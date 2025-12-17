দৃশ্যমানতা কমাবে কুয়াশা, রাজ্যজুড়ে হালকা ঠান্ডার আমেজ

দৃশ্যমানতা কমাবে কুয়াশা, রাজ্যজুড়ে হালকা ঠান্ডার আমেজ
ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এসেও তাপমাত্রা আটকে আছে 15 ডিগ্রির ঘরে ৷ জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়ার পূর্বাভাস কবে মিলবে, শুনুন হাওয়া অফিসের বক্তব্য ৷
Published : December 17, 2025 at 7:43 AM IST
কলকাতা, 17 ডিসেম্বর: আশা জাগিয়ে শুরু করেও ঠান্ডার হঠাৎ করে পিঠটান দেওয়ার ইঙ্গিতে মন খারাপ শীত বিলাসীদের । বেশ কয়েকদিন একটু নীচে নামলেও এখন ফের পনেরো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা । আজ বুধবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকার পাশাপাশি ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
আপাতত দক্ষিণবঙ্গে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ঘোরাফেরা করবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । তাই বলা যায়, জমিয়ে ঠান্ডার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই । হাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে । আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে পাকিস্তান সংলগ্ন জম্মু-কাশ্মীরে । তার জেরে কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে শীত ।
আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে । মঙ্গলবার থেকে কুয়াশা বেড়েছে । কুয়াশার সম্ভাবনা বেশি থাকবে পশ্চিমের জেলাগুলিতে অর্থাৎ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম এবং উপকূলের জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এবং দুই 24 পরগনা-সহ তৎসংলগ্ন এলাকায় । মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 11.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস ।
দক্ষিণের তুলনায় উত্তরবঙ্গে অবশ্য শীতের দাপট অনেকটা বেশি । মঙ্গলবার সমতলের মধ্যে আলিপুরদুয়ার ছিল শীতলতম ৷ এদিন সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 4.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । আপাতত আগামী সাতদিন রাজ্যজুড়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই বলে হাওয়া অফিস জানিয়েছে । আগামী সপ্তাহে বড়দিন । উৎসবের আবহে ঠান্ডার আমেজ কম থাকার অনুমান করা হচ্ছে । তবে এখনই তা নিয়ে আবহাওয়াবিদরা পূর্বাভাস দিতে নারাজ । কারণ ঠান্ডা কম বেশির কথা তো সেভাবে বলা যায় না ৷ খামখেয়ালিপনা আবহাওয়ার মতিগতি কখন যে বদলাবে তা বোঝা মুশকিল ৷
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুটোই স্বাভাবিকের চেয়ে সামান্য হলেও নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 47 শতাংশ ।