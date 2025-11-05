বঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া, আগামী কয়েকদিনে পারদ আরও কমবে

বঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া, আগামী কয়েকদিনে পারদ আরও কমবে
ঘূর্ণিঝড় মন্থা, নিম্নচাপ, ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটিয়ে শীতের অপেক্ষায় বঙ্গবাসী ৷ যদিও নভেম্বরেই শীত আসার সম্ভাবনা কতটা তা জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : November 5, 2025 at 9:36 AM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: বৃষ্টির দাপট কাটিয়ে হেমন্তের বঙ্গে শীতের অনুভূতি ৷ তবে পাকাপাকিভাবে শীতের আগমন কবে ঘটবে, সেই বিষয়ে এখনও নিশ্চিত নয় আলিপুর আবহাওয়া দফতর ৷ সাধারণত সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 15 ডিগ্রির নিচে নেমে অন্তত তিন দিন স্থায়ী হলে শীতের আগমন ঘটেছে বলে ধরা হয় ৷ বাংলায় সেই পরিস্থিতি শুরু হতে এখনও দেরি রয়েছে ।
হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়ে থাকে সাধারণত । তার আগে বঙ্গজুড়ে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হলেও তার অভিমুখ বাংলার দিকে নয় । ফলে, এর প্রভাব পড়ার আপাতত কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
বুধবার কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 30 ডিগ্রি এবং 22 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
শীতের অপেক্ষায় বঙ্গবাসী
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী, নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী দু'দিন দার্জিলিংয়ে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে । বাকি জেলায় সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । ভোরে ইতিমধ্যেই কুয়াশা যথেষ্ট পড়ছে । আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে আর কয়েকদিনের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 20 ডিগ্রির নীচে নেমে যাবে । ফলে, কলকাতার তুলনায় এই সমস্ত জেলাগুলিতে শীত একটু আগেই অনুভূত হবে । দক্ষিণবঙ্গে মোটের উপর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । সেই সঙ্গে আগামী কয়েকদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে নীচে থাকবে ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সাধারণত পশ্চিমের জেলাগুলিতে শীত একটু আগেই পড়ে । যদিও এই বছর শীতের আচরণ কী হবে, তার ইঙ্গিত এখনও মেলেনি । আবহাওয়াবিদদের মতে, বছরের এই সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের প্রবণতা বেশি থাকে । ইতিমধ্যেই দু'টো ঘনীভূত হয়েছে । আরও কয়েকটি ঘনীভূত হলেও অস্বাভাবিক হবে না । তবে সেগুলির অভিমুখ বাংলা নয় ৷ নিম্নচাপ ঘনীভূত না-হলে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনাও কমবে । ভোরের দিকে কুয়াশার পরিমাণ বাড়লেও, বেলা বাড়তেই সেই রেশও কেটে যাবে ৷ আগামী 3 দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2-3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে ৷ তারপর বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না ।
মঙ্গলবারের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 1.1 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 21.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের থেকে যা 0.8 ডিগ্রি কম । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে সর্বোচ্চ 87 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ ।