কোচবিহারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্ত বিএলও স্বামী

কোচবিহারে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্ত বিএলও স্বামী
অভিযুক্ত বিএলও মদ্যপান করে প্রায়শই স্ত্রীকে মারধর করতেন বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ৷
Published : February 24, 2026 at 2:24 PM IST
কোচবিহার, 24 ফেব্রুয়ারি: স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলায় আঘাত করে খুনের অভিযোগ মদ্যপ স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ সোমবার সন্ধেয় ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিকুটির এলাকায় ৷ মৃত মহিলার নাম অম্বালিকা সরকার ৷ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী রাজদীপ বড়ুয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, রাজদীপ ওই এলাকারই বিএলও ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত রাজদীপ বড়ুয়া এবং তাঁর স্ত্রী অম্বালিকা সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দাম্পত্য কলহ চলছিল ৷ আর তার জেরে প্রায় দিন রাজদীপ মদ্যপান করে বাড়ি ফিরতেন এবং স্ত্রীকে মারধর করতেন বলে অভিযোগ ৷ সোমবার সন্ধেবেলাও রাজদীপ মদ্যপান করে বাড়ি ফেরেন ৷ এরপর স্ত্রী অম্বালিকার সঙ্গে অশান্তি শুরু করেন ৷
অভিযোগ, দু’জনের বচসার মাঝেই রাজদীপ একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রী অম্বালিকার গলায় কোপ মারেন বলে অভিযোগ ৷ তৎক্ষণাৎ তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ৷ সেই সময় অম্বালিকার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা সেখানে চলে আসেন ৷ এক প্রতিবেশী মহিলা তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় কোচবিহার এমজেএম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন ৷
জানা গিয়েছে, ততক্ষণে অভিযুক্ত রাজদীপ হাসপাতালে পৌঁছান ৷ এর কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশও হাসপাতালে পৌঁছায় এবং অম্বালিকার দেহ নিজেদের হেফাজতে নেন ৷ পুলিশের তরফে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয় ৷ এরপর রাজদীপ বড়ুয়াকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর হাসপাতাল থেকেই আটক করে পুলিশ ৷ পরে তাঁকে থানায় নিয়ে গিয়ে গ্রেফতার করা হয় ৷
এই ঘটনায় মৃত অম্বালিকার কাকা রাজু সরকার বলেন, "ওর স্বামী রোজ মদ খেয়ে বাড়ি ফিরত ৷ তারপর মারধরও করত ৷ আজকেও মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছিল ৷ সেই নিয়েই অশান্তি হচ্ছিল ৷ তখনই ঘরের মধ্যে ওকে কুপিয়ে খুন করেছে ৷"
পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি, সোমবার রাতেই ঘটনাস্থলে যান ডিএসপি (ডিআইবি) বিনোগ গজমীর ৷ তিনি বলেন, "এক মহিলাকে খুন করা হয়েছে ৷ স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ৷" এ প্রসঙ্গে কোচবিহার পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চন্দনা মহন্ত বলেন, "প্রতিবেশীদের থেকে যেটুকু জানলাম, ওই বাড়িতে প্রায়শই পারিবারিক অশান্তি লেগে থাকতো ৷ যার জেরেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷"