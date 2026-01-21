যাবার বেলায় ফেরার ইঙ্গিত ! দার্জিলিংয়ে ফের তুষারপাতের পূর্বাভাস

যাবার বেলায় ফেরার ইঙ্গিত ! দার্জিলিংয়ে ফের তুষারপাতের পূর্বাভাস
দক্ষিণবঙ্গে বিদায়ের সুরের মাঝে আশা জোগাচ্ছে উত্তরের শীত ৷ দার্জিলিংয়ের হাত ধরে দক্ষিণে শীত ফেরার সম্ভাবনা কতটা, কী বলছে হাওয়া অফিস ?
Published : January 21, 2026 at 7:23 AM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: শীত যে বিদায় নেওয়ার মেজাজে রয়েছে তা আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে রয়েছে । তবে উত্তরবঙ্গে শীতের ছবিতে পরিবর্তন আপাতত নেই । সেখানে কুয়াশার দাপট এবং ঠান্ডার কামড় আপাতত অব্যাহত থাকবে ।
আজকের আবহাওয়া যেমন থাকবে
আজ মঙ্গলবার দিনের আকাশ থাকবে পরিষ্কার । ভোর এবং সকালে কুয়াশার দাপট দেখা যাবে । সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 26 এবং 15 ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
বাংলা ক্যালেন্ডারে এখন মাঘ মাস । দু'দিন পরেই সরস্বতী পুজো ৷ বসন্ত পঞ্চমীতে আবহাওয়ায় ঠান্ডার জোরালো উপস্থিতি সম্ভবত দক্ষিণবঙ্গে থাকছে না । হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে রাতের তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে । তার পরের কয়েকদিনে তাপমাত্রায় বড়সড় কোনও পরিবর্তন হবে না । অর্থাৎ, কয়েকদিন আগেও যে কনকনে শীত দক্ষিণবঙ্গের আবহে মালুম হচ্ছিল তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে ।
পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উপস্থিতি
এর মধ্যে পঞ্জাব ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম ভারতে অবস্থান করছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা । নতুন করে আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা হাজির হবে আজ বুধবার । ফলস্বরূপ তাপমাত্রা ফের বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । দক্ষিণবঙ্গে আপাতত হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা দেখা যাবে ৷ সঙ্গে সকাল এবং সন্ধ্যেয় শীতের আমেজ থাকবে । দিনের বেলায় কার্যত উধাও হবে শীত । বেলার দিকে কমবে শীতের অনুভূতি । আপাতত ঊর্ধ্বমুখী পারদ ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
তবে দক্ষিণে পারদ চড়লেও উত্তরবঙ্গে আগামী সাতদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে । কুয়াশার দাপটের সঙ্গে ওপরের পাঁচটি জেলায় কনকনে ঠান্ডা জানান দিচ্ছে উত্তরবঙ্গ থেকে এখনই বিদায় নিচ্ছে না শীত ৷ পুরো শীতকালটাই এবার শুষ্ক কাটছে । একদিনের জন্যও বৃষ্টি হয়নি । যা গত কয়েক বছরে হয়নি ।
বৃষ্টিহীন শীত
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, রাজ্যের সব জেলাতেই আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে । পাশাপাশি, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে । কোথাও কোথাও কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা 200 মিটারে নেমে আসতে পারে । তবে কোথাও ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি হয়নি । শুষ্ক আবহাওয়ার কারণেই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঠান্ডা বাতাস অবাধে ঢুকতে পারাতেই শীত এবার বঙ্গের আবহে ধারাবাহিক দাপট দেখিয়েছে ।
সোমের শীতলতম স্থানের তালিকা
মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে শীতলতম স্থান ছিল কল্যাণী এবং উলুবেড়িয়া ৷ এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10.05 ডিগ্রি সেলসিয়াস । উত্তরবঙ্গের সমতলের শীতলতম স্থান ছিল মাঝিয়ান ৷ এখানকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস । দার্জিলিংয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 3 ডিগ্রি সেলসিয়াস । হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস জানিয়েছে, দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে । এটা হবে মরশুমের দ্বিতীয় তুষারপাত ৷
গতকালের তাপমাত্রার রেকর্ড
মঙ্গলবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 14.02 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.03 ডিগ্রি নিচে । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 26.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস । যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.05 ডিগ্রি বেশি । বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 92 এবং সর্বনিম্ন 46 শতাংশ ।