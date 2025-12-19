ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর, ঝঞ্ঝা কাঁটায় শীতহারা দক্ষিণবঙ্গ

ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর, ঝঞ্ঝা কাঁটায় শীতহারা দক্ষিণবঙ্গ
দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে বড়দিন ৷ তার আগে দক্ষিণে উধাও পরিচিত শীতকাল ৷ যদিও দার্জিলিংয়ে তাপমাত্রা নেমেছে পাঁচ ডিগ্রিতে ৷
Published : December 19, 2025 at 8:53 AM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: হঠাৎ করেই রুদ্ধ উত্তুরে হাওয়ার গতি । যে ঠান্ডা বাতাসের শিরশিরানি শীতের জানান দিচ্ছিল তা এখন একটু ম্রিয়মান । এদিকে উত্তুরে হাওয়া রুদ্ধ হতেই পূবালি বাতাসের জোর বেড়েছে । দেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে দিকে ঘন মেঘের উপস্থিতি । যার জেরে ঠান্ডা বাতাস ঢুকতে পারছে না । যার ফলস্বরূপ দক্ষিণবঙ্গে শীত এখন নিরুদ্দেশের পথে ।
আলিপুর আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, পূর্বে অসম এবং উত্তর-পশ্চিমে জম্মু কাশ্মীরের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে । এর পাশাপাশি উত্তর পশ্চিম ভারতের ওপর একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা তৈরি হয়েছে । আরও একটি ঝঞ্ঝা আজকের মধ্যে ঢুকবে । সব মিলিয়ে ঝঞ্ঝা কাঁটার চক্রব্যূহে শীত । ফলে সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব জানান দিতে পারছে না । ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পার হয়ে গেলেও শীত যেন ক্রমেই শীতল আচরণ করছে ।
হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস আগামী সাতদিনে আবহাওয়ার বিশেষ পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই । ফলে পূর্বাভাস দেওয়া না হলেও আসন্ন বড়দিনের উৎসবের আবহ উষ্ণ, হয়তো শীতের আমেজ মাখা হবে না । আজ শুক্রবার দিনের আকাশ পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 16 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের শীতলতম স্থান ছিল শ্রীনিকেতন । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সেখানে ছিল 12.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস । গত এক সপ্তাহ ধরেই দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলোর মধ্যে পুরুলিয়া, ঝাড়খণ্ড, পানাগড়কে টেক্কা দিয়ে চলেছে শ্রীনিকেতন । তবে পশ্চিমের জেলাগুলোর মধ্যেও হাড়কাঁপানো শীত পাওয়া যাচ্ছে না । দক্ষিণবঙ্গজুড়ে এখন কুয়াশার দাপট ।
উত্তরবঙ্গের শীতের ছবিটা দক্ষিণের তুলনায় অনেক ভালো । উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান আলিপুরদুয়ার । সেখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের ওপরের পাঁচটি জেলায় জাঁকিয়ে শীতের কামড় । সেখানে দার্জিলিং শীতলতম । বৃহস্পতিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 5.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা রাজ্যের মধ্যেও শীতলতম । অর্থাৎ, বর্ষায় দক্ষিণবঙ্গ টেক্কা দিয়েছিল উত্তরবঙ্গকে । শীতে পাহাড় টেক্কা দিচ্ছে সমতলকে ।
আপাতত রাজ্যজুড়ে শুষ্ক আবহাওয়া চলবে । বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না । ফলে এই হালকা শীতের আমেজ চলবে । কুয়াশার দাপট থাকবে ।
বৃহস্পতিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 16.07 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 01.06 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 এবং সর্বনিম্ন 53 শতাংশ ।