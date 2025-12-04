কমল তাপমাত্রা, মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়

কমল তাপমাত্রা, মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায়
অগ্রহায়ণের মধ্যলগ্নে বঙ্গজুড়ে শীতের আমেজ ৷ কুয়াশার দাপটে কমবে দৃশ্যমানতা ৷ সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে নামার পূর্বাভাস ৷
Published : December 4, 2025 at 7:23 AM IST|
Updated : December 4, 2025 at 8:30 AM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: পারদ পতন অব্যাহত ৷ তাপমাত্রা নামল 15.6 ডিগ্রিতে ৷ যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি কম ৷ মরশুমের শীতলতম দিন কলকাতায় ৷
যদিও সূচক বলছে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি বেশি । তবে কোনও সন্দেহ নেই যে গত দু'দিনের তুলনায় শীতের আমেজ বেড়েছে । আগামী দু'দিনে দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা কমার পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি ভোরে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আপাতত কোনও নিম্নচাপের প্রভাব নেই দক্ষিণবঙ্গে । ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার অবশিষ্টাংশ আরও দুর্বল হয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । সার্বিকভাবে বলতে গেলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই কমেছে । সকালের দিকে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকছে । বেলা বাড়তেই রোদের দেখা মিলছে ।
চলতি সপ্তাহে শীতের আমেজ ভরপুর উপভোগ করতে পারবে দক্ষিণবঙ্গবাসী । আকাশ মূলত শুষ্ক থাকবে । কোথাও বৃষ্টি হবে না । হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া সব জেলাতেই কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে । সপ্তাহান্তে 15 ডিগ্রিরও নীচে যেতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার তাপমাত্রা । পুরুলিয়া ও বীরভূমে পারদ 12 ডিগ্রির আশেপাশে রয়েছে । শীত জাঁকিয়ে না পড়লেও কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় কুয়াশার দাপট রয়েছে । তবে, এ জন্য আলাদা করে সতর্কতা জারি করার প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । তবে বেশ কিছু জেলায় দৃশ্যমানতা নেমে আসতে পারে 200 মিটারের কাছাকাছি ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
অপরদিকে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছে । সপ্তাহের শেষে তাপমাত্রা আরও নামবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । ধীরে ধীরে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে ৷ এক ঝটকায় বেশ খানিকটা নেমেছে তাপমাত্রা ।
দার্জিলিং, কালিম্পং, দুই দিনাজপুর এবং মালদায়- সহ সব জেলায় কম-বেশি কুয়াশা থাকবে । আংশিক মেঘলা আকাশও দেখতে পাওয়া যাবে । দার্জিলিংয়ের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 5 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে । এককথায় শীতে কাঁপবে উত্তরবঙ্গ ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 17.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 89 এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ।