ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ, আগামী সপ্তাহে বৃষ্টির পূর্বাভাস
কখনও মেঘ, কখনও রোদ আবার কখনও বৃষ্টি ৷ বাংলায় যে ঠিক কোন ঋতু চলছে তা বোঝা দায় ৷ এরই মাঝে ফের বৃষ্টির পূর্বাভাস ৷
Published : October 24, 2025 at 9:03 AM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: বর্ষা বিদায় নিলেও শরৎ-হেমন্ত না এসে ফিরেছে গরম ৷ শুষ্ক আবহাওয়ায় দিনের বেলা রোদের তাপ যথেষ্ট গায়ে লাগছে । আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই । সপ্তাহান্তে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে ৷
নিম্নচাপ ও ঘূর্ণাবর্তের বর্তমান অবস্থান
হেমন্তে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি অস্বাভাবিক নয় । তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, ফের বৃষ্টির ভ্রুকুটি দুয়ারে কড়া নাড়তে পারে । কারণ তামিলনাড়ু উপকূলের কাছে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল রয়েছে ৷ তা শনি এবং রবিবারের মধ্যে নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হবে । পরবর্তী সময়ে তা উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে । এর পাশাপাশি দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের উপরে নতুন করে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল । এটিও উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে থাকবে । এই নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে ৷ তবে এখনই সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি আবহাওয়া অফিস ৷ সার্বিক পরিস্থিতির নজর রাখছেন আবহবিদরা ।
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ শুক্রবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ শুক্রবার দক্ষিণের কোনও জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আগামিকাল শনিবার দুই 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । রবি এবং সোমবার দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । আগামী সপ্তাহে মঙ্গল এবং বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । এমনকি আগামী সপ্তাহে সব জেলাতেই হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার থেকে বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । ওপরের পাঁচটি জেলার মধ্যে দুটিতে অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পঙে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে । শনি ও রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 44 শতাংশ ।