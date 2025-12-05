পারদ পতনে রাজ্যে আগাম শীত, সপ্তাহান্তে বাড়বে ঠান্ডা
ডিসেম্বরের শুরু থেকেই বাংলায় শুরু শীতের জমাটি ইনিংস ৷ ধীরে ধীরে নামছে তাপমাত্রা ৷ কবে থেকে জাঁকিয়ে ঠান্ডা, জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : December 5, 2025 at 7:07 AM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: লক্ষ্মীবারে পারদ পতন । এতটাই তাপমাত্রা নেমেছে যে, আর আমেজ নয় এবার শীত পড়েছে বলার মতো পরিস্থিতি ।
মরশুমে প্রথমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ 15 ডিগ্রির ঘরে । মরশুমের শীতলতম দিন ছিল বৃহস্পতিবার ।
আজ কেমন থাকবে আবহাওয়া
আপাতত রাজ্যের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । কোথাও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । তবে ভোরের দিকে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে । উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও দৃশ্যমানতা 900 থেকে 200 মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে । আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । ভোরে দাপট দেখাবে কুয়াশা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
সপ্তাহান্তে জাঁকিয়ে ঠান্ডার পূর্বাভাস রয়েছে । রাজ্যে কনকনে ঠান্ডার ইঙ্গিত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহেই ৷ 15 ডিগ্রির ঘরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যদি অন্তত তিনদিন থিতু হয় তাহলে শীত পড়েছে বলা হবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ।
যা ইঙ্গিত, তাতে একটু আগেই বঙ্গে শীতের আগমন বলা যায় । ইতিমধ্যে রাজ্যের জেলাগুলোতে বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোতে পারদ অনেকটাই নেমে 12 ডিগ্রির ঘরে । বৃহস্পতিবার শ্রীনিকেতনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 ডিগ্রিতে নেমেছে । অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিতেও জাঁকিয়ে শীত পড়েছে । দার্জিলিংয়ে ইতিমধ্যে পারদ পাঁচ ডিগ্রির ঘরে ঘোরাফেরা করছে ।
রাজ্যের বর্তমান শীত পরিস্থিতি
হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শক্তি হারিয়ে আগেই নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে ঘূর্ণিঝড় দিতওয়া । তামিলনাড়ু উপকূলে অবস্থান করছে সেটি । এই নিম্নচাপ থেকে লাক্ষাদ্বীপ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে ৷ যেটি কর্ণাটক ও কেরলের উপর দিয়ে অতিক্রম করেছে । পাশাপাশি পাকিস্তান, জম্মু-কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ ও ত্রিপুরায় তিনটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । এর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বেড়েছে একের পর এক পশ্চিমি ঝঞ্ঝার দাপট । আজ শুক্রবার নতুন করে আরও একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা ঢোকার কথা । এর ফলে উত্তর-পশ্চিমের বাতাসের দাপট বাড়বে । বাদ যাবে না বাংলা । সেখানেও বাড়বে শীতের আমেজ ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 15.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 25.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.4 ডিগ্রি নিচে । আগামী দু'দিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ আরও 2 ডিগ্রি নামার পূর্বাভাস রয়েছে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ ।