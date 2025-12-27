ঘন কুয়াশায় চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতি ! শীতকালীন শাক-সবজিতে ধরছে পোকা, উদ্বিগ্ন কৃষকরা

ঘন কুয়াশায় চাষবাসে ব্যাপক ক্ষতি ! শীতকালীন শাক-সবজিতে ধরছে পোকা, উদ্বিগ্ন কৃষকরা
রোদের অভাবে অজয় ও দামোদরের চরে চাষ হওয়া শাক-সবজির বৃদ্ধি আটকে ! চিন্তার ভাঁজ গরিব চাষিদের কপালে ৷
Published : December 27, 2025 at 9:35 PM IST
দুর্গাপুর, 27 ডিসেম্বর: টানা কুয়াশার জেরে শীতকালীন সবজি ও আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ৷ আর তার জেরে মাথায় হাত চাষিদের ৷ ঘটনা দুর্গাপুরের ফরিদপুর, কাঁকসা ও অন্ডালের ৷ এই অঞ্চলগুলিতে অজয় ও দামোদর নদ তীরবর্তী এলাকাগুলিতে সবজি চাষ হয় ৷ যার উপর নির্ভর করে কয়েক হাজার মানুষের জীবিকা ৷ কিন্তু, গত এক সপ্তাহে ঘন কুয়াশার দাপটে শাক, সবজিতে পোকা ধরে যাচ্ছে বলে জানাচ্ছেন চাষিরা ৷
অজয় ও দামোদরের তীরে চাষ হওয়া সবজি মূলত দুর্গাপুর তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হয় ৷ এই সবজি চাষের উপরেই নির্ভর করে কয়েক হাজার মানুষের জীবন জীবিকা ৷ আর এই সবজি চাষের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন দুই নদের তীরবর্তী এলাকাগুলির বাসিন্দারা ৷ কয়েক হাজার একর জমিতে শীতকালীন সবজি চাষ করে পরিবারগুলি ৷ তাঁদের সারা বছরের উপার্জনের অন্যতম অবলম্বন এই শীতাকালীন সবজি চাষ ৷
শীতের সময় হরেক রকম সবজি যেমন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, মুলো, গাজর, পালং শাক ও আলুর চাষ করেছেন তাঁরা ৷ কিন্তু, রাজ্য জুড়ে শীতের দাপট বাড়তেই ভোররাত থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা ৷ টানা ছয় দিন ধরে চলা কুয়াশার দাপটে সূর্যের দেখা প্রায় নেই বললেই চলে ৷ আর বেলার দিকে সূর্যের দেখা মিললেও, তেমন তেজ নেই ৷
চাষিদের দাবি, সূর্যের আলো না-পড়ায় সবজি গাছগুলির পাতা কুঁচকে যাচ্ছে ৷ আর ফলনের মানও কমে যাচ্ছে ৷ ভালো সবজির ফলন হচ্ছে না ৷ চাষিরা জানাচ্ছেন, খামখেয়ালি আবহাওয়ার জন্য শাক-সবজির ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ৷ একেবারে স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন শাক, সবজি ও আলু গাছে এক ধরনের পোকার উপদ্রব দেখা দিয়েছে ৷ আর সেই পোকা মারতে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক ব্যবহার করেও, কোনও লাভ হচ্ছে না-বলে জানিয়েছেন চাষিরা ৷
কাঁকসার এক চাষি বুলি হাঁড়ি বলছেন, "কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে আছে ৷ কপির পাতা, বিভিন্ন ধরনের শাক, আলু চাষে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে ৷ কুয়াশার কারণে গাছ বাড়ছে না ৷ গাছের রোগ হচ্ছে ৷ আর তার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক ব্যবহার করতে গিয়ে বেশি টাকা ব্যয় হচ্ছে ৷ আলু, বেগুন, ফুলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, মটরশুটি সব গাছেই পোকা ধরে যাচ্ছে ৷ আপনারাই বলুন আমরা কীভাবে চালাবো ? চাষের উপরে নির্ভর করে আমাদের জীবন জীবিকা, আমাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, আমাদের পরিবারের দু’বেলা দুমুঠো খাবার ৷ আমরা খুব বিপাকে পড়েছি ৷"
আরও এক চাষি অজিত বাউড়ি বলেন, "আলু গাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ বেগুন, সর্ষে, ফুলকপি, বাঁধাকপি গাছ বাড়ছে না ৷ সব মনে হচ্ছে পোকা ধরে গিয়েছে ৷ কুয়াশার কারণে আমরা ক্ষতির মুখে পড়েছি ৷" এই পরিস্থিতিতে কী করবেন চাষিরা, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা ৷ কারণ, প্রকৃতির এই খামখেয়ালিপনা কখন কাটবে, এখন তার অপেক্ষাতেই বসে আছেন অসহায় চাষিরা ৷
এই নিয়ে পশ্চিম বর্ধমান জেলা কৃষি দফতরের আধিকারিক বৃন্দাবনচন্দ্র রায় বলেন, "কুয়াশার দাপট কিছুদিন থাকলেও, তা এখানে দীর্ঘস্থায়ী নয় ৷ আমার এখানে ব্যাপকভাবে আলু চাষ হয় না ৷ তবে, সামান্য সমস্যা হয়েছে ৷ আবহাওয়ার পরিবর্তন এখানে অবসম্ভাবী ৷ উত্তরবঙ্গের মতো এখানে একটানা কুয়াশা দেখা যায় না ৷ তাই চাষি ভাইদের দুঃশ্চিন্তার কোন কারণ নেই ৷"