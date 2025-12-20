ঘন কুয়াশায় নামতে না-পেরে কলকাতায় ফিরল মোদির চপার, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তাহেরপুরে

ঘন কুয়াশায় নামতে না-পেরে কলকাতায় ফিরল মোদির চপার, চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা তাহেরপুরে
কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরে অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : December 20, 2025 at 12:59 PM IST
কলকাতা/তাহেরপুর, 20 ডিসেম্বর: খারাপ আবহাওয়া ও দৃশ্যমানতা কম থাকায় নদিয়ার তাহেরপুরে তৈরি অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামতে পারল না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হেলিকপ্টার ৷ ফলে নির্ধারিত সময়ে তাহেরপুরে পৌঁছেও কলকাতায় ফিরতে হল মোদিকে ৷ নিরাপত্তার কারণে হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ৷ সেখানেই দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নদিয়ার তাহেরপুরের জনসভায় উপস্থিত সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ৷
প্রথমে সড়কপথে গ্রিন করিডর তৈরি করে প্রধানমন্ত্রীকে তাহেরপুরের সভাস্থলে পৌঁছে দেওয়া যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনায় বসেছিল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকরা ৷ একই সঙ্গে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি জনসভায় বক্তব্য রাখবেন কি না, সেদিকটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছিল ৷
তবে, প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা ও সময়ের বিষয়টিকে মাথায় রেখে সড়কপথে তাহেরপুরে যাওয়ার চিন্তাভাবনা বাতিল করা হয় ৷ শেষে ভার্চুয়ালি টেলিফোনের মাধ্যমে ভাষণ দেন মোদি ৷ অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী শহরে ফিরে আসায় প্রোটোকল অনুযায়ী বিমানবন্দরে তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
তবে, প্রধানমন্ত্রীর বদলে এ দিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সভাস্থলে থেকে রিমোটের মাধ্যমে সড়কের উদ্বোধন করেন ৷ 12 নম্বর জাতীয় সড়কের কৃষ্ণনগর থেকে বড়জাগুলি পর্যন্ত প্রায় 68 কিলোমিটার রাস্তাকে চার লেনের করা হয়েছে ৷ সেই অংশের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ৷
তবে, প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে পৌঁছেতে দেরি হওয়ায় বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সভাস্থলে উপস্থিত বিজেপি সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, ঘন কুয়াশার কারণে ও প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রশ্নে হেলিকপ্টার কলকাতা বিমানবন্দরে ফিরে গিয়েছে ৷ তাই সকলকে ধৈর্য ধরার অনুরোধ করেন শুভেন্দু ৷
উল্লেখ্য, এ দিন মোদির জনসভা উপলক্ষে যে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল, তার বাইরেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয় ৷ অভিযোগ, একদল অতি উৎসাহী বিজেপি সমর্থক ব্যারিকেড ভেঙে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন ৷ পুলিশ তাদের বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে ৷ এমনকি সভাস্থলে চেয়ার ছোড়াছুড়ি করা হয় বলে অভিযোগ ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে মঞ্চ থেকে বারবার শান্ত হয়ে বসার অনুরোধ করেন রাজ্য বিজেপির নেতারা ৷