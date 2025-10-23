উষ্ণ-শুষ্ক আবহাওয়ায় কাটবে ভাইফোঁটা, সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস

উষ্ণ-শুষ্ক আবহাওয়ায় কাটবে ভাইফোঁটা, সপ্তাহান্তে বৃষ্টির পূর্বাভাস
অক্টোবরের শেষবেলাতেও গরম ভালোই ৷ ভাইফোঁটার ভূরিভোজের পর অস্বস্তি হওয়ায় স্বাভাবিক ৷ আজ সারাদিন রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থাকবে ৷
Published : October 23, 2025 at 8:01 AM IST
কলকাতা, 23 অক্টোবর: আজ ভাইফোঁটার দিনে ঝলমলে আকাশ । আগামী দু'দিন রাজ্যে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । সকালে সামান্য কুয়াশা আর ধোঁয়াশা হতে পারে দু-এক জায়গায় । মোটামুটি সব জেলাতেই পরিষ্কার আকাশ ।
সপ্তাহান্তে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গে ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হতে পারে উপকূলের জেলাগুলিতে । আগামী মঙ্গলবার বৃষ্টি বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস ।
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ বৃহস্পতিবার দিনের আকাশ মূলত পরিষ্কার থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
ঘূর্ণাবর্তের বর্তমান অবস্থান
আন্দামান সাগরের ঘূর্ণাবর্ত শক্তিশালী হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবার সম্ভাবনা । এর প্রভাবে ইতিমধ্যেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে । মৎস্যজীবী ও পর্যটকদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে । পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন আবহাওয়াবিদরা ।
মঙ্গলবার দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া সুস্পষ্ট নিম্নচাপ গতি পরিবর্তন করে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোচ্ছে । আগামী 12 ঘণ্টায় তা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে এবং তামিলনাডু, পন্ডিচেরি ও অন্ধপ্রদেশের দিকে এগোবে । এই গভীর নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় নেই ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
এদিকে রাজ্যজুড়ে আগামী দুদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকলেও সপ্তাহান্তে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে বৃষ্টি হতে পারে । বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে । আগামিকাল শুক্রবার থেকে পার্বত্য এলাকায় মূলত মেঘলা আকাশের পাশাপাশি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার ; উপরের এই পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে । শনি, রবি এবং সোমবারও এই পাঁচ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে আগামিকাল শুক্রবার থেকে হাওয়া বদল । উপকূলবর্তী জেলা দক্ষিণ 24 পরগনায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এদিন । শনিবার দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । রবি এবং সোমবার দুই 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে । মঙ্গলবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
বুধবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.2 ডিগ্রি বেশি । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 24.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.4 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 51 শতাংশ ।