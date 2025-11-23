নিম্নচাপ ঘনীভূত হলেও নামবে পারদ, রাজ্যজুড়ে কি বৃষ্টির ইঙ্গিত ?
বঙ্গের উপর এই নিম্নচাপের প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই । তবে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে বৃষ্টি হতে পারে । অন্যদিকে, শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে ।
Published : November 23, 2025 at 8:08 AM IST
কলকাতা, 23 নভেম্বর: শীতের আমেজ ফিরছে বঙ্গের আবহাওয়ায় ৷ অন্তত গত কয়েকদিনের তুলনায় ঠান্ডা খানিকটা লাগছে বটে, তবে তা একদমই জোরালো বলা চলে না ৷ আপাতত আলিপুর হাওয়া অফিসের যা আভাস মিলছে, তাতে নভেম্বরের শেষের ক'টা দিন শীত স্বমহিমায় বিরাজ করবে না বাংলার আবহাওয়ায় ৷ আগামী ক'য়েকদিনে তাপমাত্রার পারদ খানিকটা কমবে, তাই শীতের আমেজ টের পাবে বঙ্গবাসী ৷ ভোরে কয়েকটি জেলায় হালকা কুয়াশা থাকতে পারে ।
আজ, রবিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । ভোরে কুয়াশার দাপটও দেখা গিয়েছে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 29 এবং 19 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে ।
পূর্বাভাস মতো শনিবার সকালে মালাক্কা প্রণালী ও দক্ষিণ আন্দামান সাগরের সংলগ্ন অঞ্চলে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সৃষ্ট হওয়া নিম্নচাপটি ক্রমশ পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ সোমবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে এটি একটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এরপর সেটি পরবর্তী 48 ঘণ্টায় দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
এই পরিস্থিতিতে আগামী কয়েকদিন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে । তবে পশ্চিমবঙ্গে আপাতত তেমন কোনও বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই । গত কয়েকদিনের তুলনায় ফের বাংলায় একটু একটু করে শীতের আমেজ ফিরতে শুরু করেছে । উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বিশেষ করে দার্জিলিংয়ে রয়েছে । কালিম্পংয়ের কিছু জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে । তবে মোটের উপর আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে । দক্ষিণবঙ্গেও ছবিটা একইরকম, আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে ।
শনিবার সামান্য নেমেছে তাপমাত্রার পারদ । আগামী দু-তিন দিনে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমবে । তবে বিরাট ফারাক হবে না । কলকাতায় ফের 18 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পারদ ঘোরাফেরা করছে । পশ্চিমের জেলাগুলিতে 14 থেকে 16 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছেছে তাপমাত্রা । আগামী পরশু, অর্থাৎ মঙ্গলবারের মধ্যে আরও 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নামতে পারে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের উপরেই রয়েছে ৷ রাতে শিশির পড়বে, সকালে দু-এক জায়গায় হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে ।
শনিবার কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 28.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.9 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 18.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 90 ও সর্বনিম্ন 50 শতাংশ ।