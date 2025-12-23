রাজ্যজুড়ে শীতের কামড়, বর্ধমানে তাপমাত্রা নামল 10 ডিগ্রিতে
বড়দিনের আগেই বাংলায় চেনা ছন্দে শীত ৷ পারদ পতন অব্যাহত ৷ ঠান্ডায় কাঁপছে শহর থেকে গ্রাম ৷ আজ কেমন থাকবে তাপমাত্রা ?
Published : December 23, 2025 at 7:42 AM IST
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: অবশেষে শীতের কাঁপন লাগল রাজ্যে । অগ্রহায়ণে আশা জাগিয়ে শুরু করে পৌষের প্রথম কয়েকদিন ঠান্ডার মেজাজ দেখে শঙ্কায় ছিলেন সকলে ৷ মন খারাপ হয়েছিল শীতবিলাসীদের । তবে শনিবার থেকে তাপমাত্রার পারদ পতন সেই ছবি বদলে দিয়েছে ৷
থমকে থাকা উত্তুরে হাওয়ার ঝাপটা থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পতন সবই শুরু হয়েছে আবার । সঙ্গে কুয়াশার দাপট । সব মিলিয়ে বড়দিনের আগে শীত প্রত্যাশিত মেজাজে । আলিপুর আবহাওয়া অফিস বলেছে, আগামী দু'দিন রাজ্যের সর্বত্র কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে । কুয়াশা কমলে তাপমাত্রা খানিকটা বাড়বে । পরবর্তী দু-তিনদিনের তাপমাত্রায় বড়সড় হেরফেরের সম্ভাবনা নেই । তবে বড়দিনে দক্ষিণবঙ্গে ফের তাপমাত্রা কমে যেতে পারে । তারপর থেকে ধীরে ধীরে পারদ পতন শুরু হবে । বড়দিন থেকে বর্ষশেষ পর্যন্ত ভালোমতোই অনুভূত হবে শীতের আমেজ ৷ তবে উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন খুব বেশি পারদ পতনের সম্ভাবনা নেই ।
হাওয়া অফিস বলছে দক্ষিণবঙ্গে সোমবার শীতলতম স্থান ছিল বর্ধমান । এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল আলিপুরদুয়ার । এখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 4.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস । আগামিকাল অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত সর্বনিম্ন তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তন নেই বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস । তবে বৃহস্পতিবার থেকে পরবর্তী তিনদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দক্ষিণবঙ্গে দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে । উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রাও দুই ডিগ্রী নীচে নামতে পারে ।
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সঙ্গে ভোর বা সকালে কুয়াশার দাপট থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 23 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.7 ডিগ্রি বেশি । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 22.04 ডিগ্রি ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 03.02 দশমিক দুই ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন 72 এবং সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ।
সকালের দিকে দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যেতে পারে । যা দুর্ঘটনাপ্রবণ ৷ তাই ভোররাতের দিকে যারা বাইরে বেরোবেন তাঁদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে ৷ যানবাহনের গতি কমিয়ে চলাচল করার কথা বলা হয়েছে ৷