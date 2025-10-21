দিনে রোদের তেজ, রাতে ঠান্ডার আমেজ ; বঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়াল

দিনে রোদের তেজ, রাতে ঠান্ডার আমেজ ; বঙ্গে আবহাওয়ার খামখেয়াল
কার্তিকের প্রথম সপ্তাহের কালীপুজো কাটল বেশ উষ্ণতায় ৷ সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দুই তাপমাত্রায় স্বাভাবিকের থেকে বেশি ৷ আপাতত এমনই খটখটে আবহাওয়া চলবে বঙ্গে ৷
Published : October 21, 2025 at 9:27 AM IST
কলকাতা, 21 অক্টোবর: কালীপুজোর দিনেও কালঘাম ৷ দিনের বেলা যথেষ্ট তাপে পুড়েছে রাজ্য ৷ পুজো প্রস্তুতিতে রীতিমতো হাঁসফাস অবস্থা বাড়ি থেকে বারোয়ারি ৷ আপাতত শুষ্ক আবহাওয়ায় সঙ্গী ৷ বৃষ্টির ভ্রুকুটি নেই বঙ্গের আকাশে । আলোর উৎসব শেষে ভাইফোঁটাও শুকনো খটখটে আবহাওয়াতেই কাটবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস ৷
ঘূর্ণাবর্তের বর্তমান অবস্থান
তবে দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে বর্তমানে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে । যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত । এর প্রভাবে আজ 21 অক্টোবর মঙ্গলবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । এই নিম্নচাপটি ক্রমশ পশ্চিম-উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে । আগামী 48 ঘণ্টায় তা নিম্নচাপে ঘনীভূত হবে । ফলস্বরূপ আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে । বৃহস্পতিবার পর্যন্ত উত্তাল থাকবে সমুদ্র । দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
আজকের আবহাওয়া কেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 34 এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
বাংলায় ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কতটা
তবে আন্দামানে বৃষ্টি হলেও পশ্চিমবঙ্গের উপর ঘূর্ণাবর্তের তেমন প্রভাব পড়ছে না । আকাশ আংশিক মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা পাহাড় এবং সমতল কোথাও নেই । রাজ্যজুড়ে মূলত শুকনো আবহাওয়া থাকবে । তবে চলতি সপ্তাহের শেষে অর্থাৎ শনি এবং রবিবার উপকূলবর্তী জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরের দু-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য বৃষ্টি হলেও হতে পারে ।
ভোরের দিকে কুয়াশার জন্য হালকা ঠান্ডা অনুভূত হলেও বেলায় রোদের তাপ যথেষ্ট গায়ে লাগছে । বিকেলে সূর্যাস্তের পরে আবার হালকা ঠান্ডার আমেজ বোঝা যাচ্ছে । অন্তত প্যাচপেচে গরম নেই । হাওয়া অফিস বলছে, এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াই শীত আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে । যদিও আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন ডিসেম্বরের আগে বাংলায় শীত আসার সম্ভাবনা নেই । আপাতত এই ঠান্ডা গরমেই চলবে সামনের এক থেকে দেড়মাস ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
সোমবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 34.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দুই তাপমাত্রাই স্বাভাবিকের চেয়ে 1.8 ডিগ্রি বেশি ছিল ৷ বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ।