কয়লা-পাথর-বালি মাফিয়ারাজ বনাম ভোট, দুবরাজপুরে যুযুধান বিজেপি-তৃণমূল

মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, বোমাবাজি, গুলি, সংঘর্ষ, কয়লা, পাথর, বালি পাচারের ভূরি ভূরি অভিযোগ দুবরাজপুর বিধানসভায় ৷ ভোটের আগে এলাকার পরিস্থিতি কেমন ? খোঁজ নিল ইটিভি ভারত।

WEST BENAGL ASSMBLY ELECTION 2026
মাফিয়ারাজ বনাম ভোট, দুবরাজপুরে যুযুধান বিজেপি-তৃণমূল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 19, 2026 at 8:34 PM IST

Updated : April 19, 2026 at 8:42 PM IST

দুবরাজপুর, 19 এপ্রিল: কয়লা, বালি, পাথর মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের ডেরা হিসাবে পরিচিত বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভা ৷ গত 5 বছরে বিজেপির গড় এই কেন্দ্রে জাঁকিয়ে বসেছেন কাজল শেখের প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি। একদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহার জনসংযোগ নেই, বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচ করতে ব্যর্থ ৷

অন্যদিকে, বিজেপির অভিযোগ, মাফিয়াদের নেপথ্যে স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বীরভূমে মাফিয়া রাজের দুবরাজপুরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সম্মুখসমরে বিজেপি-তৃণমূল। তবে, অনুব্রতর যুযুধান কাজল শেখের আত্মসম্মানের লড়াই এই বিধানসভায় ৷ ভোটের উত্তাপ কতটা খোঁজ নিল ইটিভি ভারত।

মাফিয়ারাজ বনাম ভোট, দুবরাজপুরে যুযুধান বিজেপি-তৃণমূল (ইটিভি ভারত)

বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভায় উল্লেখযোগ্য অঘটন

  • 2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের দিন দুবরাজপুরে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে গুলি চলে ৷
  • 2022 সালে রামপুরহাটের বগটুইয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর দুবরাজপুর থেকে বিপুল পরিমাণ বোমা উদ্ধার করে বীরভূম পুলিশ।
  • 2023 সালের 14 ফেব্রুয়ারি দুবরাজপুর থেকে পাইপগান, কার্তুজ-সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। 19 ফেব্রুয়ারি 200টি বোমা উদ্ধার হয় ৷ 2 মার্চ পাইপগান, কার্তুজ-সহ একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয় ৷ 7 মে দুবরাজপুরে একটি বাড়িতে বিপুল পরিমাণ বোমা মজুত ছিল। তা বিটক শব্দে বিস্ফোরণ হয় ৷ পরে ফরেন্সিক দল এসে নমুনা সংগ্রহ করেছিল ৷
  • 2024 সালের 7 অক্টোবর দুবরাজপুরের খয়রাশোলে খয়লা খনিতে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক বোঝাই ট্রাক বিস্ফোরণ হয় ৷ ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল 6 জন শ্রমিকের ৷
  • বেআইনিভাবে পাচারের সময় 4টি ট্রাক ভর্তি কয়লা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।
  • প্রায় সময় বালিরঘাটের দখলদারি নিয়ে চলে বোমাবাজি, গুলির লড়াই ৷
  • এছাড়া, 2014 সালে এই দুবরাজপুরে এসআই অমিত চক্রবর্তীকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ৷ চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল তাঁর। এই ঘটনায় তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য।
WEST BENAGL ASSMBLY ELECTION 2026
ভোটের আগে এলাকার পরিস্থিতি কেমন ? (ইটিভি ভারত)

ভোটের সমীকরণ

  • 2011 সালে এই দুবরাজপুর বিধানসভা থেকে সিপিআইএম প্রার্থী বিজয় বাগদিকে 8 হাজার 630 ভোটে পরাজিত করেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি।
  • 2016 সালে বিজেপি প্রার্থী গুরুপদ মেটেকে 19 হাজার 449 ভোটে পরাজিত করেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি।
  • 2021 সালে তাঁকে আর টিকিট দেয়নি তৃণমূল ৷ অভিযোগ, নরেশচন্দ্র বাউড়ি টিকিট না-পাওয়ার নেপথ্যে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। সেইবছর বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা তৃণমূল প্রার্থী দেবব্রত সাহাকে 3 হাজার 863 ভোটে পরাজিত করেছিলেন ৷ অনুব্রতর গড় বীরভূমে 2021 সালে এই একটি মাত্র বিধানসভায় পদ্মফুল ফুটেছিল ৷ জেলার 11টির মধ্যের দশটি বিধানসভায় জোড়াফুল ফুটেছিল ৷
  • এবার এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ফের নরেশচন্দ্র বাউড়িকে টিকিট দিয়েছে তৃণমূল-কংগ্রেস। তবে তাঁর টিকিট পাওয়ার পিছনে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব অনুব্রতর যুযুধান কাজল শেখের। প্রকাশ্যে তা স্বীকারও করেছেন নরেশ ৷ ইটিভি ভারতের স্পষ্ট কথায় অনুব্রত মণ্ডলও স্বীকার করেছেন, 2021 সালে নিজেদের ভুলেই দুবরাজপুর বিধানসভা হাতছাড়া হয়েছিল ৷
  • অন্যদিকে, বিজেপির প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা। 5 বছর তিনি বিধায়ক ছিলেন ৷ পাশাপাশি তিনি বিজেপির সর্বভারতীয় যুব মোর্চার সহসভাপতি পদে আসীন। তৃণমূলের অভিযোগ, বীরভূম জেলা শাসকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গত 5 বছরে অনুপ কুমার সাহা বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচই করতে পারেননি ৷ এলাকায় কোনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প করতে পারেননি ৷ বর্তমানে তাঁর জনসংযোগ তলানিতে এসে ঠেকেছে ৷
WEST BENAGL ASSMBLY ELECTION 2026
তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি (ইটিভি ভারত)

তৃণমূল প্রার্থী কী বলছেন ?

তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি বলেন, "5 বছর বিজেপির বিধায়ক ছিলেন, এলাকায় একটা বড় কোনও কাজ করেছে বলে দিক দেখি ৷ মানুষ তাঁকে চেনেনই না ৷ তিনি মানুষের উপকারে যাননি ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পই পেয়েছেন দুবরাজপুরের মানুষ। তাই এবার ভোট বাক্সে সেই জবাব দেবে ৷ দেখেছেন তো বিধায়ক তহবিলের টাকা খরচে জেলার মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে অনুপ কুমার সাহা। তবে দুবরাজপুর বিধানসভায় বালি, কয়লা, পাথর পাচার, মাফিয়া রাজ নিয়ে তেমন কিছু বললেন না তৃণমূল প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি। তিনি শুধু এটুকুই বলেন, "প্রশাসন এই বিষয়গুলি দেখছে।"

বিজেপি প্রার্থী কী বলছেন ?

  • পাল্টা বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার সাহা বলেন, "বিরোধী আসনে বসেও মানুষের জন্য কী কী কাজ করেছি তা দুবরাজপুরবাসী জানেন ৷ সরকারি মিটিং, বা প্রশাসনিক বৈঠকে বিধায়ককে কখনও ডাকা হয়নি ৷ তাও মানুষের জন্য অনেক কিছু করেছি, তা চার্জশিট আকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি ৷ তৃণমূলের কাউকে এই এলাকায় দেখা যায়নি ৷ মানুষের মনের কথা একটু এলাকায় ঘুরলেই জানতে পারবেন। মানুষের হাতে কাজ নেই, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পায়নি।"
  • দুবরাজপুর বিধানসভা এলাকায় বালি, কয়লা, পাথর মাফিয়া রাজ্যের নেপথ্যে কারা, প্রশ্নে বিজেপি প্রার্থীর সটান উত্তর, "এর নেপথ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর দলের লোকজন ৷ প্রশাসনিক মদতে মাফিয়া রাজ চলছে। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদকে লুট করে নিয়ে গরীব মানুষদের বঞ্চিত করে রেখেছে।"
WEST BENAGL ASSMBLY ELECTION 2026
বিজেপি প্রার্থী অনুপ কুমার (ইটিভি ভারত)

তবে দুই দলের প্রচার চলছে জোরকদমে ৷ তৃণমূল ও বিজেপি প্রার্থীর অনুগামীরা অবশ্য নিজ নিজ প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত দেখছেন ৷ দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থীর অনুগামীরা বলছেন দুবরাজপুর বিধানসভায় এবার পদ্মফুল মুছে জোড়াফুল ফুটবে। পাল্টা বিজেপি প্রার্থীর অনুগামীদের আত্মবিশ্বাস গড় ধরে রাখবে পদ্ম শিবির। সব মিলিয়ে টানটান ভোটের লড়াই জারি ৷

ঘাসফুলের গড়ে পদ্মের চ্যালেঞ্জ, লাল শিবিরের প্রত্যাবর্তনের লড়াই; মগরাহাটে ত্রিমুখী যুদ্ধ

Last Updated : April 19, 2026 at 8:42 PM IST

