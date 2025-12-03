আজ থেকে কমবে তাপমাত্রা, সপ্তাহান্তে রাজ্যে জাঁকিয়ে ঠান্ডার পূর্বাভাস

আজ থেকে কমবে তাপমাত্রা, সপ্তাহান্তে রাজ্যে জাঁকিয়ে ঠান্ডার পূর্বাভাস
ডিসেম্বরের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে শীতের আমেজ বাড়বে ৷ হাওয়া অফিসের বক্তব্যে বাংলার শীত ভাগ্যে আশার আলো দেখছে বঙ্গবাসী ৷
Published : December 3, 2025 at 7:35 AM IST
কলকাতা, 3 ডিসেম্বর: চলতি সপ্তাহেই শীতের আমেজ রাজ্যের আবহে । এবার কী তবে জাঁকিয়ে শীত পড়তে চলেছে বাংলায় ? মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20 ডিগ্রির ঘরে । ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাধারণত সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15 ডিগ্রির নীচে নামার পরে অন্তত তিনদিন তা স্থায়ী হলে শীত পড়েছে বলে ধরা হয় । সুতরাং, এখন শীত পড়েছে ভাবার উপযুক্ত নয় ৷ যদিও শীতের আমেজে সামান্য কমলেও তা নিয়ে চিন্তার কিছু নেই বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । আজ বুধবার থেকে ফের হাওয়া বদলের সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছেন আবহবিদরা ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
আজ থেকেই ধীরে ধীরে নামবে তাপমাত্রার পারদ । বাড়বে উত্তর-পশ্চিমের বাতাসের দাপট । সঙ্গে বাড়বে শীতের আমেজ । দক্ষিণবঙ্গে দুই থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পারদ পতন হতে পারে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । এমনকি, সপ্তাহান্তে কলকাতার তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলতে পারে বলেও পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা খানিক বেড়েছে । মঙ্গলবার দার্জিলিঙের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যদিও উত্তরে আপাতত তাপমাত্রায় খুব বড়সড় হেরফেরের সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । বঙ্গের কোথাও বৃষ্টিরও সম্ভাবনা নেই । সর্বত্র আপাতত শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া ।
ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া'র বর্তমান অবস্থান
এদিকে এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া তামিলনাড়ু-পুদুচেরি-অন্ধ্র উপকূলের খুব কাছাকাছি । ক্রমে এই নিম্নচাপ দক্ষিণ-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগরে উপকূল থেকে 30 থেকে 35 কিলোমিটার দূরে শক্তি হারিয়ে আরও দুর্বল হবে । এর পাশাপাশি হরিয়ানার ওপর একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে । একই সঙ্গে একটি ঘূর্ণাবর্তও রয়েছে । আগামী 5 ডিসেম্বর শুক্রবার শুক্রবার নতুন করে একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরির অপেক্ষায় রয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.03 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 3.04 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 83 এবং সর্বনিম্ন 43 শতাংশ ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা । সঙ্গে ভোরবেলা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 27 এবং 17 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷