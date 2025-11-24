শক্তিশালী নিম্নচাপ, ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ! ফের দুর্যোগের শঙ্কা বঙ্গে ?

শক্তিশালী নিম্নচাপ, ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় ! ফের দুর্যোগের শঙ্কা বঙ্গে ?
বঙ্গের আবহাওয়া শুষ্ক হলেও শীতের আমেজ কম। কোথাও সকালে কুয়াশা থাকলেও পরে পরিষ্কার আকাশ। কিন্তু ঘনীভূত নিম্নচাপ ও ধেয়ে আসা ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব কতটা বাংলায় ?
Published : November 24, 2025 at 8:47 AM IST
কলকাতা, 24 নভেম্বর: সকালে ও রাতে হালকা শীতের অনুভূতি কিছুটা থাকলেও বঙ্গের আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক । কোনও কোনও জেলায় সকালে কুয়াশার দেখা মিললেও এবং পরে আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে । তাপমাত্রায় তেমন বড়সড় পরিবর্তনও নেই । কিন্তু আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, মালাক্কা প্রণালী ও সংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ইতিমধ্যে সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলে পরিণত হয়েছে । এই সুস্পষ্ট নিম্নচাপের পাশাপাশি যে ঘূর্ণাবর্তটি রয়েছে তা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 7.6 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত ।
আলিপুর আবহাওয়া দফতর তাদের বিশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে, নিম্নচাপটি পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আজ, সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পরবর্তী 48 ঘণ্টায় এটি আরও শক্তিশালী হয়ে একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । এর প্রভাবে আন্দামান সংলগ্ন সমুদ্রও উত্তাল থাকবে ।
নিম্নচাপের প্রভাব - আগামিকাল মঙ্গলবার সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় ঘণ্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে । আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
নিম্নচাপ পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড়ে - আগামী পরশু অর্থাৎ বুধবার নাগাদ নিম্নচাপটি আরও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে । যদিও এর প্রভাব বঙ্গে পড়বে না বলে মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা । রাজ্যের সর্বত্র শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে । তবে সমুদ্রের পরিস্থিতি যেহেতু অস্থির তাই সেই দিকে নজর রাখা হচ্ছে ।
নিম্নচাপের জেরে রাজ্যে বৃষ্টি - উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলার মধ্যে দার্জিলিংয়ের কিছু এলাকায় রবিবার সামান্য বৃষ্টি হয়েছে । সোমবারও খানিকটা বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিংয়ে । এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের বাকি সাতটি জেলায় বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই ।
আজকের তাপমাত্রা - আজ সোমবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরে কুয়াশার দাপট ছিল যথেষ্ট । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 28 এবং 19 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ৷
বিগত দিনে তাপমাত্রার ওঠানামা - গত কয়েক দিনে তাপমাত্রা খানিকটা বেড়েছে । আগামী 5 দিন তাপমাত্রা এমনই থাকবে পূর্বাভাস আলিপুরের । পারদ ওঠাপড়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই । রবিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 ও সর্বনিম্ন 44 শতাংশ ।