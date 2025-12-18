কুয়াশার দাপট থাকলেও ঠান্ডা নেই, হালকা শীতে পৌষের ইনিংস শুরু

কুয়াশার দাপট থাকলেও ঠান্ডা নেই, হালকা শীতে পৌষের ইনিংস শুরু
ক্যালেন্ডারে পৌষমাস হলেও হাড়কাঁপানো ঠান্ডা 'নিখোঁজ' ৷ তবে বাঙালির শীতভাগ্য নিয়ে এখনই ভবিষ্যদ্বাণী করতে নারাজ আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
Published : December 18, 2025 at 7:05 AM IST
কলকাতা, 18 ডিসেম্বর: ঘন কুয়াশা সঙ্গে জমিয়ে ঠান্ডা । শীতকালের চিরকালীন ছবিতে এবার কুয়াশা থাকলেও শীতের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যাচ্চে না । যেভাবে আশা জাগিয়ে শুরু হয়েছিল তাতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার আশা ছিল । কিন্তু এবার চলতি মাসের মাঝামাঝিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে । তাতে জমিয়ে শীতের আশা ক্রমশই কমছে ।
অগ্রহায়ণ পেরিয়ে সবে পৌষ শুরু হলেও শীতের পারফরম্যান্স যেন টি-20 থেকে টেস্ট ক্রিকেটে পরিণত হতে চলছে । তাড়াহুড়ো নেই দেখে শুনে ধীর গতিতে খেলার মানসিকতায় শীত । অথচ কুয়াশা জমিয়ে ব্যাট করছে । শুধু এই রাজ্য নয়, উত্তর ভারতেও কুয়াশার দাপট প্রবল । যার জন্য বুধবার ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার চতুর্থ টি-20 ম্যাচ বাতিল করতে হয়েছে । আকাশ-রেল-সড়ক পরিষেবা যথেষ্টভাবে ব্যাহত হয়েছে । কখনও কখনও দৃশ্যমানতা অনেক কমে যাওয়ায় ভোররাতের দিকে বড়সড় দুর্ঘটনাও ঘটছে নিত্যদিন ৷
যদিও এই রাজ্যে কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ার সতর্কতা রয়েছে ঠিকই তবে তা উত্তর ভারতের মতো নয় । আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, বুধবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন ৷ এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 11.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস । রাজ্যজুড়ে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তাপমাত্রারও বিশেষ হেরফের হবে না । ফলে এই হালকা শীতের আমেজ চলবে । অর্থাৎ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করবে 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে ।
আজ বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে কুয়াশার দাপট থাকবে ৷ বেলা বাড়লে দিনের আকাশ পরিষ্কার হবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 25 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে । ঘন কুয়াশার জেরে বিভিন্ন এলাকায় দৃশ্যমানতা কম থাকবে ৷ তাই আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে ভোররাত থেকে যানবাহন ধীরে চালাতে ৷ যাতে কোনওরকম দুর্ঘটনা এড়ানো যায় ৷
বুধবার উত্তরবঙ্গের সমতল এলাকার শীতলতম স্থান ছিল আলিপুরদুয়ার । যেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । তবে পার্বত্য এলাকা দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল 4.06 ডিগ্রি সেলসিয়াসে । এদিন যা ছিল রাজ্যের মধ্যে শীতলতম স্থান ।
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ।