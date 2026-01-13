পুলিশের জালে মাদকচক্রের কিংপিন এনারুল, এন্টালির বিলাসবহুল আবাসন থেকে গ্রেফতার
এনারুলের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁর কাকা সওকত শেখকে ৷ কলকাতা পুলিশের সাহায্যে সাফল্য মালদা জেলা পুলিশের ৷
January 13, 2026
মালদা, 13 জানুয়ারি: কলকাতার এন্টালি এলাকার নামী আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার হল মালদা তথা দেশে মাদকচক্রের অন্যতম কিংপিন এনারুল হক (53) ওরফে এনারুল শেখ ৷ সোমবার গভীর রাতে কলকাতা পুলিশের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে একটি ফ্ল্যাট থেকে এনারুলকে গ্রেফতার করেছে মালদা জেলা পুলিশ ৷ পাশাপাশি, তাঁর কাকা তথা ছায়াসঙ্গী সওকত শেখ ওরফে ভগলুকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ধৃতদের মঙ্গলবার 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে তোলা হয় ৷ তবে, দু’জনকে আটদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন মুখ্য দায়রা বিচারক ৷ ধৃত এনারুল হক ওরফে এনারুল শেখ অনেকের কাছে মহম্মদ এনারুল নামেও পরিচিত তিনি৷ বাড়ি কালিয়াচক থানার মোজমপুর গ্রামের বালুগ্রামে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মাদকপাচার চক্রের মাথা এই এনারুলের জীবনযাত্রা ছিল সাদামাটা ৷ মাদক পাচার করে ধনসম্পত্তির পাহাড় তৈরি করলেও, সকলের সামনে অতিসাধারণ জীবনযাপন করতেন ৷ তাঁর পরনে লুঙ্গি আর একটি কমদামি জামা ৷ তার উপর গায়ে চাপানো ফুটপাথে বিক্রি হওয়া একটি সাধারণ জ্যাকেট ৷ আর মাথায় হালকা সাদা চুল ৷ মুখে খোঁচা দাড়ি ৷ কয়েক বছর ধরে এই প্রৌঢ়কেই হন্যে হয়ে খুঁজছিল মালদা জেলা পুলিশ ৷ শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসে ৷ সোমবার রাতে কলকাতারা এন্টালি এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে জেলা পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় 20 বছর ধরে মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত এনারুল ৷ তাঁর মাধ্যমেই মণিপুর-সহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি থেকে মাদক তৈরির কাঁচামাল কালিয়াচকে আসত ৷ এই কাঁচামাল থেকে হেরোইন ও ব্রাউন সুগারের মতো মাদক তৈরি করতে সিদ্ধহস্ত এনারুল ৷ এলাকার অনেককে তিনি এর প্রশিক্ষণও দিয়েছেন ৷ তারাই এখন ব্রাউন সুগার তৈরি করে ৷
মাঝেমধ্যে পুলিশি অভিযানে বেশ কিছু কাঁচামাল কিংবা তৈরি হওয়া মাদক ধরা পড়লেও, মাথা ঘামাতেন না এনারুল ৷ কারণ, পুলিশের হাতে যাওয়া সামান্য পরিমাণ মাদক কিংবা কাঁচামাল তাঁর বিশাল মাদক কারবারের সাম্রাজ্যে তেমন কিছুই নয় ৷ অভিযোগ, এনারুলের কাকা মহম্মদ সওকত শেখ কার্যত ভাইপোর ম্যানেজারের দায়িত্ব সামলাতেন ৷ একাধিক মাদক কারবারে তাঁর নামে পুলিশের খাতায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷
এ দিন মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নির্দিষ্ট সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে আমরা গতকাল কলকাতা পুলিশের সহযোগিতায় এন্টালি এলাকা থেকে ড্রাগ সিন্ডিকেটের কিংপিন এনারুল শেখ ওরফে এনারুল হককে গ্রেফতার করেছি ৷ এনারুল বেশ কিছু মামলার আসামী ৷ একই সঙ্গে তার কাকা সওকত শেখ ওরফে ভগলুকেও গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এরা বেশ কিছুদিন ধরে কলকাতায় ক্যাম্প করে ছিল ৷ এনারুল প্রথমে মণিপুর ও অসম থেকে মাদক তৈরির কাঁচামাল কালিয়াচকে নিয়ে আসত ৷ সেই কাঁচামাল থেকে কীভাবে মাদক তৈরি করা যায়, সেটা সে এখানকার বেশ কিছু লোককে শিখিয়েছে ৷ তৈরি হওয়া মাদক তার মাধ্যমেই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ত ৷"
পুলিশ সুপার বলেন, "পরবর্তীতে সে এসব কাজের দায়িত্ব অনেকের মধ্যে ভাগ করে দেয় ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরেই এনারুলকে খুঁজছিলাম ৷ অবশেষে তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এদের জেরা করে আমরা এই ব্যবসার আরও অনেক তথ্য পাব বলে আশা করছি ৷ প্রাথমিক জেরায় এদের কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু নাম পেয়েছি ৷ যারা এদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এই ব্যবসায় সাহায্য করত ৷ কলকাতায় যে বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে এরা থাকত, সেই ফ্ল্যাটটিও কলকাতার একটি নামী সংস্থার ৷ এদের কাছ থেকে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত মানুষজনের নামও পাওয়া গিয়েছে ৷ তাঁদের প্রাথমিক তথ্যও আমাদের কাছে আছে ৷"
পুলিশ সুপার আরও বলেন, "এনারুল কিংবা তৌহিদের সঙ্গে আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক যোগাযোগ খুঁজে পাইনি ৷ কোনও দলের তরফে এদের জন্য আমাদের কাছে কোনও সুপারিশও আসেনি ৷ আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এনারুল তার মাদক কারবারের বিপুল পরিমাণ টাকা প্রোমোটিং ও ঠিকাদারি ব্যবসায় লাগিয়েছিল ৷ প্রচুর পরিমাণ জমিও কিনেছে ৷ এসব সম্পত্তি সে নামে কিংবা বেনামে কিনেছে ৷ এদের বিরুদ্ধে আমরা আর্থিক তদন্তও চালাব ৷ বাংলাদেশের সঙ্গে এদের কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখা হবে ৷ শুধু মাদক কারবার নয়, এদের বিরুদ্ধে বেআইনি অস্ত্র-সহ একাধিক সমাজবিরোধী কাজকর্মেরও মামলা রয়েছে ৷"