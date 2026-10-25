ঘনাচ্ছে দুর্যোগ, লক্ষ্মীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

ঘনাচ্ছে দুর্যোগ, লক্ষ্মীপুজোয় কেমন থাকবে আবহাওয়া ?
West Bengal Weather Forecast: নিম্নচাপের প্রভাবে 27 অক্টোবর থেকে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া, বৃষ্টি হবে । শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
Published : October 25, 2026 at 8:14 AM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: দুর্গাপুজো শেষ হতেই ঘনীভূত নিম্নচাপ শক্তি বাড়িয়ে দুর্যোগের সম্ভাবনা বাড়াচ্ছে রাজ্যে । হেমন্তের বাংলায় ফের বৃষ্টি পরিস্থিতি । জানুন আগামী সাতদিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ৷
নিম্নচাপের বর্তমান গতি প্রকৃতি
আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস জানিয়েছেন, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপটি শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । বর্তমানে সেটি পূর্ব মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ।
গতকাল শনিবার এই নিম্নচাপ একই এলাকায় থাকলেও আজ পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে যা 26 অক্টোবর সোমবার সকালে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তারপর আরও শক্তি বাড়িয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশা উপকূলের দিকে এগোবে । শুক্রবার সকালে ঘূর্ণিঝড়টি অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূল এলাকায় কাকিনাড়ার কাছে স্থলভাগে প্রবেশ করে আছড়ে পড়তে পারে ।
দক্ষিণবঙ্গে ফের বৃষ্টি পরিস্থিতি
নিম্নচাপের প্রভাবে 27 অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকায় ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টি শুরু হবে । 28 থেকে 30 অক্টোবর অর্থাৎ, বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকবে উপকূলের জেলাগুলিতে ।
আজ এবং আগামিকাল অর্থাৎ, রবি ও সোমবার শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও 27 অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল থেকে গোটা দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে । এদিন দুপুরের পর থেকে দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে কয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে । পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, উত্তর 24 পরগনা, হাওড়া, কলকাতায় এক-দুই জায়গায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুরে 30-40 কিমি বেগে দমকা হাওয়া ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ।
28 অক্টোবর বুধবার ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়বে । এদিন দুর্যোগের সম্ভাবনা থাকবে উপকূলের কিছু অংশে । দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বৃষ্টি হবে । দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির (70-110 মিমি) পূর্বাভাস থাকবে । এই তিন জেলায় 40-50 কিমি এবং বাকি জেলায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
29 অক্টোবর বৃহস্পতিবার সব জেলারই বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টি হবে । পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় ভারী বৃষ্টি হতে পারে এদিন । সব জেলায় 30-40 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা ।
শুক্রবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা ধীরে ধীরে কমবে । রবিবার থেকে অনেকাংশে কমে যাবে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া আগামী কয়েকদিন যেমন থাকবে
উত্তরবঙ্গে 28 অক্টোবর বুধবার সকাল থেকে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে । সব জেলায় কয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ।
29 অক্টোবর বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে ।
এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সমুদ্র উত্তাল থাকবে । 27 অক্টোবর মঙ্গলবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে ৷ মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্রে 26 অক্টোবর সোমবার থেকে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । গভীর সমুদ্রে থাকা মৎস্যজীবীদের সোমবার বিকেলের মধ্যে উপকূলে ফিরে আসতে বলা হয়েছে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
শনিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি কম । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 50 শতাংশ ।
আজ রবিবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকার পাশাপাশি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 এবং 23 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ৷