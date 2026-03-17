মেনুতে কাটছাঁট, গ্যাস-সংকটের ধাক্কা নেতাজির চালু করা কেএমসি’র ক্যান্টিনে
অল্প পরিমাণ খাবার তৈরি করতে ইনডাকশন ওভেনের ব্যবহার ৷ খাবারের পরিমাণও কমানো হয়েছে কলকাতা পুরনিগমের ক্যান্টিনে ৷
Published : March 17, 2026 at 7:20 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: কলকাতা পুরনিগমে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সারাদিনের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার জন্য স্বল্প মূল্যের ক্যান্টিন চালু করেছিলেন খোদ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ৷ কলকাতার মেয়র থাকাকালীন কেন্দ্রীয় পুরভবনে নীচতলায় বিরাট জায়গা নিয়ে এই ক্যান্টিন চালু করেছিলেন ৷ এবার সংকটে নেতাজির চালু করা সেই ক্যান্টিন ৷ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে তৈরি হওয়া গ্যাসের সংকটের জেরে ক্যান্টিন চালানো নিয়ে চিন্তায় কর্তৃপক্ষ ৷ ইতিমধ্যেই, খাবারের তালিকায় কাটছাঁট করা হয়েছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না-হলে, ক্যান্টিন বন্ধও হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷
সুভাষচন্দ্র বসু মেয়র থাকাকালীন শুরু হয়েছিল কলকাতা পুরনিগমের এই ক্যান্টিন ৷ সেখানে চা থেকে চপ, দুপুরের ভাত, ডাল, ডিম, মাছ, মাংস, রুটি, তরকারি সবই পাওয়া যায় খুব সস্তায় ৷ তবে শুধু কর্মীদের মধ্যে এই পরিষেবা আটকে থাকেনি ৷ কলকাতা পুরনিগমের এই ক্যান্টিনে ধর্মতলা চত্বরের বহু বেসরকারি সংস্থা এবং দোকানের কর্মীরা স্বল্প মূল্যের খাবারের জন্য আসেন ৷ এমনকি কলকাতা পুরনিগমে দূরদূরান্ত থেকে কাজের জন্য আসা লোকজনও অল্প দামে ভালো মানের খাবার পান ৷
প্রতিদিন কমবেশি চারশো থেকে পাঁচশো মানুষ খাওয়া-দাওয়া করেন কলকাতা পুরনিগমের এই ক্যান্টিনে ৷ শুধু তাই নয়, এই মূল ক্যান্টিনের ছোট-ছোট শাখা কলকাতা পুরনিগমের ভবনের একাধিক জায়গায় আছে ৷ সেই ক্যান্টিনগুলিতে সকালের লুচি, তরকারি, মিষ্টি, চপ সব ধরনের খাবার বিক্রি হয় ৷ সেখানেও বহু মানুষ প্রাতঃরাশ সারেন ৷ এবার সেই ক্যান্টিনেই খাবারের একাধিক পদ বন্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ ৷ কারণ, গ্যাসের সিলিন্ডার মিলছে না ৷ আর গ্যাস বাঁচাতে সেখানে ইনডাকশন ওভেনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে নামমাত্র কিছু খাবারের পদ তৈরি হচ্ছে ক্যান্টিনে ৷
ক্যান্টিন কর্মী স্বপ্না জানা বলেন, "গ্যাসের জন্য রান্না করা যাচ্ছে না ৷ গ্যাস প্রতিদিন পাওয়া যাচ্ছে না ৷ গ্যাস না-থাকায় বেশি রুটি হতে পারছে না ৷ খাবার কম হচ্ছে ৷ গ্যাসের বিকল্প হিসেবে একটা ইনডাকশন ব্যবহার হচ্ছে ৷ সেখানে চা তৈরি, জল গরম, ডিম ভাজার মতো ছোট-ছোট জিনিস তৈরি করা হচ্ছে ৷ তবে, খুব অসুবিধা হচ্ছে সেখানে ৷ অল্প টাকায় খাবার পান মানুষ ৷ প্রচুর লোক আসেন ৷"
এই ক্যান্টিনে জে খান নামে এক ব্যক্তি প্রতিদিন দুপুরের খাওয়াদাওয়া করেন ৷ তাঁর কথায়, "এখন পাচ্ছি ৷ গ্যাসের সমস্যা বেশি হলে তো খাবার পাব না ৷ এই সংকট চলতে থাকলে সমস্যা বাড়বে ৷ বাইরে বেশি টাকা খরচ করে খেতে হবে ৷"
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে জানা গেছে, এখন একটি গ্যাস সিলিন্ডার প্রতিদিন ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ ফলে আগের মতো বেশি সংখ্যায় লোকজনের পর্যাপ্ত খাবার তৈরি হচ্ছে না ৷ তবে অভিযোগ উঠেছে, সেই সিলিন্ডার বাণিজ্যিক নয়, ডোমেস্টিক ৷ প্রশাসনের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কোথাও যাতে বেআইনিভাবে রান্নার গ্যাস ব্যবহার না-করা হয় ৷ কিন্তু, কলকাতা পুরনিগমের মতো সরকারি ভবনের ক্যান্টিনে দেখা গেল, অসংখ্য ডোমেস্টিক বা ঘরোয়া গ্যাসের সিলিন্ডার ৷
এই বিষয়ে এক আধিকারিকের দাবি, "এটা আমাদের লাভজনক ব্যবসা নয় ৷ তাই বাণিজ্যিক সিলিন্ডার ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয় ৷ পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে আপ্রাণ ৷ গ্যাস খুবই কম আসছে ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার খাবার তৈরির পরিমাণ ও পদ বাড়বে ৷"