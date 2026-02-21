কালিয়াচকে তৃতীয় লিঙ্গের অপ্রাপ্তবয়স্ককে গুলির নেপথ্যে মাদক যোগ !

কালিয়াচকে তৃতীয় লিঙ্গের অপ্রাপ্তবয়স্ককে গুলির নেপথ্যে মাদক যোগ !
অপ্রাপ্তবয়স্কের ডান হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে গুলি ৷ ঘটনায় তিনজনের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের আহতের অভিভাবকের ৷
Published : February 21, 2026 at 7:15 PM IST
মালদা, 21 ফেব্রুয়ারি: ভর দুপুরে শুট আউটের ঘটনার 24 ঘণ্টা পরেও উত্তাল সুজাপুর ৷ কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে এখনও আলোচনা গোটা গয়েশবাড়ি জুড়ে ৷ কারণ, যাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে, সে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং তৃতীয় লিঙ্গের একজন ৷ তবে, কপাল জোরে গুলি তার ডান হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ৷ আহত ওই অপ্রাপ্তবয়স্ককে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে ৷
কিন্তু বর্তমানে সে কোথায়, কেউ জানে না ৷ এ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তার পরিবারের লোকজনও ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনার পিছনে মাদক চক্রের যোগ থাকলেও থাকতে পারে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্তে নেমেছে কালিয়াচক থানার পুলিশ ৷
ঘটনাটি ঘটে কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লকের সুজাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গয়েশবাড়ি সংলগ্ন নয়াবস্তি গ্রামে ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, তৃতীয় লিঙ্গের ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক ও তার তিন সঙ্গী নয়াবস্তি গ্রামের একটি আমবাগানে বসে ছিল ৷ হঠাৎই তাদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় ৷ টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কারণেই সেই ঝামেলা বলে অভিযোগ ৷ তাদের ঝামেলা দেখে কৌতুহলি কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়েও পড়েন ৷
অভিযোগ, আচমকাই রাজীব শেখ নামে এক তরুণ কোমর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে ওই অপ্রাপ্তবয়স্ককের উপর গুলি চালান ৷ তা দেখে সেখানে দাঁড়ানো সবাই পালাতে শুরু করেন ৷ এমনকী রাজীব ও তাঁর দুই সঙ্গীও সেখান থেকে পালিয়ে যান ৷ এ দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে যায় ওই অপ্রাপ্তবয়স্ক ৷ গুলির শব্দ শুনে গ্রামবাসীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ৷
তাঁরা আহতকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় সুজাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান ৷ কিন্তু, সেখানকার চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন ৷ মেডিক্যালে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায়, গুলি তার শরীরে প্রবেশ করেনি ৷ ডান হাত ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছে ৷ তার জেরে রক্তক্ষরণ হয়েছে ৷ প্রাথমিক চিকিৎসার পর শনিবার রাতেই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
আহতের বাবা বলছেন, "জন্ম থেকেই আমার সন্তান তৃতীয় লিঙ্গের ৷ আর দু’মাস পর ওর 18 বছর পূর্ণ হবে ৷ গতকাল ও বন্ধুদের সঙ্গে আমবাগানে বসেছিল ৷ ওদের মধ্যে কী নিয়ে ঝামেলা লেগেছিল জানা নেই ৷ তবে, রাজীব শেখ নামে এক বন্ধুই খুন করার উদ্দেশ্যে ওকে গুলি করে ৷ সৌভাগ্যবশত গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে ৷ এই ঘটনায় আমি রাজীব-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে কালিয়াচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি ৷"
প্রশ্ন উঠছে অন্য জায়গায় ৷ স্থানীয়রা অভিযোগ করছেন, গুলিবিদ্ধ এবং তার সঙ্গীরা প্রত্যেকেই মাদকাসক্ত ৷ শুধু তাই নয়, এলাকায় মাদক কারবার চালানোর অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ৷ সম্ভবত সেই কারবারের বখরা নিয়েই তারা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে ৷ শুধু এরাই নয়, এলাকার আরও অনেক ছেলে মাদক কারবারে জড়িয়ে পড়েছে ৷ তারা সবাই গরিব ঘরের ৷ অল্প পরিশ্রমে বেশি আয়ের লোভে, তারা এই অন্ধকার পথে পা বাড়িয়েছে ৷ এই চক্রকে সমূলে উপড়ে ফেলা উচিত পুলিশের ৷ তবে, সেটা কতটা সম্ভব হবে, কেউ জানে না ৷ কারণ, সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে রয়েছে ৷
এসডিপিও (কালিয়াচক) ফায়সাল রাজা বলেন, "গতকাল গয়েশবাড়ি এলাকায় তৃতীয় লিঙ্গের এক অপ্রাপ্তবয়স্ককে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ৷ তবে, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ ঘটনার পর এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ ওই অপ্রাপ্তবয়স্কের অভিভাবক তিনজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে ৷ গোটা ঘটনা নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ এই ঘটনার পিছনে মাদক যোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"