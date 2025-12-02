ETV Bharat / state

জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে, ডিসেম্বরের শুরুতেই পারদ নামবে 11 ডিগ্রিতে !

নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগে শীতের আমেজ টের পেতে চলেছেন বঙ্গবাসী ৷ ডিসেম্বরের শুরুতেই পারদ নামবে 11 ডিগ্রিতে ৷ ভোরে থাকবে কুয়াশার দাপট ৷

জাঁকিয়ে শীত বঙ্গে (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 2, 2025 at 8:19 AM IST

কলকাতা, 2 ডিসেম্বর: শীতের হাওয়া লাগল বঙ্গের আবহে। নভেম্বরের শেষভাগে ঠান্ডার শিরশিরানি কমেছিল। মনে হয়েছিল সমুদ্রে ঘনায়মান ঘূর্ণিঝড় এবং নিম্নচাপ বঙ্গের শীতের পথে কাঁটা ছড়াবে। বাধাপ্রাপ্ত হবে উত্তুরে হাওয়ার অবাধ প্রবেশ। কিন্তু সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় এবং নিম্নচাপ ঘনালেও তা বঙ্গের উপকূলের অভিমুখী না-হওয়ায় শীতের প্রবেশের পথে বাধা হয়নি। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই পারদ নামার জোরালো ইঙ্গিত বঙ্গের বাতাসে মিলতে শুরু করেছে।

পূর্বাভাস মতো আজ (মঙ্গলবার) থেকেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে নামবে পারদ। উত্তরবঙ্গেও কমবে তাপমাত্রা। সপ্তাহান্তে রাজ্যের দক্ষিণ এবং পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বেশ কিছুটা কমবে। আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । ভোরে কুয়াশার দাপট দেখা গিয়েছে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 এবং 18 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

11 ডিগ্রিতে নামতে পারে রাতের তাপমাত্রা- আগামিকাল থেকে আরও 4 দিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে । পূর্বাভাস বলছে, শুক্র-শনিবার নাগাদ কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা থাকতে পারে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে। রাজ্যের পশ্চিমের জেলাগুলিতে 11 ডিগ্রিতে নামতে পারে রাতের তাপমাত্রা ৷ বলা যেতে পারে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই দক্ষিণবঙ্গে শীত পড়ার ইঙ্গিত।

আগেই শীত পড়ছে বাংলায়- ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে নামার পরে অন্তত তিনদিন তা স্থায়ী হলে শীত পড়েছে বলে ধরা হয়। এবার হয়ত সেই পরিস্থিতি কিছুটা আগেই শুরু হবে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা।

উত্তরের আবহাওয়া কেমন ? উত্তরবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ স্বাভাবিকের কাছেই থাকবে। আবহাওয়ায় তেমন বড়সড় পরিবর্তন নেই। রাতে এবং ভোরের দিকে শীতের আমেজ পাওয়া যাবে।

দুর্বল ঘূর্ণিঝড় দিতওয়ার অবস্থান - এদিকে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎ সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর, উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলে গভীর নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড় 'দিতওয়া'-র শেষভাগ। ভারী বৃষ্টির জেরে জেরবার জনজীবন ৷ দিতওয়ার প্রকোপে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কিছু এলাকায় সতর্কতা জারি করেছে ৷ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সিস্টেমটি খুব ধীরে ধীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হবে এবং উত্তর তামিলনাড়ু, পুদুচেরি ও দক্ষিণ অন্ধ্র উপকূলের সমান্তরালে চলতে চলতে পরবর্তী 12 ঘণ্টায় আরও দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিগত দিনের তাপমাত্রা- সোমবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.9 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল, 18 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 45 শতাংশ।

