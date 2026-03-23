প্রচারে বেরিয়ে স্নান করিয়েছিলেন হিরণ, এবার ভোটারের দাড়ি কামিয়ে চর্চায় বিজেপি প্রার্থী

প্রচারে বেরিয়ে স্নান করিয়েছিলেন হিরণ, এবার ভোটারের দাড়ি কামিয়ে চর্চায় বিজেপি প্রার্থী
প্রচারে বেরিয়ে ব্যক্তির দাড়ি কেটে দিলেন বিজেপি প্রার্থী ৷ ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই শুরু ব্যঙ্গ ৷ কী বলছেন খোদ প্রার্থী ?
Published : March 23, 2026 at 11:38 AM IST
দুবরাজপুর, 22 মার্চ: ভোট বড় বালাই ৷ মানুষের মন পেতে কী কী না করতে হচ্ছে প্রার্থীদের ৷ যা নিয়ে ব্যঙ্গ হচ্ছে সোশাল মিডিয়াতেও ৷ এবার দেখা গেল, প্রচারে বেরিয়ে রেজার হাতে ভোটারের দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছেন বীরভূমের দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা ৷ যা নিয়ে দিনভর ব্যঙ্গের ঝড় সোশাল মিডিয়াজুড়ে ।
জানা গিয়েছে, প্রচারে বেরিয়ে বিজেপি প্রার্থীর চোখে পড়ে এক ব্যক্তি নিজের দাড়ি কামাচ্ছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি এগিয়ে যান সহযোগিতা করতে ৷ প্রার্থী কামিয়ে দেন ওই ব্যক্তির দাড়িও ৷ ঠিক যেমন 2021 সালে খড়গপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায় এক ব্যক্তিকে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে দিয়ে ট্রোলের মুখে পড়েছিলেন । অনেকটা তেমনই কাণ্ড ঘটল বীরভূমে ৷
যদিও এই প্রসঙ্গে দুবরাজপুরের বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা বলেন, "প্রচারে বেরিয়েছিলাম, একজন মানুষের দাড়ি কাটতে সমস্যা হচ্ছিল, সহযোগিতা করেছি মাত্র ৷ মানুষের ছোট ছোট বিষয়ে সহযোগিতা করাই জনপ্রতিনিধির কাজ ৷ এই বিধানসভায় মানুষ পদ্মফুলকে বোঝে, মানুষের পাশে থাকি, সঙ্গে থাকি ৷ এবারও জিতব ।"
একদা বাম দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল বীরভূম জেলা ৷ দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে লালমাটির এই জেলা জোড়াফুলের ছত্রছায়ায় আসে ৷ 2021 সালে এই জেলার 11টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 10টি আসনে অনুব্রতর নেতৃত্বে জয়লাভ করে তৃণমূল । কেবল দুবরাজপুর বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা জয়ী হয়ে তৃণমূলের গড়ে পদ্মফুল ফোটান ৷ এবার এই বিধানসভায় দ্বিতীয়বারের জন্য পদ্ম শিবিরের প্রার্থী সেই অনুপই ৷
অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি । 2016 সালে এই দুবরাজপুর বিধানসভা থেকে জয়ী হয়েছিলেন অনুব্রত ঘনিষ্ঠ নরেশ ৷ 2021 সালে তাঁকে আর টিকিট দেয়নি দল ৷ সেই বারই পদ্মফুল ফোটে এই বিধানসভায় । নরেশচন্দ্র বাউড়ি বর্তমানে অনুব্রতর যুযুধান কাজল শেখের অনুগামী হিসাবে পরিচিত । তাঁকে এবার দুবরাজপুর বিধানসভার প্রার্থী করেছে তৃণমূল ।
প্রসঙ্গত, এই বিধানসভায় বালিজুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলেকুড়ি গ্রামে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী অনুপ সাহা । সেই সময় বাড়ির বাইরে বসে রেজার নিয়ে এক ব্যক্তি দাড়ি কাটছিলেন ৷ তা দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী । পরনে সাদা পাঞ্জাবি, গলায় গেরুয়া উত্তরীয় পরেই ওই ব্যক্তিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন অনুপ ৷ হাতে হাত লাগিয়ে দাঁড়ি কেটে দেন ৷ যার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায়। তারপরেই শুরু হয় ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট ৷
এই প্রসঙ্গে দুবরাজপুরের তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, "সারা বছর মানুষের পাশে থাকে না ৷ ভাঁওতা দিয়ে চলে ৷ ভোট পেতে আর কত নীচে নামবে ! এই সব করে ভিডিয়ো বানিয়ে ভাবছে ভোট পাবে । আসলে ব্যঙ্গ করছে মানুষজন ৷ হাস্যকর, জোকারে পরিণত হয়েছে বিজেপি প্রার্থী ।"