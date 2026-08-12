ফের সক্রিয় মাদকচক্র, প্রায় চার কোটি টাকার মাদক-সহ ধৃত দুই কারবারি

ফের সক্রিয় মাদকচক্র, প্রায় চার কোটি টাকার মাদক-সহ ধৃত দুই কারবারি
ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে আদালত ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ৷
Published : August 12, 2026 at 7:12 PM IST
মালদা, 12 অগস্ট: আবারও কালিয়াচককে কেন্দ্র করে মাদক পাচারের পরিকল্পনা রুখল পুলিশ ৷ নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল বেশি রাতে প্রায় তিন কিলো উন্নত মানের ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকেও ৷ কালিয়াচক থানার পুলিশের সূত্র বলছে, উদ্ধার করা ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় চার কোটি টাকা ৷
ধৃতদের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে বুধবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত সূত্রে খবর, ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য দায়রা বিচারক ৷
নিজস্ব সূত্রে গতকাল সন্ধেয় কালিয়াচক থানার পুলিশ জানতে পারে, ওই থানার হারুচক মাটিয়ালি এলাকা দিয়ে বেশ ভালো পরিমাণ মাদক পাচার করা হবে ৷ এই খবর পেয়েই ওই এলাকায় জাল পাতে পুলিশ ৷ সাদা পোশাকের কর্মীরা গোটা এলাকায় ছড়িয়ে যান ৷ রাত প্রায় সাড়ে 12টা নাগাদ দুই যুবকের গতিবিধি দেখে পুলিশকর্মীদের সন্দেহ হয় ৷ প্রথমে ওই দুই যুবককে তাঁরা আটক করেন ৷ জিজ্ঞাসাবাদে সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় তাঁরা দুই যুবককেই তল্লাশি শুরু করেন ৷ তখনই তাদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয় বেশ ভালো পরিমাণ মাদক ৷ এরপরেই দুই যুবককে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় দু’জনকেই ৷
কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই যুবকের নাম নুর আলম (21) ও সারিকুল শেখ (28) ৷ দু’জনেরই বাড়ি কালিয়াচক থানার কিসমতপুর গ্রামের শ্রীরামপুর এলাকায় ৷ তাদের হেফাজত থেকে 2 কিলো 850 গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগার অত্যন্ত উন্নত মানের ৷ এর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় চার কোটি টাকা ৷ ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা শুরু হয়েছে ৷ উদ্ধার হওয়া মাদকের উৎস, কোথায় পাচারের উদ্দেশ্য ছিল, এই কারবারে আর কে কে জড়িত, এসবের খোঁজ পেতে ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে ৷
পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, “প্রায় তিন কিলো মাদক সহ দু’জনকে গ্রেফতার করেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷ এই ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে ধৃতদের আজ মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷ এই জেলায় মাদক কারবার বন্ধ করতে জেলা পুলিশ বদ্ধপরিকর ৷ তার জন্য জেলাজুড়ে পুলিশি নজরদারি চলছে ৷”
কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর মাদক কারবারিরা যে ফের কালিয়াচক এলাকার জন্য নিজেদের নতুন ব্লু প্রিন্ট তৈরি করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ চালাচ্ছে, গতকাল রাতের ঘটনায় তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ৷