ফোন ধরেননি ৷
অন্যদিকে এই ইস্যুতে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ জেলা বিজেপি নেতা জয়দীপ্ত চট্টরাজ এই নিয়ে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷ তিনি বলেন, ‘‘খুবই দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জার বিষয় । এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে আগের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার রাস্তাঘাট-সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রকৃত যে উন্নয়ন দরকার, তা করেনি ।’’
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