পারদ পতন অব্যাহত, পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা নামতে পারে 13 ডিগ্রিতে
আবহাওয়ার খামখেয়ালিতে বাংলায় ঠান্ডা কখনও কম কখনও বেশি ৷ জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার হেরফের ৷ কবে পড়বে জাঁকিয়ে শীত, জানাল হাওয়া অফিস ৷
Published : November 26, 2025 at 7:34 AM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: ঠান্ডা বেশ ভালোই মালুম হচ্ছে রাজ্যের একাধিক জেলায় ৷ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে জব্বর ঢাকা গায়ে দেওয়ার পরিস্থিতি ৷ মঙ্গলে মরশুমের শীতলতম দিন দেখেছে বাংলা ৷ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল 16 ডিগ্রির ঘরে ৷ বুধেও চিত্রটা খুব একটা হেরফের হবে না বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতেও 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছে নেমেছে তাপমাত্রা । তবে দুয়ারে শীত বলার সময় আসেনি । হাওয়া অফিস বলছে, জাঁকিয়ে শীত অনুভব করতে এখনও অপেক্ষা করতে হবে বঙ্গবাসীকে ৷
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ বুধবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । নিত্যদিনের মতো ভোরে কুয়াশার ঘনঘটা দেখা যাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বাংলার বাতাসে শীতের আগমনীর এই মুহূর্তে আবার বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের আবহ ৷ পূর্বাভাস আগেই দিয়েছিল হাওয়া অফিস । এবার দোসর একটি নিম্নচাপ, যা তৈরি হচ্ছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের বর্তমান অবস্থান
বঙ্গোপসাগরে রয়েছে জোড়া নিম্নচাপ । মালাক্কা প্রণালীর নিম্নচাপ বর্তমানে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে । এটি পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করবে । সেখানেই ঘূর্ণিঝড় সেনিয়ারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার । আরও একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে কোমোরিন ও শ্রীলঙ্কা উপকূল এলাকায় । যদিও এই জোড়া নিম্নচাপের উপস্থিতির ধাক্কা সরাসরি নেই এই রাজ্যে । তবে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা এবং মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে ।
বাংলার তাপমাত্রা কেমন থাকবে
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, বুধের মতো বৃহস্পতিবারও তাপমাত্রার তেমন কোনও হেরফের হবে না দক্ষিণবঙ্গে । পরশু শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা ফের বাড়তে পারে । সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়ে স্বাভাবিকের কাছাকাছি চলে যেতে পারে । অপরদিকে, উত্তরবঙ্গে আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া বজায় থাকবে । বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । আগামী 24 ঘণ্টায় তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও পরবর্তী তিন-চার দিনে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.03 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.09 ডিগ্রি নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.09 ডিগ্রি নিচে । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 91 এবং সর্বনিম্ন 41 শতাংশ ।