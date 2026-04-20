বড়ন্তি, গড় পঞ্চকোট থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা ! হালহকিকত জানতে পৌঁছাল ইটিভি ভারত

বড়ন্তি, গড় পঞ্চকোট থেকে মুখ ফেরাচ্ছেন পর্যটকরা ! হালহকিকত জানতে পৌঁছাল ইটিভি ভারত
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রেখে আধুনিকতার ছোঁয়া দেওয়ার দাবি পর্যটকদের ৷ বড়ন্তি ও গড় পঞ্চকোটের পর্যটন ব্যবস্থা তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : April 20, 2026 at 8:06 PM IST
পুরুলিয়া, 20 এপ্রিল: জল পাহাড়ের জেলা মানেই পুরুলিয়া ৷ প্রকৃতি যেন পুরুলিয়ারকে ঢেলে সাজিয়েছে। একদিকে ছোট ছোট পাহাড়, ঘন জঙ্গল, অন্যদিকে কৃষি বা সেঁচের জন্য তৈরি হওয়া জলাধার ৷ তারই সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে ঐতিহাসিক বেশ কিছু স্থান ৷ ফলে বাংলার পর্যটন মানচিত্রে পুরুলিয়া এখন বাঙালিদের খুব প্রিয় জায়গা ৷
কিন্তু, প্রশ্ন উঠছে পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় পর্যটন স্থল হিসেবে যেভাবে প্রচার বা প্রসার পেয়েছে ৷ সেখানে উন্নয়ন থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট, অন্যান্য পরিষেবা ও আরও নানান উন্নতি সাধন করা হয়েছে ৷ কিন্তু, সেভাবে কি পুরুলিয়ার ছোট-ছোট পর্যটন স্থলগুলি উন্নত হয়েছে ? উত্তর এসেছে, 'না' ৷
ইটিভি ভারতের বঙ্গভোটের গাড়ি পুরুলিয়ার ছোট-ছোট পর্যটনস্থলগুলি ঘুরে দেখেছে ৷ অভিযোগ উঠেছে, সরকারের সদিচ্ছার অভাবের ৷ ফলে প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হারাচ্ছে এই সমস্ত পর্যটন ক্ষেত্রগুলি ৷ যেখানে একসময় সপ্তাহান্তে মানুষের ঢল নামতো, সেখানে এখন শুধুই ফাঁকা, ধু-ধু প্রান্তর ৷
পুরুলিয়ার বড়ন্তি পর্যটন ক্ষেত্র
পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর বিধানসভার অন্তর্গত সাঁতুড়ি ব্লকের রামচন্দ্রপুর ইরিগেশন ড্যাম ৷ তারই পাশে ছোট আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি ৷ জলাধারের চারপাশ পাহাড়ে ঘেরা ৷ রয়েছে মুরাডি পাহাড়, রামচন্দ্রপুর পাহাড়, বড়ন্তি পাহাড় ৷ বড়ন্তির মূল আকর্ষণ হল সানসেট পয়েন্ট ৷ বিকেলে যখন সূর্য অস্ত যায়, পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে যায় সূর্য, লাল হয়ে ওঠে লেকের জল, এই দৃশ্য দেখতে একসময় মানুষের ঢল নামতো ৷ কিন্তু, এখন বড়ন্তি লেক ফাঁকা ৷
প্রকৃতির নিয়মে বিভিন্ন ঋতুতে বড়ন্তির রূপও নাকি বদলে যায় ৷ শীতকালে কুয়াশাময় পাহাড়ে মেঘ জমে ৷ বর্ষায় চারিপাশে সবুজ ৷ পাহাড়ে বৃষ্টি যেন অন্য এক মাদকতায় ভরিয়ে দেয় ৷ বসন্তে গোটা বড়ন্তি লালে লাল হয়ে ওঠে পলাশের ছোঁয়ায় ৷ গ্রীষ্মের রুক্ষতা সত্ত্বেও যেন নীরবতার এক শান্ত পরিবেশ পাওয়া যায় এই পাহাড় আর জল ঘেরা পর্যটন স্থলে ৷
আগে সারা বছরই মানুষজন বড়ন্তি আসতেন বলে জানাচ্ছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী, ছোট দোকানি কিংবা রিসর্টের কর্মীরা ৷ বর্তমানে শুধুমাত্র পুজোর পর থেকে মানুষজনের আনাগোনা শুরু হয় ৷ তা চলে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ আবার পুনরায় পলাশ দেখার ভিড় জমে মার্চ মাসে ৷ কিন্তু, এপ্রিলের পর থেকে একেবারেই পর্যটকরা আর আসেন না ৷ ঋতু বদলের সঙ্গে আসে একটা বড় পরিবর্তন ৷ কিন্তু, তার চেয়ে বড় কারণ হল, বড়ন্তি তার রূপ হারাচ্ছে ৷ একদিকে প্রচুর রিসর্ট হয়ে যাওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও নষ্ট হচ্ছে ৷
অন্যদিকে, সরকারি কোনও পরিকাঠামোই নেই বড়ন্তিতে ৷ এমনই অভিযোগ উঠেছে। যে সানসেট পয়েন্টের জন্য মানুষের ভিড় জমে। আজও সেই সানসেট পয়েন্টে একটা সামান্য সিমেন্টের চেয়ার পর্যন্ত করেনি স্থানীয় প্রশাসন ৷ অনেকেই রাতে বড়ন্তি লেকের রাস্তায় হাঁটতে বের হন ৷ কিন্তু, অন্ধকারে ভয় পান পর্যটকরা ৷ আলো লাগানো হলেও, তা এখনও পর্যন্ত জ্বলেনি ৷
নেই ওষুধের দোকান, এটিএম
প্রায়ই 15 বছর ধরে বড়ন্তি পর্যটনস্থল হিসাবে গড়ে উঠলেও, আজও সেখানে একটি ওষুধের দোকান নেই ৷ ওষুধ কিনতে হলে যেতে হয় পাশের গ্রামে কিংবা প্রায় 10 কিলোমিটার দূরে সরবরীমরে গ্রামের ওষুধের দোকান ৷ সন্ধে আটটার পর তা-ও বন্ধ হয়ে যায় ৷ অর্থাৎ, রাতে কেউ যদি অসুস্থ হন, সেক্ষেত্রে ওষুধ পাওয়া দুষ্কর হয়ে যায় ৷ অভিযোগ, স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেভাবে সক্রিয় নয় রাতে ৷ একদিকে রঘুনাথপুর, অন্যদিকে আসানসোল ৷ প্রায় 30 থেকে 35 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করলে তবেই চিকিৎসা মিলবে ৷ কিন্তু, পর্যটকদের ভাবাচ্ছে যেটা, তা হল বড়ন্তিতে আজও একটি এটিএম নেই ৷ নেটওয়ার্কের অবস্থাও বেহাল ৷ ফলে বহু রিসর্টে অনলাইন পেমেন্টের অপশন থাকলেও, নেটওয়ার্কের একটা সমস্যা রয়েছে ৷ তাই বড়ন্তিতে ঘুরতে আসা পর্যটকরা জানাচ্ছেন, যদি একটি এটিএম হয় বড়ন্তিতে তাহলে খুব ভালো হয় ৷
গ্রামের ভেতর সরু রাস্তা
বড়ন্তি পর্যটন স্থলে পৌঁছাতে গেলে যে রাস্তাগুলি রয়েছে, প্রত্যেকটিই গ্রামের ভিতর দিয়ে ৷ অর্থাৎ, একাধিক গ্রাম পেরিয়ে সরু রাস্তা দিয়েই গন্তব্যে পৌঁছাতে হয় ৷ সেক্ষেত্রে বড় গাড়ি নিয়ে যাওয়া যথেষ্ট চাপের ব্যাপার ৷ গ্রামের রাস্তায় বাচ্চারা খেলা করে ৷ প্রচুর গবাদি পশুর আনাগোনা ৷ ফলে দুর্ঘটনার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় ৷ অন্যদিকে, আসানসোল থেকে ডিসেরগড় যাওয়ার যে রাস্তা, তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে যে গাড়ি চলাচল করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে ৷ মাঝেমধ্যেই গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে রাস্তায়, যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ আর তা 12 ঘণ্টা 15 ঘণ্টা পর্যন্ত রাস্তা স্তব্ধ করে রাখে ৷ বারবার পর্যটকরা এই সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় বড়ন্তি আসা কিংবা পুরুলিয়ায় ঘোরার ইচ্ছে ত্যাগ করছে ৷
সরাসরি কোনও ট্রেন নেই কলকাতা থেকে
কলকাতা কিংবা তার আশেপাশের অঞ্চলের পর্যটকরা যদি বড়ন্তি আসতে চান, তাহলে তাঁদেরকে এক, আসানসোলে নেমে গাড়ি ভাড়া করে আসতে হয় ৷ না-হলে আসানসোল থেকে পুনরায় ট্রেন পালটে মুরাডি স্টেশনে নেমে টোটো ভাড়া করে আসতে হয় ৷ অর্থাৎ, গাড়ি ছাড়া যাঁরা বড়ন্তি পর্যটনস্থলে আসতে চাইবেন, তাঁদের প্রায় দিনের একটা বেলা চলে যায় পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছাতে ৷ সেক্ষেত্রে কলকাতা থেকে আসানসোল হয়ে আদ্রা বা পুরুলিয়া পর্যন্ত কোনও যদি ট্রেন রুট করা যায় সরাসরি তাহলে এই পর্যটন কেন্দ্র আরো বেশি মানুষের আনাগোনা বাড়তে পারে ৷
বড়ন্তি থেকে জয়চণ্ডী, গড় পঞ্চকোট, পাঞ্চেত, মাইথন
বড়ন্তি থেকে আশেপাশে এলাকায় বেশ কয়েকটি ঘোরার জায়গা রয়েছে ৷ যেমন রয়েছে জয়চণ্ডী পাহাড় ৷ এই পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং ট্রেনিং হয় ৷ অসাধারণ দেখতে এই পাহাড়ে প্রচুর পর্যটকের ঢল নামে শীতকালে ৷ দু-একটি ছোটখাটো রিসর্ট তৈরি হয়েছে ৷ এই পাহাড়েই সত্যজিৎ রায়ের 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার শুটিংও হয়েছিল ৷
বড়ন্তি থেকে সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গড় পঞ্চকোট ৷ পঞ্চকোট রাজত্বের শেষ চিহ্ন হিসেবে গড় পঞ্চকোট এখনও দাঁড়িয়ে আছে ৷ সেখানে খননকার্য চলছে ৷ বেরিয়ে আসছে আরও নতুন ইতিহাস ৷ পাহাড়ের কোলে গড় পঞ্চকোট দেখতে অসাধারণ লাগে ৷ রয়েছে প্রাচীন একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির ৷ পাহাড়ের উপরে রয়েছে ঝরনা ও রাম মন্দির ৷ মন্দিরের পাশে একটিমাত্র থাকার জন্য রিসর্ট আছে ৷ পাহাড়ের উলটো দিকে আরও বেশ কয়েকটি রিসর্ট হয়েছে ৷ তবে, পর্যটকদের অভিযোগ বড়ন্তির তুলনায় গড় পঞ্চকোটের রিসর্টের ভাড়া অনেক বেশি ৷ যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ৷ শুধু তাই নয়, এখানে খাবার খরচের দামও অনেক বেশি ৷
সেক্ষেত্রে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষজন বড়ন্তিতে থেকেই গড় পঞ্চকোট বেড়াতে আসেন ৷ একইভাবে গড় পঞ্চকোট পর্যটনস্থলে সেভাবে কোনও সরকারি পরিকাঠামো বা উন্নয়ন দেখা যায়নি বলে অভিযোগ ৷ এমনকি একটি মাত্র শৌচাগার করা হয়েছিল ৷ সেটিও বেশিরভাগ সময় বন্ধ থাকে ৷ এমনকি রেস্তোরাঁ বা খাবার জায়গা নেই ৷ স্থানীয় কিছু অস্থায়ী দোকান আছে সেগুলিতে মেনে চপ-সহ নানান রকমের তেলেভাজা ও চা ৷ বড়ন্তি থেকে গড় পঞ্চকোট ঘুরে চলে যাওয়া যায় পাঞ্চেত ড্যাম দেখতে ৷ সেখান থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে মা কল্যাণেশ্বরীর মন্দির এবং মাইথন ড্যাম রয়েছে ৷ অর্থাৎ, সপ্তাহান্তে দুই দিনের জন্য বড়ন্তিকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো ট্যুর করে ফেলতে পারেন মানুষজন এবং তা সাধ্যের মধ্যে ৷
চাই সরকারের সদিচ্ছা
বড়ন্তি বেড়াতে এসে পর্যটকরা এখন হতাশই হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ দক্ষিণেশ্বর থেকে বেড়াতে এসেছিলেন দম্পতি শুভদেব কোলে এবং দেবাঞ্জলি কোলে ৷ তাঁরা বললেন, "যেভাবে রিসর্ট হচ্ছে, তাতে বড়ন্তির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আস্তে-আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ৷ এখানকার রাস্তাঘাট প্রচণ্ড খারাপ ৷ কোনওরকমের কোনও পরিকাঠামো নেই ৷ রাতে কারও শরীর খারাপ হয়ে গেলে পর্যটকরা বিপদে পড়বেন ৷ এটিএমও নেই ৷ এগুলোর দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার ৷ আর সানসেট পয়েন্টে যদি একটা বসার জায়গা থাকে, তাহলেও পর্যটকরা একটু বসতে পারবেন ৷"
বড়ন্তি লেকের ধারে ছোট দোকান আছে দুই দোকানী লক্ষ্মী গড়াই ও সুবল গড়াই ৷ তারা বলেন, "আগের চেয়ে লোক অনেকাংশই কম হচ্ছে বড়ন্তিতে ৷ যদি, একটু সুন্দর করে সাজানো যায়, একটু বোটিংয়ের ব্যবস্থা করা যায়, একটু আধটু চেয়ার বানিয়ে দেওয়া যায়, লেকের জলে আগাছায় ভরে যাচ্ছে, তা যদি পরিষ্কার করা হয়, তাহলে হয়তো আবার আগের মতো পর্যটকরা আসবেন ৷"