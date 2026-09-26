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মণ্ডপে মা পৌঁছবেন কবে, ভারী বৃষ্টির জেরে মাথায় হাত ডায়মন্ড হারবারের প্রতিমা শিল্পীদের

Artisans are worried: প্রতিমা শুকোতে অনেকটাই দেরি হচ্ছে । কাজও চলছে ধীরগতিতে । দুর্যোগ কাটার অপেক্ষা ৷ কলাগাছিয়া থেকে বিশেষ প্রতিবেদন শুভজিৎ দাসের ৷

due to heavy rain dol making hampered
বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ঢেকে রাখা হয়েছে প্রতিমা ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 5:14 PM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 26 সেপ্টেম্বর: এক মাসও আর নেই হাতে ৷ পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে । নাওয়া-খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে প্রতিমা তৈরির কাজে ব্যস্ত শিল্পীরা ।

কিন্তু দিন যত এগোচ্ছে, বাদ সাধছে প্রকৃতি ৷ গভীর নিম্নচাপের জেরে গত কয়েক দিন ধরে নাগাড়ে ভারী বৃষ্টির কবলে দক্ষিণবঙ্গ ৷ আর তাতেই কপালে ভাঁজ প্রতিমা শিল্পীদের ৷ প্রতিমা তৈরির শেষ পর্বে প্রকৃতিই যেন অসুরের ভূমিকায় ৷ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াই এখন প্রতিমা নির্মাণে ব্য়স্ত শিল্পীদের নিত্য়সঙ্গী ৷ জোরে বইতে থাকা বাতাস আর লাগাতার বৃষ্টি । তার জেরে ডায়মন্ড হারবারের কলাগাছিয়া এলাকার প্রতিমা শিল্পীদের কাজ যথেষ্ট ব্য়াহত হয়েছে ।

ভারী বৃষ্টির জেরে মাথায় হাত প্রতিমা শিল্পীদের (ছবি: ইটিভি ভারত)

প্রতিমা তৈরির ক্ষেত্রে মাটির কাজ শেষ হওয়ার পর তা ভালোভাবে শুকিয়ে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এরপরই শুরু হয় রং ও সাজসজ্জার কাজ । কিন্তু টানা বৃষ্টির কারণে দেখা নেই রোদের । স্বাভাবিকভাবে প্রতিমা শুকোতে সময় লাগছে অনেক বেশি । একদিকে সময়ের চাপ, অন্যদিকে আবহাওয়ার বাধা-দুইয়ের মাঝে পড়ে কার্যত দুশ্চিন্তায় শিল্পীরা ।

তবে, দুর্যোগের মধ্য়েও যতটা সম্ভব ঢাকা দিয়েই কলাগাছিয়া এলাকায় প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে । কোনও শিল্পী কাঠামোয় খড় বাঁধছেন, কেউ মাটির প্রলেপ দিচ্ছেন । আবার কোথাও তৈরি হয়ে যাওয়া প্রতিমাকে শুকনো রাখার চেষ্টা চলছে । কিন্তু বৃষ্টির কারণে কোনও কাজই নির্ধারিত গতিতে এগোতে পারছে না ।

মৃৎশিল্পী সুশান্ত চিত্রকর জানালেন, গভীর নিম্নচাপের কারণে বেশ কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে । তার জেরে প্রতিমা শুকোতে দেরি হচ্ছে অনেকটাই । ফলে কাজও চলছে ধীরগতিতে । ইতিমধ্যেই বহু পুজো কমিটি থেকে ফোন আসছে । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিমা তৈরি করে দেওয়া যাবে কি না, তা জানতে চাইছেন উদ্যোক্তারা । তাই দিনরাত এক করে কাজ করছেন তাঁরা ।

আবহাওয়ার দ্রুত উন্নতি না হলে প্রতিমা শুকোনোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে বলেও জানিয়েছেন সুশান্ত চিত্রকর । ব্লো ল্যাম্প বা অন্যান্য কৃত্রিম উপায়ে প্রতিমা শুকোনোর ব্যবস্থা করতে হলে খরচও বাড়বে । ফলে এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কিছুটা আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়তে হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তাঁরা ।

idol making process hampered
প্রতিমা নির্মাণে ব্য়স্ত শিল্পী সুশান্ত চিত্রকর ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)

শুধু প্রতিমা শুকোনোর সমস্যাই নয়, তুমুল বৃষ্টির কারণে শ্রমিকদের উপস্থিতিতেও প্রভাব পড়েছে । পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রমিক নিয়মিত কাজে আসতে পারছেন না । ফলে হাতে সময় কম থাকলেও কাজের গতি বাড়ানো যাচ্ছে না । একাধিক প্রতিমার কাজ একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে বাড়ছে চাপ ।

আর এক মৃৎশিল্পী সমর গায়েন জানান, বৃষ্টির জন্য অনেক কাজই থমকে রয়েছে। প্রতিমা ঠিকমতো শুকোচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন থাকলে প্রতিমা শুকনোর জন্য ব্লো ল্যাম্পের ব্যবস্থা করতে হবে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরা যথেষ্ট দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছেন।

মৃৎশিল্পীদের বক্তব্য, প্রতিমা তৈরির কাজ মানে শুধু মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সময়, শ্রম এবং শিল্পীর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা । নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিমা তৈরি করে পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দিতে না পারলে তাঁদের যেমন সমস্যায় পড়তে হবে, তেমনই অসুবিধা পুজো কমিটিগুলিরও ।

idol making process hampered
দ্রুত কাজ শেষ করতে চান প্রতিমা শিল্পী সমর গায়েন ৷ (ছবি: ইটিভি ভারত)

তাই এখন মৃৎশিল্পীদের একটাই প্রার্থনা-আকাশ পরিষ্কার হোক, দেখা মিলুক রোদের । আবহাওয়া একটু অনুকূল হলেই দ্রুত প্রতিমা শুকিয়ে রং ও সাজসজ্জার কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁরা ।

প্রতিকূল আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ডায়মন্ড হারবারের মৃৎশিল্পীরা। প্রকৃতির বাধা কাটিয়ে সময়ের আগেই মণ্ডপে পৌঁছবে মা দুর্গা-এই আশাতেই এখন দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন কলাগাছিয়ার প্রতিমা শিল্পীরা।

TAGGED:

DIAMOND HARBOUR
ARTISAN IN TROUBLE
নিম্নচাপের বৃষ্টি
বিপদে প্রতিমা শিল্পীরা
ARTISANS ARE IN HUGE TROUBLE

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