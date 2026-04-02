আজ থেকে বাড়বে গরম, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি ছোঁয়ার পূর্বাভাস

আজ থেকে বাড়বে গরম, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি ছোঁয়ার পূর্বাভাস
আজ দিনের আংশিক আকাশ মেঘলা থাকবে । বিকেলে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 36 ও 26 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : April 2, 2026 at 8:09 AM IST
কলকাতা, 2 এপ্রিল: গত 48 ঘণ্টার তুলনায় আজ আট ডিগ্রি চড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৷ পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । তাই আজ থেকে রাজ্যজুড়ে তীব্র গরমের স্পেল শুরু বলা যায় ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আগামী চার দিনে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে 4 থেকে 6 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে । ফলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় 3 থেকে 5 ডিগ্রি বেশি থাকার সম্ভাবনা । উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা 80 থেকে 90 শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে ৷ আর বাকি জেলাগুলিতে তা প্রায় 70 থেকে 80 শতাংশের কাছাকাছি থাকবে । সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা 30 থেকে 50 শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে ।
এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে । 2 এপ্রিল বৃহস্পতিবার দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায় এক বা দুই জায়গায় গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া অনুভূত হতে পারে ।
3 ও 4 এপ্রিল অর্থাৎ, শুক্র ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় একই ধরনের গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । পশ্চিমের জেলাগুলোতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা এখনই 35 থেকে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে । আজ বৃহস্পতিবার থেকে 4 এপ্রিল অর্থাৎ শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে । তীব্র গরমের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । প্রায় প্রতিটি জেলাতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 38 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁয়ে ফেলবে ৷
রবিবার 5 এপ্রিল পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায় এক-দু'জায়গায় হালকা বজ্রপাত-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
অন্যান্য জেলায় ওই দিনও আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে ।
উত্তরে কেমন থাকবে আবহাওয়া
উত্তরবঙ্গে ছবিটা কিছুটা আলাদা । গরম সেখানেও বাড়বে । আজ 2 এপ্রিল বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টি আরও কমে গিয়ে বেশিরভাগ জেলায় শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ তবে ওপরের পাঁচটি জেলায় বজ্রপাত-সহ ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে ।
3 থেকে 5 এপ্রিল অর্থাৎ, শুক্র থেকে রবিবার পর্যন্ত মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে ৷ কয়েকটি জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.06 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ছিল সর্বোচ্চ 96 এবং সর্বনিম্ন 52 শতাংশ ।